Theo số liệu từ Box office Vietnam, phim Trại giam hạnh phúc đã đạt doanh thu 30 tỷ đồng, dù mới khởi chiếu chính thức từ ngày 20/11. Hiện tại, phim cũng đang giữ thành tích ấn tượng top 1 phòng vé Việt. Quy tụ dàn diễn viên đình đám, tác phẩm của đạo diễn Trung Lùn lấy bối cảnh câu chuyện ở trong trại giam. Chia sẻ với Sinh Viên Việt Nam, diễn viên Ma Ran Đô "bật mí", anh có nhiều ấn tượng khi thực hiện bộ phim này.

Mỗi khi xem lại các phân cảnh của mình trong bộ phim lấy bối cảnh trại giam, cảm xúc của anh thế nào?

Nhìn tổng thể, bộ phim mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc. Mỗi lần xem lại, tôi vẫn cảm thấy mình còn thiếu sót và chưa hoàn toàn hài lòng. Tuy nhiên, việc bộ phim chạm đến cảm xúc của khán giả khiến tôi vui và hạnh phúc. Đây là vai diễn với bối cảnh rất mới lạ đối với tôi. Toàn bộ không gian xung quanh nhân vật đã mang đến cho tôi những trải nghiệm thực tế ngay tại phim trường. Tôi nghĩ, trong quá trình làm nghề, đây là những điều rất quý giá. Tôi được hóa thân và sống cùng nhân vật. Khi có được trải nghiệm đó, tôi càng thêm yêu nghề và có động lực để thể hiện vai diễn trọn vẹn nhất có thể.

Có phân cảnh nào trong quá trình quay để lại cho anh nhiều kỷ niệm?

Dường như phân cảnh nào cũng mang lại cho tôi những cảm xúc riêng. Nếu không phải từ chính cảnh quay thì không khí làm việc của ê kíp xung quanh cũng để lại nhiều ấn tượng. Tôi rất thích cảm giác được đứng trên phim trường, nhìn mọi người tất bật chuẩn bị và cùng nhau xây dựng nhân vật. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn và hạnh phúc khi được sống cùng nhân vật trong môi trường làm việc quý giá như thế.

Lần đầu hợp tác với Tuấn Trần, anh cảm nhận thế nào về bạn diễn của mình?

Khi làm việc, tôi thường quan sát mọi người để học hỏi thêm. Qua quá trình hợp tác, tôi nhận thấy, anh Tuấn Trần là người rất nhiệt huyết với vai diễn. Anh cũng rất tinh tế, tập trung và luôn hỗ trợ các bạn diễn khác. Tôi vui khi được làm việc với những người như vậy vì bản thân cũng học hỏi được rất nhiều. Anh Tuấn là một người rất chuyên nghiệp.

Nhiều khán giả rất thích sự tương tác giữa nhân vật Tú do Ma Ran Đô đảm nhận và nhân vật Phúc do Tuấn Trần thủ vai. Anh nghĩ sao về điều này?

Tôi rất vui khi khán giả cảm nhận được tình anh em cũng như sợi dây liên kết giữa hai nhân vật. Trong phim, Tú đại diện cho pháp luật, đã quen thuộc với môi trường trại giam nên từng nghĩ rằng, phạm nhân nào cũng xấu. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Phúc, là một người rơi vào hoàn cảnh đưa đẩy chứ bản chất không phải người xấu, đã thay đổi hoàn toàn thế giới quan của Tú. Khi khán giả yêu quý và đón nhận mối liên kết này, điều đó chứng tỏ bộ phim đã truyền tải trọn vẹn cảm xúc.

Trên mạng xuất hiện nhiều thông tin, Ma Ran Đô vẫn tự làm mọi việc mà không có ê kíp riêng?

Nói không có thì cũng không hẳn. Đôi khi, gặp những dự án vất vả, tôi vẫn thuê trợ lý hỗ trợ. Bên cạnh đó, các đoàn phim hiện nay cũng có bộ phận chăm lo cho diễn viên. Tôi nghĩ, mình cứ tự sắp xếp, thấy việc gì phù hợp thì thực hiện. Thật ra, sau lưng tôi vẫn có nhiều người hỗ trợ. Công việc hiện tại chưa nhiều đến mức tôi không thể tự lo liệu. Tôi vẫn có thể sắp xếp và xử lý được nên thích tự mình trải nghiệm, tận hưởng những điều đến với mình. Tôi thấy điều đó cũng rất bình thường. Nhiều đồng nghiệp, các cô chú, anh chị tiền bối lâu năm trong nghề vẫn tự làm mọi thứ như vậy. Tôi không cho rằng, đây là điều gì quá đặc biệt.

