Lần đầu góp mặt trên sóng truyền hình với vai trò diễn viên, Cao Phú Quý nhận được nhiều lời khen ngợi về năng lực diễn xuất. Đảm nhiệm vai Triết - một cậu bé có tính cách hướng nội, già trước tuổi vì hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt: Mẹ mất sớm, bố bận rộn nuôi 2 anh em, Cao Phú Quý đã có dịp trải nghiệm những phân cảnh khá nặng về nội tâm.

Đặc biệt, ở những tập gần đây, nhân vật Triết thể hiện sự tinh ý, có phần ích kỷ khi không muốn bố gần gũi, có tình cảm với người hàng xóm, Triết nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Bên cạnh những lời khen cho rằng Triết tinh tế và dành tình cảm sâu sắc cho mẹ, vẫn có nhiều người nhận định tính cách của nhân vật quá già dặn, có phần ích kỷ khi không muốn chấp nhận hạnh phúc mới của bố.

Là người đảm nhiệm vai Triết, Cao Phú Quý cho hay: “Những bình luận đó cũng là những lời góp ý với em. Đây là lần đầu em bước chân vào diễn xuất nên có những điểm em chưa thể hoàn thiện được.

Em đã dành một phần thời gian để đọc những bình luận xem mình thiếu những gì. Cảm ơn khán giả đã góp ý cho em để em có thể hoàn thiện hơn”.

Phú Quý khẳng định cậu không buồn trước những bình luận này, vì với cậu, điều đó thể hiện khán giả đã quan tâm tới nhân vật mà cậu đang đảm nhiệm./.