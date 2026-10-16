Diễn viên nhỏ nhất gây chú ý bên cạnh Doãn Quốc Đam, Huyền Lizzie trong phim VTV

Trong tập phim Căn nhà không mái che phát sóng gần đây, Minh Xíu (vai Khang) có phân cảnh xúc động với bố Bình (Doãn Quốc Đam). Bình có thể đối xử tệ với vợ nhưng luôn cưng chiều Khang. Cậu bé cũng yêu thương bố vô điều kiện bất chấp những chuyện anh đã gây ra với gia đình. Khán giả đặc biệt xúc động với phân cảnh Khang gào thét gọi bố sau khi Bình và Hạnh ra tòa ly hôn. Diễn xuất của cậu bé 10 tuổi hoàn toàn chinh phục người xem.

Minh Xíu diễn cùng Huyền Lizzie, Doãn Quốc Đam và Duy Hưng trong 'Căn nhà không mái che'.

Với khán giả truyền hình, Minh Xíu không phải gương mặt xa lạ. Năm ngoái cậu bé từng gây chú ý với vai Đức hồi nhỏ trong Cách em 1 milimet. Để mang tới khán giả hình ảnh nhân vật Khang 'béo' khác hẳn với Đức ở Cách em 1 milimet, cậu bé đã không ngại tăng 5kg để hoá thân trọn vẹn vào nhân vật.

Trong phim, Khang 'béo' là một cậu bé ham ăn, ham chơi, luôn dùng nụ cười và vẻ đáng yêu của mình để chống đỡ mọi việc. Khang rất tình cảm, yêu thương mẹ và chị gái. Có một người bố vũ phu nhưng cậu vẫn yêu thương bố.

Tại họp báo ra mắt phim, Minh Xíu chia sẻ quá trình quay tập 1, Doãn Quốc Đam vô tình ném dép trượt vào tay cậu bé nên con khá đau và sợ.

Minh Xíu tại sự kiện ra mắt phim.

Minh Xíu tên thật là Nguyễn Nhật Minh, biệt danh Minh Xíu. Cậu bé sinh ngày 22/12/2016 và hiện đang học lớp 5 Trường tiểu học Tây Sơn, Hà Nội.

Minh Xíu từng theo học diễn xuất tại CLB N2H. Dù mới 10 tuổi nhưng cậu bé đã tham gia rất nhiều phim giờ vàng VTV như: Cha tôi người ở lại, Cách em 1 milimet, Đồng hồ đếm ngược cùng phim điện ảnh Cám ơn người đã thức cùng tôi. Trong Căn nhà không mái che đang phát sóng trên VTV, Minh Xíu là diễn viên nhỏ tuổi nhất.

Chia sẻ với VietNamNet, cậu bé cho biết khi đóng phim cùng các diễn viên tên tuổi như Doãn Quốc Đam, Duy Hưng và Huyền Lizzie, con không thấy áp lực mà ngược lại thấy may mắn khi được diễn cùng những diễn viên đầy thực lực. Minh Xíu đã được chỉ dạy và học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm khi được làm việc dài ngày cùng các cô chú.

Minh Xíu chủ động tăng thêm 5kg để vào vai Khang 'béo'.

Vì đảm nhận vai quan trọng trong phim nên lịch quay của Minh Xíu khá dày đặc. May mắn là phần lớn bộ phim được quay vào dịp hè nhưng vẫn có vài buổi con trùng lịch quay vào lịch học. Tuy nhiên, nhà trường và các cô đã ủng hộ và tạo điều kiện cho Minh Xíu được theo đuổi đam mê nghệ thuật song vẫn đảm bảo tốt được việc học.

Mẹ Minh Xíu cho biết với ngày con xin nghỉ học, cô giáo sẽ gửi bài để con hoàn thiện vào buổi tối và có bài gì không hiểu, con sẽ nhờ cô giảng lại để đảm bảo tốt được việc học. "Ở trường con cũng như bao các bạn khác. Con được thầy cô và các bạn yêu mến vì con là một cậu bé hiền lành và giản dị chứ không phải vì con là người nổi tiếng", mẹ bé chia sẻ.

Ngoài phim ảnh, cậu bé thích chơi trống và bóng rổ.

Minh Xíu và Doãn Quốc Đam trong 'Căn nhà không mái che' (Nguồn: VTV)

Ảnh: FBNV