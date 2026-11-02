Diễn viên Lê Phương nên duyên cùng Thành Được sau 12 năm

Mới đây, Lê Phương chia sẻ hình ảnh hội ngộ bạn diễn cùng dòng trạng thái: “Chào tháng 11 với Nỗi Đau Ký Ức, gặp lại Thành Được - vai Bình”. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây không phải lần đầu hai nghệ sĩ kết hợp trên màn ảnh. Sau hơn một thập kỷ kể từ Đôi Mắt Của Trái Tim, Lê Phương và Thành Được tiếp tục có cơ hội hóa thân thành những nhân vật gắn bó trong một câu chuyện tình cảm nhiều biến cố.

Nỗi Đau Ký Ức là phim truyền hình do Đài Truyền hình Vĩnh Long thực hiện, dự kiến phát sóng từ ngày 16/11/2026 trên THVL1. Tác phẩm do đạo diễn Trương Dũng thực hiện, quy tụ dàn diễn viên gồm Văn Phượng, Lê Phương, Thành Được, Minh Luân, Thanh Thức, Huỳnh Hồng Loan, Thùy Trang và NSND Thanh Nam. Câu chuyện xoay quanh Hiền (Văn Phượng), người phụ nữ phải đối diện với những tổn thương và biến cố trong cuộc sống tình cảm.

Lê Phương hội ngộ cùng Thành Được trong Nỗi Đau Ký Ức.

Trong phim, Thành Được đảm nhận vai Bình, người đàn ông từng khiến Hiền nghĩ rằng mình có thể tìm được chỗ dựa sau những tháng ngày khó khăn. Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên phức tạp khi cô phát hiện Bình đã có vợ. Nhân vật người vợ này do Lê Phương đảm nhận. Sự xuất hiện của hai diễn viên trong mối quan hệ vợ chồng hứa hẹn tạo thêm những nút thắt cho diễn biến câu chuyện.

Điểm đáng chú ý là Lê Phương và Thành Được từng có màn kết hợp tương tự trong Đôi Mắt Của Trái Tim năm 2014. Khi đó, cả hai cũng hóa thân thành một cặp đôi và có những phân đoạn tình cảm trên màn ảnh. Việc tái hợp sau khoảng 12 năm khiến khán giả có dịp nhớ lại màn kết hợp trước đây, đồng thời tò mò về màu sắc nhân vật của hai nghệ sĩ trong dự án mới.

Lê Phương và Thành Được từng có màn kết hợp tương tự trong Đôi Mắt Của Trái Tim năm 2014.

Với Lê Phương, cô là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình phía Nam. Nữ diễn viên sinh năm 1985, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sân khấu và Điện ảnh TP.HCM. Sau những vai diễn đầu tiên trong Ký Túc Xá, Vó Ngựa Trời Nam, Cá Rô, Em Yêu Anh!, Lê Phương dần khẳng định tên tuổi qua nhiều tác phẩm. Đặc biệt, vai Hương trong Gạo Nếp Gạo Tẻ năm 2018 giúp cô đến gần hơn với đông đảo khán giả. Diễn xuất giàu cảm xúc trong vai người phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi cũng mang về cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2020.

Bên cạnh truyền hình, Lê Phương từng góp mặt trong các phim điện ảnh như Vong Nhi và Sáng Đèn. Vong Nhi đạt doanh thu khoảng 25 tỷ đồng, trong khi Sáng Đèn thu khoảng 3,4 tỷ đồng.

Trong khi đó, Thành Được sinh năm 1981, từng lọt Top 10 Siêu mẫu Việt Nam năm 2002 trước khi theo đuổi diễn xuất. Anh được khán giả biết đến qua những bộ phim truyền hình như Dốc Tình, Chuyện Tình Biển Xa, Ghen, Giọt Đắng và Vua Sân Cỏ. Ngoài diễn xuất, Thành Được còn thử sức với vai trò sản xuất phim điện ảnh qua Sơn Đẹp Trai và Valentine.

Về đời tư, Lê Phương hiện có cuộc sống gia đình bên ca sĩ Trung Kiên. Cả hai kết hôn năm 2017 và có một con gái chung, bên cạnh con trai riêng của nữ diễn viên. Thành Được lại khá kín tiếng, từng chia sẻ về cuộc sống gia đình bên vợ và hai con. Ngoài công việc, anh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và tham gia sản xuất phim.

Với Nỗi Đau Ký Ức, Lê Phương và Thành Được một lần nữa có dịp làm việc chung sau nhiều năm. Màn tái hợp này không chỉ gợi nhớ kỷ niệm từ Đôi Mắt Của Trái Tim mà còn mở ra một câu chuyện mới trên màn ảnh, nơi hai diễn viên tiếp tục đảm nhận những vai diễn có mối liên hệ tình cảm phức tạp.