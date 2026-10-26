Diễn viên Lê Khánh thông báo tin vui

Lê Khánh tên đầy đủ là Lê Kim Khánh, sinh năm 1981, là diễn viên trưởng thành từ sân khấu kịch phía Nam. Với hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, cô được biết đến qua nhiều vai diễn trên sân khấu, truyền hình và điện ảnh. Lê Khánh từng tạo dấu ấn với hình ảnh nữ diễn viên hài duyên dáng, giàu năng lượng trước khi mở rộng sang những vai diễn tâm lý và nhiều màu sắc hơn trong những năm gần đây.

Trong Ma Xó, Lê Khánh đảm nhận vai bà Tánh, một nhân vật có số phận nhiều bi kịch và sở hữu nhiều lớp tâm lý. Khác với hình ảnh nữ diễn viên thường gắn với những vai hài duyên dáng, Lê Khánh phải tiết chế cách diễn, tập trung khai thác chiều sâu nội tâm của nhân vật. Đây cũng là lần cô thử sức với thể loại kinh dị, mở ra một màu sắc mới trong hành trình diễn xuất.

Lê Khánh trở lại màn ảnh với màu sắc diễn xuất mới. Ảnh: FBNV

Về doanh thu, Ma Xó từng có tốc độ bán vé đáng chú ý ngay sau khi ra mắt. Bộ phim đạt hơn 57 tỷ đồng sau ba ngày công chiếu và cán mốc 100 tỷ đồng sau gần 10 ngày. Tác phẩm sau đó gia nhập nhóm phim Việt đạt doanh thu trăm tỷ trong năm 2026.

Tổng doanh thu phòng vé của Ma Xó dừng ở mức hơn 145 tỷ đồng. Với con số này, tác phẩm được ghi nhận là một trong những phim kinh dị Việt có doanh thu cao trong lịch sử, đứng sau Pháp sư mù: Quỷ máu rừng thiêng và Quỷ nhập tràng. Đáng chú ý, bộ phim rời hệ thống rạp từ ngày 23/6/2026 dù vẫn đang có sức hút tại phòng vé.

Việc Ma Xó trở lại trên nền tảng trực tuyến vì thế mang đến thêm một lựa chọn cho khán giả. Những người từng bỏ lỡ bộ phim khi còn chiếu rạp có thể theo dõi tại nhà, trong khi khán giả đã xem cũng có cơ hội thưởng thức lại màn hóa thân của Lê Khánh trong một vai diễn khác biệt.

Lê Khánh trong tạo hình nhân vật bà Tánh của Ma Xó.

Sự chú ý dành cho Ma Xó cũng nối dài giai đoạn hoạt động tích cực của Lê Khánh trên màn ảnh rộng. Sau thời gian dành nhiều sự ưu tiên cho gia đình, nữ diễn viên liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh từ năm 2024 đến nay. Chị Dâu, Cục Vàng Của Ngoại và Ma Xó đưa cô đến với những câu chuyện và dạng nhân vật khác nhau.

Nếu trước đây Lê Khánh thường được nhớ đến với khả năng tạo tiếng cười, những tác phẩm gần đây cho thấy cô đang mở rộng giới hạn diễn xuất. Từ tâm lý gia đình trong Chị Dâu, Cục Vàng Của Ngoại đến màu sắc kinh dị của Ma Xó, nữ diễn viên dần cho thấy khả năng đảm nhận những nhân vật nhiều lớp cảm xúc hơn.

Trước giai đoạn trở lại này, Lê Khánh đã ghi dấu qua nhiều tác phẩm như Cô Dâu Đại Chiến, Ngày Nảy Ngày Nay, Tốc Độ Và Đường Cong, Bạn Gái Tôi Là Sếp, Dân Chơi Không Sợ Con Rơi và Biệt Đội Rất Ổn. Nền tảng sân khấu giúp cô xây dựng lối diễn tự nhiên, giàu biểu cảm và có khả năng biến hóa.

Vai diễn trong Ma Xó đánh dấu bước chuyển của Lê Khánh.

Bên cạnh sự nghiệp, Lê Khánh có cuộc sống khá kín tiếng. Cô kết hôn với diễn viên Tuấn Khải vào năm 2014 sau nhiều năm gắn bó. Cả hai cùng xuất thân từ môi trường sân khấu và hiện có hai con trai. Sau khi lập gia đình, Lê Khánh dành nhiều thời gian chăm sóc con nhưng vẫn duy trì công việc nghệ thuật.

Với việc Ma Xó chính thức trở lại, khán giả có thêm cơ hội thưởng thức bộ phim tại nhà thông qua ứng dụng. Với riêng Lê Khánh, tác phẩm cũng đánh dấu một bước tiến đáng chú ý trong quá trình làm mới hình ảnh sau nhiều năm gắn bó với sân khấu và những vai diễn hài quen thuộc.