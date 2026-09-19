Diễn viên Nhã Phương lên tiếng khi bị vạ lây từ chồng - nghệ sĩ Trường Giang

Trên trang cá nhân, diễn viên Nhã Phương lần đầu phản hồi chính thức về sự kiện chồng cô - nghệ sĩ Trường Giang bị "đào" lại loạt bê bối trong quá khứ.

Cô nhấn mạnh bản thân là người phụ nữ độc lập trong xã hội, nghệ sĩ có tên tuổi, có suy nghĩ và tư duy phản biện của riêng mình chứ không chỉ là vợ Trường Giang hay mẹ của các con anh.

Khi xảy ra vụ ồn ào của Trường Giang, Nhã Phương trăn trở nhiều, được cảnh báo về rủi ro khủng hoảng truyền thông nếu có động thái bảo vệ chồng. Dù vậy, cô vẫn quyết định đăng bức ảnh ôm Trường Giang lên tài khoản cá nhân.

Hậu quả, Nhã Phương trở thành tâm điểm của làn sóng chỉ trích. Không chỉ Nhã Phương, các nhãn hàng cô đã hoặc đang hợp tác đều bị vạ lây.

"Tôi sẵn sàng phối hợp và cung cấp thông tin trong phạm vi trách nhiệm của mình nếu được yêu cầu từ các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, tôi phản đối những chỉ trích vô căn cứ trong làn sóng đang nhắm vào mình. Tôi mong các phản ánh hoặc góp ý đều được dựa trên thông tin xác thực và xử lý theo đúng quy định pháp luật, tránh những đồn đoán vô căn cứ gây tổn thương cho các bên", trích thông báo.

Vợ chồng diễn viên Nhã Phương - Trường Giang. Ảnh: FBNV

Về bức ảnh ôm Trường Giang, Nhã Phương xác nhận đó là thông điệp mà cô tin phần lớn người rơi vào tình huống này đều sẽ lựa chọn. Cô cũng ghi nhận việc được nhiều khán giả an ủi, đồng tình trên mạng xã hội.

Hơn 2 tuần nay, nghệ sĩ Trường Giang bị "đào" lại loạt bê bối trong quá khứ. Qua loạt hình ảnh, video clip được cắt ra từ các chương trình ghi hình, các hành vi của Trường Giang bị cho là có dấu hiệu bạo lực và quấy rối tình dục hàng chục đồng nghiệp nữ.

Việc Trường Giang cầu hôn diễn viên Nhã Phương trên sóng trực tiếp Lễ trao giải Mai Vàng và nghi vấn ngoại tình với nhiều người trong thời gian có mối quan hệ tình cảm chính thức với Nhã Phương cũng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi.

Tối 12/9, diễn viên Nhã Phương đăng ảnh ôm Trường Giang trên trang cá nhân, thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Tối 14/9, nghệ sĩ Trường Giang đăng bài xin lỗi những người từng bị tổn thương do hành vi của mình, lấy đó làm bài học để sống và làm nghề tốt hơn. Nam nghệ sĩ cũng gửi lời xin lỗi khán giả và các đồng nghiệp chịu ảnh hưởng liên quan.