Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Lê Phương khiến nhiều khán giả không khỏi vui mừng khi thông báo tin vui liên quan đến sự nghiệp nghệ thuật ở tuổi 41. Theo đó, nữ diễn viên chính thức nhận được hai đề cử tại giải thưởng Mai Vàng 2026 (lần thứ 32) ở hai lĩnh vực là điện ảnh và sân khấu.

Cụ thể, ở lĩnh vực điện ảnh, Lê Phương được đề cử với hai tác phẩm Bóng Ma Hạnh Phúc và Cuộc Chiến Hạ Lưu. Trong khi đó, ở lĩnh vực sân khấu, nữ diễn viên được ghi nhận với vở diễn Giáng Hương.

Lê Phương đón nhận tin vui ở tuổi 41.

Đáng chú ý, tin vui này đến đúng vào ngày sinh nhật của bố Lê Phương (27/11). Nữ diễn viên xem đây là món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng đấng sinh thành. Chia sẻ về niềm vui đặc biệt này, Lê Phương bày tỏ: "Dù chỉ là đề cử nhưng món quà tinh thần này vừa là động lực để con thêm yêu công việc của mình, vừa là niềm vui con dành tặng ba nhân ngày đặc biệt".

Bên cạnh những dòng tâm sự, Lê Phương còn đăng tải hình ảnh bố cùng khoảnh khắc bản thân rạng rỡ, ôm bó hoa tại chương trình giao lưu hướng đến giải thưởng Mai Vàng.

Ngay sau khi được đăng tải, bài viết của Lê Phương đã nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Dưới phần bình luận, nhiều người gửi lời chúc mừng đến nữ diễn viên và gia đình, đồng thời bày tỏ sự kỳ vọng Lê Phương sẽ gặt hái thêm thành tích tại giải thưởng năm nay.

Nhiều khán giả đã gửi những lời chúc mừng đến Lê Phương và đấng sinh thành.

Ở tuổi 41, Lê Phương vẫn duy trì niềm đam mê và sự nhiệt huyết dành cho nghệ thuật. Không chỉ ghi dấu ấn với khán giả qua những vai diễn trên màn ảnh, nữ diễn viên còn dành tâm huyết cho sân khấu kịch, không ngừng làm mới bản thân qua từng nhân vật.

Việc cùng lúc nhận được đề cử ở hai lĩnh vực phần nào cho thấy sự ghi nhận đối với những nỗ lực làm nghề của Lê Phương. Dù kết quả cuối cùng vẫn còn ở phía trước, đây đã là một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ diễn viên ở tuổi 41, đồng thời là niềm hạnh phúc mà cô có thể sẻ chia cùng gia đình.

Ở tuổi 41, Lê Phương vẫn duy trì niềm đam mê và sự nhiệt huyết dành cho nghệ thuật.