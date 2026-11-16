Diễn viên Nhật Bản qua đời ở tuổi 23

Hôm 16/11, công ty Toho Entertainment thông báo nữ diễn viên Nhật Bản Noa Nakada qua đời ở tuổi 23, tờ Oricon đưa tin. Công ty quản lý không công bố nguyên nhân tử vong hay ngày mất cụ thể, chỉ cho biết nữ diễn viên ra đi “gần đây”. Tang lễ của nữ diễn viên được tổ chức riêng tư với sự tham dự của gia đình.

“Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến những người hâm mộ đã ủng hộ và những người đã chăm sóc cô ấy”, Toho Entertainment chia sẻ.

Vào thời điểm qua đời, Nakada đang đảm nhận vai Kanna Izumi trong series truyền hình Ultraman Teo, phát sóng trên kênh TV Tokyo. Theo truyền thông Nhật Bản, vai diễn được công chúng chú ý và giúp Nakada nổi tiếng hơn. Việc cô ra đi khiến khán giả và đồng nghiệp tiếc nuối.

Noa Nakada đột ngột qua đời ở tuổi 23. Ảnh: TV Asahi.

Bài đăng cuối cùng của nữ diễn viên trên mạng xã hội là vào 6/11. Trong bài viết, cô cảm ơn khán giả đã theo dõi tập 16 của Ultraman Teo, đồng thời giới thiệu tập tiếp theo dự kiến lên sóng ngày 7/11. Nội dung bài viết không cho thấy dấu hiệu bất thường nào về sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của cô.

Trang web chính thức của bộ phim If You Meet Her, Please Say Hello dự kiến ​​ra mắt vào tháng 12, đã đăng tải lời tưởng niệm nữ diễn viên trên mạng xã hội. Bộ phim này có sự tham gia của diễn viên 23 tuổi. Ê-kíp sản xuất thông báo bộ phim vẫn được chiếu vào tháng 12 theo kế hoạch, tờ Sponichi đưa tin.

“Trước sự ra đi đột ngột này, những người liên quan và các bạn diễn của cô ấy đều bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc nhất. Họ gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình diễn viên. Về bộ phim If You Meet Her, Please Say Hello, sau khi xác nhận nguyện vọng của gia đình và nhận được sự thông cảm từ họ, chúng tôi quyết định phát hành phim theo đúng kế hoạch. Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với niềm đam mê và sự tận tâm Noa Nakada đã dành cho tác phẩm này”, đơn vị sản xuất thông báo.

Nakada sinh ngày 21/6/2003 tại tỉnh Ishikawa, Nhật Bản. Cô được chú ý sau khi lọt vòng chung kết cuộc thi tuyển chọn diễn viên Toho Cinderella lần thứ 8 năm 2016. Tháng 6/2019, cô ra mắt trong bộ phim We Are Little Zombies. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục tham gia các dự án phim ảnh và đảm nhận vai Kanna Izumi trong Ultraman Teo.