Mạnh Trường ví vợ là hổ

Diễn viên Mạnh Trường đăng clip ngắn quay cùng bà xã Lan Phương tại nhà. Trong clip, hai vợ chồng ngồi cạnh nhau trên sofa. Cuối clip, nam diễn viên bắt chước đoạn lồng tiếng ghé tay sát camera như đang thì thầm với khán giả, còn bà xã vẫn điềm nhiên bên cạnh. Anh nhép lại lời thoại ví bà xã như "hổ" và đùa rằng "chắc phải thả về rừng thôi".

Mạnh Trường trêu vợ Lan Phương:

Mạnh Trường sinh năm 1985, xuất thân là người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Anh quen thuộc với khán giả qua loạt phim truyền hình giờ vàng. Anh và Lan Phương vốn là bạn bè học chung cấp 2, đã trải qua 6 năm hẹn hò và từng bị bố mẹ Lan Phương phản đối kịch liệt trước khi về chung nhà. Cặp đôi hiện có 3 nhóc tì.

NSƯT Đức Hải nói liền 3 ngoại ngữ

NSƯT Đức Hải xuất hiện trong clip cùng con gái lớn Hải My. Hai bố con lần lượt nói tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Pháp để thử xem giọng nói thay đổi thế nào qua từng ngôn ngữ. Anh cho biết mình nói tiếng Trung với con gái, bạn bè và gia đình. Tiếng Nga gắn với gần 7 năm anh học tập tại Nga. Tiếng Pháp là thứ tiếng anh từng nói với cả gia đình hồi bé nhưng nay thích nói tiếng Việt hơn.

NSƯT Đức Hải cùng con gái Hải My quay clip nói nhiều thứ tiếng:

Theo nam nghệ sĩ, vì công việc diễn kịch, làm MC và dạy học, nhiều khán giả nhận ra anh qua giọng nói trước cả gương mặt. Hải My sinh ra và lớn lên ở TPHCM nhưng được bố dạy nói giọng Hà Nội từ bé. Cô học ở Sydney và đạt IELTS 8.0. NSƯT Đức Hải vào TPHCM dạy học trong trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM từ năm 2000.

Anh có 4 con gồm con gái đầu lòng là Hải My và sinh 3 gồm Hoàng My, Hà My, Đức Huy. Hiện anh đã nghỉ hưu và thường xuyên xuất hiện trên trang TikTok của các con để chia sẻ kiến thức về ngoại ngữ.

Nhà báo Trương Anh Ngọc khoe ảnh 10 năm trước bên Tạ Bích Loan, Diễm Quỳnh

Ngày 28/11, nhà báo Trương Anh Ngọc đăng lại bức ảnh chụp cùng hai nhà báo Tạ Bích Loan và Diễm Quỳnh, cho biết tấm ảnh vừa tròn 10 năm. Anh kể khi ấy mình vừa hết nhiệm kỳ, về nước được mấy ngày và đến VTV ghi hình một chương trình thì bị "hai bà chị" giữ lại ngay gần cổng để chụp chung. Theo anh, thời gian trôi đi nhưng kỷ niệm thời làm "công nhân truyền hình" vẫn còn mãi.

Nhà báo Trương Anh Ngọc chụp ảnh cùng Tạ Bích Loan, Diễm Quỳnh tại VTV năm 2016.

Dưới bài đăng, nhà báo Tạ Bích Loan nhắc lại đây là hình ảnh của 3 chị em năm 2016, thời VTV6. Chị hóm hỉnh cho rằng thanh xuân không phụ thuộc vào thời gian mà phụ thuộc vào người lưu ảnh. Nhà báo Diễm Quỳnh tiết lộ lúc chụp bức ảnh, chị đang mang bầu bé Gà. Chị cũng nhắc chiếc cột phát sóng VTV xuất hiện trong ảnh đến nay vẫn còn ở sân Đài.

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Minh Phi

Ảnh, clip: FBNV