Với Ma Ran Đô, khái niệm của sự nổi tiếng là như thế nào?

Hiện tại, tôi nghĩ mình chưa phải là một người nổi tiếng và cũng không biết thước đo như thế nào là nổi tiếng. Tôi chỉ là diễn viên trẻ đang rất may mắn khi được làm nghề. Động lực của tôi là được làm nghề, duy trì cuộc sống và lo cho bản thân cùng gia đình. Với những thông tin trên mạng, tôi sẽ đọc để tiếp thu các góp ý phù hợp nhằm hoàn thiện bản thân. Trước những tranh luận trái chiều, tôi học cách sàng lọc thông tin, thả lỏng tâm trí, để mình không bị suy nghĩ nhiều và tập trung cho công việc. Khi mình không làm gì sai, luôn giữ tâm thế khiêm tốn với nghề và gìn giữ đạo đức được thầy cô dạy dỗ, tôi không có gì phải lo sợ hay khiến cha mẹ phiền lòng.

Từ khi là một sinh viên trường ĐH Nông Lâm, điều gì tạo động lực để Ma Ran Đô chuyến hướng theo đuổi nghệ thuật?

Khi còn học tại trường ĐH Nông Lâm, tôi có cơ hội chụp ảnh và tham gia đóng quảng cáo. Nhận thấy bản thân có đam mê và có thể làm tốt công việc này, tôi quyết định tin tưởng vào lựa chọn của mình và theo đuổi con đường nghệ thuật. Thời gian đầu mới vào nghề, tôi từng tự ti và lo lắng vì đây là công việc tự do, không biết ngày mai có việc làm hay không. Tuy nhiên, sau này, khi lắng nghe các bài giảng Phật pháp về triết lý vô thường, tôi học được cách buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực, thả lỏng và tận hưởng cuộc sống. Tôi nhận ra, các tác phẩm nghệ thuật luôn mang tính nhân văn và công việc của mình chính là đang làm đẹp cho đời.

Bộ phim Trại giam hạnh phúc ra mắt vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Nhìn lại hành trình làm nghề, người thầy nào có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp và suy nghĩ của Ma Ran Đô?

Về sự nghiệp, NSƯT Hữu Châu là người thầy có ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất. Thầy dạy tôi từ những ngày đầu còn chưa biết gì về diễn xuất, truyền đạt rất nhiều kiến thức về nghề, cũng như cách sống ở đời. Tôi vô cùng biết ơn thầy. Nhân dịp này, tôi cũng muốn gửi đến thầy Hữu Châu những lời chúc và lời tri ân. Ngoài ra, tôi còn biết ơn thầy Thành Hội và cô Ái Như tại sân khấu kịch nơi tôi đang hoạt động. Nếu không có các thầy cô thì sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Tôi thực sự biết ơn thầy Hữu Châu, thầy Thành Hội và cô Ái Như vì đã luôn kiên nhẫn dạy dỗ tôi trên con đường làm nghề.

Có lời dạy nào của thầy Hữu Châu đến nay vẫn ảnh hưởng sâu sắc đến anh?

Rất nhiều, bởi thầy không chỉ dạy trên lớp mà đôi khi trong những buổi ăn uống, trò chuyện, thầy cũng chia sẻ và chỉ dạy chúng tôi. Khi đi đâu đó, làm việc trong một môi trường và chứng kiến điều gì, thầy cũng thường kể lại để truyền đạt kinh nghiệm cho học trò. Không chỉ riêng tôi mà tất cả học trò đều được thầy dạy bảo như vậy. Có rất nhiều điều thầy từng nói mà tôi vẫn ghi nhớ. Kỷ niệm thì rất nhiều. Phần lớn đều khiến tôi xúc động và cảm thấy bản thân may mắn khi được học một người thầy tận tâm với nghề, luôn dốc hết tâm huyết để truyền nghề cho thế hệ chúng tôi mà không hề giấu giếm.

Cảm ơn diễn viên Ma Ran Đô!