Theo Page Six, Issa Lopez - người tham gia lồng tiếng cho đài phát thanh Cocoteo FM trong Grand Theft Auto VI (GTA 6) vừa chia sẻ những trải nghiệm đặc biệt khi hợp tác với nhà phát triển Rockstar Games. Nữ diễn viên cho biết cô phải ký một thỏa thuận không tiết lộ thông tin (NDA) có quy mô rất lớn trước khi chính thức nhận công việc.

Đáng chú ý, toàn bộ quá trình thu âm đều được kiểm soát chặt chẽ. Issa Lopez không được cung cấp kịch bản giấy mà chỉ có thể nhìn thấy nội dung cần đọc ngay tại phòng thu.

Issa Lopez - người tham gia lồng tiếng cho đài phát thanh Cocoteo FM trong Grand Theft Auto VI (GTA 6).

"Kịch bản xuất hiện trên màn hình, họ chào bạn, có rất nhiều người đang nói trong tai nghe và họ bảo: 'Được rồi, nội dung đây'. Đó cũng là lúc bạn lần đầu nhìn thấy nó. Bạn bị đặt vào tình huống phải thể hiện ngay lập tức và nhất định phải làm tốt", cô kể.

Sau khi hoàn thành phần thu âm, những nội dung hiển thị trước mặt nữ diễn viên cũng lập tức biến mất.

Issa Lopez tiết lộ cô hoàn toàn không biết rapper nổi tiếng Bad Bunny cũng tham gia cùng đài phát thanh Cocoteo FM. Phải đến khi thông tin được công bố vào tháng 9, cô mới phát hiện cả hai là những đồng nghiệp trong thế giới ảo của GTA 6.

"Họ không nói với tôi rằng Bad Bunny có tham gia. Chúng tôi hoàn toàn không biết gì cả", nữ diễn viên chia sẻ.

Dù từng thực hiện các sản phẩm lồng tiếng quảng bá cho những chuyến lưu diễn của Bad Bunny và Shakira, Issa Lopez vẫn không được tiết lộ danh tính những nghệ sĩ khác góp mặt trong dự án.

Issa Lopez vẫn không được tiết lộ danh tính những nghệ sĩ khác góp mặt trong dự án.

Nữ diễn viên cho biết mình hoàn thành phần thu âm vào tháng 9 và phải giữ kín việc tham gia GTA 6 trong khoảng hai tháng. Khi một số người nhận ra giọng nói của cô, Issa Lopez rơi vào tình huống khó xử vì không thể xác nhận.

"Mọi người liên tục nhắn tin: 'Đó là cô đúng không? Tôi biết chắc là cô!'. Nhưng tôi có thể trả lời thế nào đây? Không gì cả. Tôi buộc phải phớt lờ. Điều đó thực sự khiến tôi phát điên", cô nhớ lại.

Dù không được phép tiết lộ mức thù lao, Issa Lopez khẳng định cơ hội xuất hiện trong một trò chơi nổi tiếng toàn cầu là điều vô cùng đáng giá. Cô thậm chí hài hước cho biết bản thân sẵn sàng nhận công việc này chỉ để đổi lấy một thẻ quà tặng Starbucks.

Theo Issa Lopez, cơ hội hợp tác với Rockstar Games đến từ một mối quan hệ cô xây dựng tại hội nghị kết nối nghề nghiệp cách đây khoảng 10 năm. Lời mời ban đầu chỉ có thông điệp ngắn gọn: "Được hàng triệu người lắng nghe".

Issa Lopez khẳng định cơ hội xuất hiện trong một trò chơi nổi tiếng toàn cầu là điều vô cùng đáng giá.

Theo thông tin được công bố ngày 20/11, GTA 6 ghi nhận doanh thu bán lẻ ước tính 3,79 tỷ USD ngay trong ngày phát hành đầu tiên, thiết lập một kỷ lục mới của ngành giải trí. Nhìn lại hành trình làm nghề, Issa Lopez khẳng định GTA 6 là một trong những dự án đáng nhớ nhất của mình.

"Tôi có cảm giác phải tự véo mình để tin đây là sự thật, bởi mọi thứ vẫn chưa thực sự ngấm vào tôi. Phản hồi nhận được thật phi thường, vô cùng phi thường", nữ diễn viên lồng tiếng bày tỏ.