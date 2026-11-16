Diễn viên Lương Thế Thành lên tiếng về cảnh nóng với Gi A Nguyễn

Chiều 16/11, đoàn phim Trại giam hạnh phúc tổ chức buổi công chiếu phim tại TPHCM.

Phim kể về thầy giáo Phúc (Tuấn Trần) - người phạm tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, bị Tòa tuyên phạt tù 1 năm 8 tháng. Sau thời gian đầu, anh và những phạm nhân của buồng số 9 gồm Chính (Tiến Luật), Bách Khoa (Khuyến Dương), Minh Hữu (Gi A Nguyễn), Điền (Hoàng Phi) và Quốc Thuận (La Thành) dần hiểu nhau và trở nên thân thiết.

Từ trái sang: Tạ Lâm, Trung Lùn, Sally Hồng Anh, Khuyến Dương, La Thành.

Dưới sự giám sát của Thượng úy Tú (Ma Ran Đô), các phạm nhân ở buồng số 9 tích cực tham gia các hoạt động, cải tạo tốt. Tuy nhiên, họ luôn bị Long "đầu bò" (Lương Thế Thành) buồng bên bắt nạt, hành hạ. Biến cố xảy ra khi Phúc hay tin dữ về em gái và liên tục bị Long "đầu bò" khiêu khích giới hạn.

Chia sẻ với báo chí, đạo diễn Trung Lùn nói toàn bộ bối cảnh trại giam đều được dựng trên phim trường, không phải ghi hình trực tiếp tại bối cảnh thật.

Phim được dán nhãn T16, tức chỉ được phép phổ biến đến người xem từ đủ 16 tuổi.

Trung Lùn giải thích lý do phim được dán nhãn T16

Trung Lùn nói: "Nếu các nhân vật là phạm nhân không thoại như vậy, khán giả sẽ không tin vào câu chuyện. Lúc duyệt phim, Hội đồng nhận định phim có ý nghĩa giáo dục, răn đe con người trước hành vi phạm tội đồng thời mở ra cái nhìn đồng cảm với những người từng mắc sai lầm, tạo điều kiện cho họ sửa đổi".

Đặc biệt, phim khiến các khách mời xôn xao bởi cảnh phạm nhân Long "đầu bò" (Lương Thế Thành) cưỡng hiếp Minh Hữu (Gi A Nguyễn) trong nhà vệ sinh.

Lương Thế Thành và Gi A Nguyễn cho biết không gặp khó khăn khi đóng cảnh nóng. Trước khi quay, hai diễn viên đã bàn bạc, tập luyện với nhau vài lần dưới sự tư vấn, hướng dẫn của đạo diễn Trung Lùn. Vì vậy, cảnh quay diễn ra nhanh và suôn sẻ.

Lương Thế Thành và Gi A Nguyễn chia sẻ về cảnh nóng đồng tính

"Chúng tôi và anh Trung đều ý thức rằng cảnh này cần sự tiết chế, không thể quá trần trụi. Cái khó, theo tôi, là phải làm y hệt phần thị phạm của anh Trung", Lương Thế Thành cười chia sẻ.

Gi A Nguyễn nói thêm, đạo diễn Trung Lùn thị phạm các diễn viên nhiệt tình nhưng khi quay lại rất xấu hổ, đỏ mặt suốt lúc quay.

Vào vai Long "đầu bò", Lương Thế Thành phải cạo tóc, xăm giả khắp người bằng mực henna. Anh mất 5-6 tiếng/ngày để duy trì các hình xăm giả trên cơ thể.

Do tạo hình bặm trợn, mỗi lần về nhà, Lương Thế Thành bị mẹ và vợ con xa lánh. Diễn viên Thúy Diễm yêu cầu chồng ra sofa ngủ vì "không muốn nửa đêm mở mắt thấy nằm cạnh ông đầu trọc, xăm trổ".

Các diễn viên Lương Thế Thành, Tuấn Trần, Ma Ran Đô và Gi A Nguyễn tại sự kiện.

Đóng vai chính liên tiếp 3 phim của Trung Lùn, diễn viên Tuấn Trần không chán mà càng thêm biết ơn, kính trọng ông. Theo anh, 3 điểm nổi bật nhất ở Trung Lùn trong công việc là yêu nghề đến quên mình, sở hữu trải nghiệm sống dày dạn và lành tính. Tuấn Trần và đạo diễn bàn bạc kỹ sao cho mỗi tác phẩm đều khác biệt, mới mẻ.

"Tôi hay gọi anh Trung là 'mẹ già'. Anh bằng tuổi mẹ tôi, lại rất thương tôi. Trên phim trường, anh quyết liệt, nóng nảy, nhiều lần lớn tiếng la mắng các diễn viên nhưng chúng tôi không giận vì cái tâm của anh rất lành. Tôi tin người tử tế sẽ làm ra phim tử tế", nam diễn viên cho hay.

Ảnh, clip: Loan Lê