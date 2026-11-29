Quen thuộc với khán giả qua hình ảnh những đứa trẻ giản dị trên màn ảnh, diễn viên nhí Minh Xíu muốn thử nghiệm phong cách mới khi bước lên sàn diễn thời trang, nơi em có thể biến hóa với nhiều diện mạo khác nhau.

Minh Xíu khác lạ trên sàn diễn thời trang.

Diễn viên nhí vừa tham gia trình diễn bộ sưu tập thời trang Patterns of Life với tư cách người mẫu. Đây là lần thứ 3 em góp mặt tại sàn diễn thời trang thuộc tuần lễ thời trang này. Dù không xác định theo đuổi nghề người mẫu chuyên nghiệp, Minh Xíu xem đây là dịp trải nghiệm, khám phá khả năng biểu đạt của bản thân ngoài phim trường.

Cậu bé cho rằng kinh nghiệm diễn xuất giúp em biết cách thể hiện cảm xúc, kiểm soát biểu cảm và tự tin hơn trước đám đông.

Trước đó, Minh Xíu thường đảm nhận những vai trẻ em ở vùng quê với hình ảnh giản dị, gần gũi và đáng yêu. Chính vì vậy, khi thử sức với thời trang, em mong muốn khán giả nhìn thấy một khía cạnh khác của mình.

So với hai lần trình diễn trước, diễn viên nhí nhận thấy bản thân tự tin hơn về thần thái và khả năng làm chủ sân khấu.

“Em muốn mình giống như một chú tắc kè hoa, có thể thay đổi để phù hợp với nhiều ngoại hình và phong cách khác nhau”, Minh Xíu chia sẻ.

Minh Xíu được khán giả yêu mến qua vai con trai của Huyền Lizzie trong phim truyền hình Căn nhà không mái che. Những phân cảnh giàu cảm xúc của nhân vật nhận được sự đồng cảm từ người xem. Vai diễn cũng góp phần giúp em được biết đến với hình ảnh một diễn viên nhí có khả năng thể hiện những tâm trạng khác nhau trên màn ảnh.

Với Minh Xíu, việc tham gia cả diễn xuất lẫn trình diễn thời trang mang đến những trải nghiệm bổ trợ cho nhau. Nếu phim trường đòi hỏi khả năng hóa thân vào nhân vật, sàn diễn giúp em rèn luyện phong thái, sự tự tin và khả năng làm chủ hình thể. Những trải nghiệm này cũng giúp em có thêm kinh nghiệm để thích nghi với nhiều dạng vai diễn.

Minh Xíu vai Khang trong "Căn nhà không mái che".

Diễn xuất vẫn là niềm đam mê lớn nhất của Minh Xíu. "Chỉ cần được tiếp tục diễn xuất và theo đuổi đam mê, em đều yêu thích các vai diễn. Em sẽ cố gắng tìm hiểu nhân vật, thay đổi bản thân để hóa thân tốt nhất”, Minh Xíu nói.

Ngoài diễn xuất, Minh Xíu còn yêu thích chơi trống. Cậu bé hy vọng có cơ hội đảm nhận một vai diễn về cậu bé cá tính, có năng khiếu âm nhạc để được thể hiện sở thích này trên màn ảnh.

Cậu bé có sở thích chơi trống.

Ở độ tuổi còn nhỏ, Minh Xíu đang từng bước tích lũy kinh nghiệm qua những môi trường nghệ thuật khác nhau. Từ phim trường đến sàn diễn, em muốn khám phá thêm những khả năng của bản thân, thay vì chỉ gắn với hình ảnh quen thuộc trong các vai trẻ em vùng quê. Với Minh Xíu, mỗi trải nghiệm mới đều mở ra cơ hội để trưởng thành hơn trên hành trình theo đuổi diễn xuất.

Minh Xíu tên thật là Nguyễn Nhật Minh, sinh năm 2016, từng tham gia các phim truyền hình: Cha tôi người ở lại, Cách em 1 milimet, Đồng hồ đếm ngược và hiện tại là Căn nhà không mái che.

Minh Xíu trong "Căn nhà không mái che" (Nguồn: VTV)

Ảnh: NVCC