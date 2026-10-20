Diễn viên Lưu Khải Uy - chồng cũ Dương Mịch công khai hẹn hò cô gái kém 20 tuổi

Tạp chí East Week ngày 20/10 công bố loạt ảnh độc quyền ghi lại những khoảnh khắc tình tứ giữa Lưu Khải Uy, 52 tuổi và người mẫu kiêm diễn viên Lê Kỷ Quân, 32 tuổi.

Lưu Khải Uy tay trong tay tình trẻ kém 20 tuổi.

Theo nguồn tin, cặp đôi được bắt gặp hẹn hò tại Vịnh Cửu Long. Sau khi cùng chơi thể thao, cả hai nắm tay nhau đi dạo. Nam diễn viên mặc áo polo xanh đậm, trong khi bạn gái tin đồn diện trang phục thể thao ôm sát cùng chân váy ngắn màu trắng.

Lưu Khải Uy chu đáo xách túi giúp bạn gái, thường xuyên ghé sát tai cô trò chuyện. Sau đó, cả hai cùng đến một quán ăn địa phương thoải mái dùng bữa.

Sau bữa ăn, cặp đôi lên xe của Lưu Khải Uy và di chuyển đến căn hộ của Lê Kỷ Quân tại khu Mid-Levels West. Cả 2 lên nhà, nam diễn viên cũng ở lại đây qua đêm.

Cặp đôi quen nhau 1 khoảng thời gian.

Người thân cận cho biết Lưu Khải Uy và Lê Kỷ Quân quen nhau trong một buổi chơi pickleball. Người mẫu có thiện cảm với nam diễn viên ngay từ lần gặp đầu tiên. Cả hai đã bí mật hẹn hò khoảng 2 tháng trước khi loạt ảnh trên được công bố. Dù chênh lệch 20 tuổi, họ có chung sở thích lẫn quan điểm sống. Kỷ Quân đánh giá nam diễn viên là người trưởng thành, ổn định và chu đáo.

Chênh lệch tuổi tác giữa hai người cũng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Cách đây ít phút, Lưu Khải Uy chính thức lên tiếng xác nhận mối quan hệ. Anh gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm lẫn chúc phúc từ mọi người dành cho mình và bạn gái.

“Chúng tôi bắt đầu mối quan hệ vì có chung sở thích lẫn rất hợp nhau. Tôi và cô ấy đều là những người sống khá đơn giản”, diễn viên chia sẻ.

Lưu Khải Uy từng có cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Dương Mịch. Hai người kết hôn năm 2013, có 1 con gái và tuyên bố ly hôn vào cuối năm 2018. Sau khi đường ai nấy đi, cả hai hạn chế nhắc về nhau.

Lưu Khải Uy sinh năm 1974 tại Hong Kong (Trung Quốc), xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha anh là diễn viên Lưu Đan - tài tử gạo cội của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Anh từng hoạt động với vai trò ca sĩ trước khi được biết đến rộng rãi qua các bộ phim truyền hình như Thiên sơn mộ tuyết, Thịnh hạ vãn tình thiên và Thiên kim nữ tặc. Sau đổ vỡ hôn nhân, nam diễn viên chủ yếu hoạt động tại Trung Quốc đại lục và Hong Kong.

Truyền thông đưa tin về mối quan hệ giữa Lưu Khải Uy và bạn gái mới

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: East Week, HK01