Diễn viên Lê Phương có thông báo quan trọng

Mới đây, diễn viên Lê Phương thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân, kèm dòng trạng thái: “Cổ sắp trở lại và lợi hại có đủ nha!”. Đi cùng lời nhắn hài hước là thông tin bộ phim Nỗi Đau Ký Ức dự kiến phát sóng trên THVL1 vào tháng 11. Động thái này nhanh chóng hé lộ kế hoạch tái xuất của nữ diễn viên trên màn ảnh truyền hình phía Nam.

Trong bức ảnh được chia sẻ, diễn viên Lê Phương xuất hiện với diện mạo khác biệt so với hình ảnh dịu dàng quen thuộc. Cô diện áo sơ mi caro, đội mũ đen và kết hợp kính mát, mang đến vẻ ngoài bụi bặm, cá tính. Sự thay đổi trong phong cách khiến người xem đặt câu hỏi về nhân vật mà nữ diễn viên sẽ đảm nhận trong dự án lần này.

Diễn viên Lê Phương chia sẻ về dự án mới.

Nỗi Đau Ký Ức là phim truyền hình do đạo diễn Trương Dũng thực hiện, dự kiến lên sóng THVL1 trong tháng 11/2026. Bộ phim có sự tham gia của nhiều diễn viên như Minh Luân, Lê Minh Thành, Huỳnh Hồng Loan và Thành Được. Sự kết hợp giữa những gương mặt quen thuộc của phim truyền hình phía Nam được kỳ vọng tạo nên câu chuyện giàu cảm xúc, xoay quanh những biến cố và mối quan hệ giữa các nhân vật.

Điểm đáng chú ý của tác phẩm nằm ở hành trình cuộc đời nhân vật do diễn viên Lê Phương thể hiện. Theo thông tin giới thiệu ban đầu, vai diễn có sự chuyển biến qua nhiều giai đoạn, từ thời trẻ đến tuổi trung niên. Điều này đòi hỏi nữ diễn viên phải thể hiện sự thay đổi về ngoại hình, tâm lý và cách ứng xử theo những trải nghiệm mà nhân vật trải qua.

Tên phim Nỗi Đau Ký Ức gợi mở câu chuyện gắn với những tổn thương trong quá khứ và ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên, nội dung cụ thể về thân phận nhân vật, biến cố trung tâm cũng như các mối quan hệ của vai diễn do diễn viên Lê Phương đảm nhận chưa được công bố đầy đủ. Vì vậy, khán giả vẫn cần chờ thêm hình ảnh giới thiệu và các thông tin chính thức từ ê-kíp để hiểu rõ hơn về diễn biến phim.

Diễn viên Lê Phương.

Với kinh nghiệm nhiều năm đóng phim truyền hình, diễn viên Lê Phương vốn được biết đến qua những nhân vật có đời sống nội tâm phức tạp. Vai Hương trong Gạo Nếp Gạo Tẻ từng giúp cô đến gần hơn với đông đảo khán giả nhờ câu chuyện về người phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi trong gia đình. Sau đó, cô tiếp tục tham gia các dự án như Thương Con Cá Rô Đồng, Bóng Ma Hạnh Phúc và Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay.

Bên cạnh truyền hình, diễn viên Lê Phương cũng từng thử sức với điện ảnh qua Vong Nhi và Sáng Đèn. Vong Nhi đạt doanh thu tham khảo khoảng 25 tỷ đồng, còn Sáng Đèn thu về khoảng 3 tỷ đồng tại phòng vé.

Việc tiếp tục lựa chọn một bộ phim truyền hình có nhân vật trải dài qua nhiều giai đoạn cuộc đời cho thấy diễn viên Lê Phương vẫn duy trì sự gắn bó với dạng vai tâm lý, vốn là thế mạnh của cô. Nếu khai thác tốt những biến chuyển trong số phận nhân vật, đây có thể là cơ hội để nữ diễn viên tiếp tục tạo dấu ấn với khán giả.

Hiện bộ phim Nỗi Đau Ký Ức được giới thiệu dự kiến lên sóng THVL1 trong tháng 11/2026. Với thông báo mới nhất của diễn viên Lê Phương, người hâm mộ chờ đợi màn trở lại của cô, đặc biệt khi tạo hình lần này khác biệt và vai diễn được giới thiệu có nhiều giai đoạn tâm lý.