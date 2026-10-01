Diễn viên Lê Phương dũng cảm đi tìm hạnh phúc ở tuổi 41

Mới đây, hình ảnh diễn viên Lê Phương đi lễ Tổ cùng ê-kíp Chị Hai thu hút sự chú ý của công chúng. Sự xuất hiện của nữ diễn viên làm dấy lên nghi vấn cô góp mặt trong dự án điện ảnh mới. Nếu thông tin được xác nhận, đây sẽ là lần trở lại màn ảnh rộng của Lê Phương sau một thời gian vắng bóng.

Ngoài Lê Phương, Chị Hai còn gây chú ý khi có sự xuất hiện của các diễn viên Nhã Phương, Tam Triều Dâng và Nguyễn Đình Như Vân. Tuy nhiên, thông tin về vai diễn của các nghệ sĩ hiện chưa được ê-kíp tiết lộ.

Lê Phương được đồn đoán trở lại màn ảnh rộng sau hai bộ phim chưa đạt kết quả khả quan tại phòng vé.

Ở tuổi 41, nữ diễn viên tiếp tục đứng trước một cơ hội mới để tìm kiếm dấu ấn với điện ảnh, sau hai tác phẩm trước đó chưa đạt kết quả khả quan tại phòng vé. Năm 2023, Lê Phương đảm nhận vai chính Thảo trong Vong Nhi. Nhân vật là một người vợ, người nội trợ rơi vào bi kịch tâm lý ám ảnh liên quan đến vấn đề nạo phá thai. Mang màu sắc tâm lý, kinh dị và khai thác câu chuyện có tính xã hội, bộ phim nhận được sự chú ý khi ra mắt. Tuy nhiên, tác phẩm chỉ đạt khoảng 24,8 tỷ đồng doanh thu phòng vé.

Một năm sau, Lê Phương tiếp tục góp mặt trong Sáng Đèn, hóa thân thành cô đào cải lương Thanh (Thanh Kim Yến), một nghệ sĩ giàu cảm xúc và dành trọn tâm huyết cho sân khấu truyền thống. Bộ phim được đánh giá cao về câu chuyện và giá trị văn hóa, nhưng gặp bất lợi khi phát hành vào dịp Tết 2024, thời điểm thị trường điện ảnh có sự cạnh tranh gay gắt. Tổng doanh thu cuối cùng chỉ đạt khoảng 3 tỷ đồng.

Lê Phương đảm nhận vai chính Thảo trong Vong Nhi.

Sau đó, nữ diễn viên tạm dừng tham gia điện ảnh và tập trung cho phim truyền hình. Trong hai năm gần đây, cô lần lượt đảm nhận các vai diễn như Kimmie trong Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi, Chị Bé Gái trong Cuộc Chiến Hạ Lưu, Phương Khánh trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay và Thanh Mai trong Bóng Ma Hạnh Phúc.

Nếu trở lại với Chị Hai, Lê Phương sẽ có thêm dịp tìm kiếm một dấu ấn mới trên màn ảnh rộng. Sau hai tác phẩm chưa đạt kết quả khả quan tại phòng vé, nữ diễn viên có quyền tiếp tục hy vọng tìm được "hạnh phúc" với điện ảnh qua một dự án được khán giả đón nhận và có doanh thu tốt hơn.

Bên cạnh công việc, Lê Phương có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ông xã Trung Kiên. Nam ca sĩ luôn tôn trọng và ủng hộ công việc của vợ, đồng hành cùng cô trong hành trình theo đuổi nghệ thuật. Sự hậu thuẫn từ gia đình giúp nữ diễn viên có thêm điểm tựa để yên tâm với những lựa chọn trong sự nghiệp.

Lê Phương là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Nam.