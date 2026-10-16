Diễn viên Nam Thư về quê vất vả mưu sinh bằng nghề may?

Nam Thư lộ hình ảnh may vá ở quê khi chia sẻ đoạn clip giới thiệu tập 6 của dự án Nghề Của Mẹ. Trong video, nữ diễn viên xuất hiện bên sạp vải nhiều màu sắc và chiếc máy may cũ, gợi nhắc công việc mưu sinh mà mẹ cô từng gắn bó để chăm lo cho gia đình.

Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý. Theo nội dung được nữ diễn viên chia sẻ, những cảnh quay trên thuộc dự án Nghề Của Mẹ, trong đó cô trải nghiệm các công việc bình dị mà mẹ từng làm để nuôi con.

Nam Thư trải nghiệm công việc bán vải.

Giới thiệu về tập phim, Nam Thư viết: “Bên sạp vải rực rỡ màu sắc và chiếc máy may cũ kỹ bên bờ hồ, trailer tập 6 đưa chúng ta trở về với một góc ký ức thật đẹp, nơi Mẹ đã miệt mài đo từng thước vải, cắt từng đường kéo để lo cho con từng bữa cơm, manh áo”.

Nữ diễn viên cũng nhắc đến những hy sinh của mẹ phía sau công việc tưởng chừng bình thường. Với cô, sạp vải và chiếc máy may không chỉ gắn với việc kiếm sống mà còn lưu giữ những ký ức về quãng thời gian mẹ vất vả chăm lo cho gia đình.

Diễn viên Nam Thư đưa khán giả đến gần hơn với những công việc bình dị mà mẹ từng trải qua.

Trong Nghề Của Mẹ, Nam Thư lần lượt thử sức với nhiều công việc khác nhau để hiểu hơn về cuộc sống mưu sinh của đấng sinh thành. Trước đó, cô từng làm việc tại tiệm tạp hóa, phục vụ khách, tính tiền, róc mía và ép nước mía. Những thao tác quen thuộc với người lao động lại trở thành thử thách khi nữ diễn viên trực tiếp thực hiện, từ việc làm quen với nhịp độ công việc đến xử lý các tình huống phát sinh.

Ở một tập khác, Nam Thư cùng mẹ bán trái cây. Cô tự tay chuẩn bị hàng hóa, chất trái cây lên xe rồi mang đi bán. Tuy nhiên, việc tìm khách không phải lúc nào cũng thuận lợi. Những lần rao hàng nhưng chưa có người mua giúp nữ diễn viên có thêm trải nghiệm về sự bấp bênh của công việc buôn bán, khi kết quả phụ thuộc vào sức lao động và tình hình kinh doanh mỗi ngày.

Thông qua những thử thách này, Nghề Của Mẹ hướng đến câu chuyện tình cảm gia đình, đặc biệt là sự hy sinh của người mẹ trong hành trình nuôi dạy con. Thay vì chỉ kể lại bằng lời, dự án để Nam Thư trực tiếp trải nghiệm những công việc từng gắn với cuộc đời mẹ, qua đó nhìn lại những nhọc nhằn phía sau từng bữa cơm, manh áo.

Diễn viên Nam Thư.

Trong lĩnh vực điện ảnh, Nam Thư từng tham gia các phim như Lật Mặt, Taxi, Em Tên Gì?, Chạy Đi Rồi Tính và Quỷ Cẩu. Trong đó, Quỷ Cẩu đạt doanh thu khoảng 108,5 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam. Nữ diễn viên cũng tiếp tục xuất hiện trong các hoạt động nghệ thuật và phát triển nội dung trực tuyến.

Vì vậy, hình ảnh Nam Thư bên sạp vải và chiếc máy may nên được hiểu trong bối cảnh chương trình Nghề Của Mẹ, thay vì xem đó là bằng chứng cho thấy cô đang vất vả mưu sinh bằng nghề may ở quê. Điểm đáng chú ý của tập phim nằm ở hành trình nữ diễn viên trải nghiệm công việc của mẹ và tìm hiểu những hy sinh thầm lặng phía sau cuộc sống gia đình.