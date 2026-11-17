Lương Thế Thành là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình phía Nam. Sinh năm 1982 tại Tiền Giang, nam diễn viên tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và bắt đầu được chú ý qua bộ phim Miền Đất Phúc. Sở hữu ngoại hình điển trai, phong thái lịch lãm cùng lối diễn xuất tự nhiên, anh nhanh chóng trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều đạo diễn. Những tác phẩm như Cổng Mặt Trời, Mùi Ngò Gai, Lối Sống Sai Lầm và Giọt Đắng góp phần giúp Lương Thế Thành xây dựng danh tiếng, gắn liền với danh xưng nam thần phim truyền hình.

Sau nhiều năm chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực truyền hình và sân khấu, Lương Thế Thành bắt đầu có màn trở lại đáng chú ý với điện ảnh. Trước đó, anh từng tham gia Bay Vào Cõi Mộng (2013), Tik Tak Anh Yêu Em (2016). Đến cuối năm 2025, nam diễn viên góp mặt trong Hoàng Tử Quỷ với vai trưởng làng Lỗ Đạt. Tháng 6/2026, anh tiếp tục xuất hiện trong Mesdames Thanh Sắc, đảm nhận nhân vật Bá Dũng. Những dự án liên tiếp cho thấy mong muốn làm mới hình ảnh và mở rộng cơ hội diễn xuất của nam nghệ sĩ sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh rộng.

Lương Thế Thành chia sẻ những bất tiện trong quá trình hóa trang cho vai diễn mới. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, trong phim mới Trại Giam Hạnh Phúc của đạo diễn Trung Lùn, Lương Thế Thành đảm nhận vai Long Đầu Bò, một phạm nhân có vẻ ngoài dữ dằn, tính cách gai góc. Để phù hợp với nhân vật, anh chấp nhận thay đổi diện mạo với mái đầu cạo trọc và cơ thể phủ kín hình xăm. Tại buổi ra mắt phim, nam diễn viên có những chia sẻ đáng chú ý về quá trình chuẩn bị cho vai diễn, đặc biệt là những bất tiện trong khâu hóa trang.

Theo tiết lộ của Lương Thế Thành, việc mang trên người nhiều hình xăm giả không đơn giản như khán giả tưởng tượng. Mỗi ngày, anh phải dành khoảng 6 tiếng để thực hiện và dặm lại các chi tiết trên cơ thể nhằm bảo đảm tạo hình nhân vật xuyên suốt quá trình ghi hình. Không chỉ tốn thời gian, lớp hóa trang còn khiến nam diễn viên gặp tình trạng ngứa ngáy ở hai chân. Ngay cả khi nghỉ ngơi, anh cũng phải chú ý tư thế nằm vì lo hình xăm bị lem, ảnh hưởng đến diện mạo khi tiếp tục quay phim.

Những chia sẻ này phần nào cho thấy sự đầu tư của Lương Thế Thành đối với vai diễn mới. Từ một nam diễn viên thường gắn với hình tượng lịch lãm, hiền lành, anh sẵn sàng chấp nhận những bất tiện trong sinh hoạt để xuất hiện với diện mạo gai góc, tạo cảm giác đáng sợ trên màn ảnh. Đây cũng là thử thách đáng chú ý trong hành trình làm mới bản thân, khi anh có cơ hội tiếp cận dạng nhân vật mang màu sắc tâm lý và hình tượng đối lập với những vai diễn từng làm nên tên tuổi.

Ngoài sự nghiệp, Lương Thế Thành còn được quan tâm bởi cuộc hôn nhân với diễn viên Thúy Diễm. Cả hai kết hôn năm 2016 sau thời gian bén duyên trên phim trường và hiện có một con trai. Trong cuộc sống gia đình, nam diễn viên thường thể hiện sự quan tâm, ủng hộ dành cho bà xã. Năm 2026, nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Thúy Diễm thông báo mang thai lần hai. Lương Thế Thành cũng cho biết anh chủ động sắp xếp công việc để đồng hành, chăm sóc vợ trong giai đoạn đặc biệt này.

Lương Thế Thành gây chú ý với tạo hình Long Đầu Bò trong Trại Giam Hạnh Phúc. Ảnh: FBNV

Ở tuổi 44, Lương Thế Thành vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật sau hơn hai thập kỷ gắn bó với nghề. Từ những vai diễn truyền hình quen thuộc đến các nhân vật điện ảnh có tạo hình phức tạp, nam diễn viên cho thấy nỗ lực bước ra khỏi vùng an toàn. Với Trại Giam Hạnh Phúc, câu chuyện hậu trường hóa trang kéo dài nhiều giờ mỗi ngày tiếp tục hé lộ những hy sinh thầm lặng phía sau một vai diễn trên màn ảnh.