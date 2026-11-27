Hơn 1 năm trước, diễn viên Minh Thy phát hiện mình bị ung thư. "Cuộc đời tôi tưởng chừng đã kết thúc vào ngày hôm đó", cô viết. Suốt thời gian đó, nữ diễn viên được mẹ đồng hành, đưa đi nhiều bệnh viện từ Khánh Hòa đến TPHCM.

Minh Thy chia sẻ về hành trình chiến đấu với bạo bệnh: "Đã có những ngày, việc điều trị đau đớn đến mức tôi cầu xin mẹ cho mình được dừng lại. Có những ngày, tôi chỉ có thể nằm bất động trên giường và di chuyển đôi mắt, việc duy trì những nhịp thở thực sự rất khó, như thể chỉ cần tôi cố sức thêm một chút thì hàng vạn cơn đau lại thi nhau ập đến. Cũng có những ngày thân xác kiệt quệ, hàng ngàn cuộc chiến tích cực, tiêu cực thi nhau diễn ra".

Diễn viên Minh Thy hiện tại. Ảnh: FBNV

Mắc bệnh ở độ tuổi nhiều hoài bão, Minh Thy từng trải qua giai đoạn tuyệt vọng. Thực trạng "cứ một tin xấu đến sẽ lại nối tiếp bằng một tin xấu hơn" lặp lại nhiều lần khiến cô suy sụp, mất niềm tin. Sau đó, Minh Thy tự vực dậy bản thân, kiên trì theo đuổi việc điều trị và xốc lại tinh thần. Cô kể điều giúp mình chiến đấu với bệnh tật là "hy vọng về ngày được khoẻ mạnh trở lại, rằng ngày mai sẽ lại đến".

Minh Thy trong MV "Là đây Nha Trang". Ảnh: Chụp màn hình

Nhìn lại hành trình gần 1 năm chữa bệnh, Minh Thy thấy "được nhiều hơn mất". Cô biết ơn mẹ, thêm yêu gia đình và trân quý từng giây phút được sống. Hiện tại, cô tạm ổn, vẫn kiên trì điều trị với tinh thần lạc quan. Minh Thy khoe ăn nhiều hơn mỗi bữa cơm và thỉnh thoảng trêu bác sĩ khi đi khám bệnh.

Diễn viên Minh Thy, 25 tuổi, quê Nha Trang (Khánh Hòa), được biết đến qua phim ngắn Đêm giao thừa bên rìa thành phố và Ma-nơ-canh. Cô từng tham gia diễn xuất trong MV Là đây Nha Trang có ca sĩ Minh Tuyết, Dương Triệu Vũ, Trương Quỳnh Anh, Dương Hoàng Yến...