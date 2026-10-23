Diễn viên Lê Phương báo tin đáng lo

Lê Phương là diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình Việt Nam, ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn có chiều sâu và giàu cảm xúc. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, nữ diễn viên còn nhận được sự quan tâm nhờ cuộc sống gia đình và hành trình chăm sóc hai con.

Mới đây, Lê Phương chia sẻ tình hình hiện tại, thu hút sự chú ý của nhiều khán giả. Theo đó, nữ diễn viên đang có lịch trình làm việc dày đặc, ban ngày tất bật trên phim trường, đến tối lại tiếp tục đi diễn tại sân khấu. Trong lúc bận rộn với công việc, cô bất ngờ nhận được tin báo từ người nhà về tình hình sức khỏe đáng lo của hai con.

Lê Phương đang có lịch trình làm việc dày đặc.

Cụ thể, người thân cập nhật rằng bé Bông và bé Pháo đều có dấu hiệu nóng sốt. "Thấy em Bông cũng hơi âm ấm, Pháo giờ này cũng hơi nóng", người nhà chia sẻ. Thông tin khiến Lê Phương lo lắng cho hai con. Nữ diễn viên cho biết sẽ nhanh chóng trở về nhà ngay khi hoàn thành lịch trình làm việc.

Trên trang cá nhân, cô tâm sự: "Ngày trên phim trường, tối ở sân khấu. Thương hai anh em của mẹ".

Lịch trình bận rộn vốn là một phần trong công việc của nghệ sĩ, song những lúc gia đình cần sự chăm sóc, việc phải xa nhà cũng dễ khiến người làm cha mẹ thêm sốt ruột. Với Lê Phương, hai con luôn là mối quan tâm quan trọng bên cạnh sự nghiệp. Bởi vậy, thông tin từ người thân về tình trạng của các bé khiến cô nhanh chóng tính đến việc trở về nhà sau khi hoàn thành công việc.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về tình trạng sức khỏe của 2 con Lê Phương sau khi được người nhà cập nhật. Dù vậy, câu chuyện nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là những người theo dõi hành trình làm mẹ của nữ diễn viên.

Lê Phương nhanh chóng hoàn thành lịch trình để về nhà chăm sóc 2 con.

Lê Phương sinh năm 1985, là gương mặt diễn viên được nhiều khán giả yêu mến qua các bộ phim truyền hình Việt Nam. Cô từng tham gia nhiều dự án và thường đảm nhận những nhân vật có số phận, nội tâm phức tạp. Lối diễn xuất giàu cảm xúc giúp nữ diễn viên tạo được dấu ấn riêng, nhất là với những vai diễn người phụ nữ giàu tình cảm, trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống.

Về đời tư, Lê Phương có hai con là bé Pháo và bé Bông. Trung Kiên được biết đến là người bạn đời luôn đồng hành cùng Lê Phương trong cuộc sống. Tổ ấm của nữ diễn viên nhận được sự quan tâm từ công chúng bởi những khoảnh khắc đời thường gần gũi, trong đó các con là một phần quan trọng. Lê Phương cũng thường chia sẻ những hình ảnh gia đình, ghi lại quá trình trưởng thành của hai bé và những dịp cả nhà quây quần bên nhau.

Lê Phương hiện có hôn nhân hạnh phúc.

Ở tuổi 41, Lê Phương vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, tham gia các dự án phim ảnh và biểu diễn sân khấu. Việc đảm nhận nhiều công việc cùng lúc giúp cô tiếp tục theo đuổi đam mê nhưng cũng đòi hỏi khả năng sắp xếp thời gian để cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình.