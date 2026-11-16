Diễn viên Lan Phương tạm buông bỏ mọi thứ

Mới đây, diễn viên Lan Phương chia sẻ về chuyến đi một mình đầy ngẫu hứng đến Đà Nẵng. Không phải lịch trình công tác hay kỳ nghỉ được chuẩn bị từ trước, nữ diễn viên quyết định mua vé máy bay chuyến sáng từ Hà Nội vào Đà Nẵng, sau đó quay trở về ngay trong chiều cùng ngày.

Điều khiến nhiều người chú ý là mục đích của hành trình này không nằm ở việc khám phá những địa điểm nổi tiếng hay tận hưởng một kỳ nghỉ xa hoa. Lan Phương đơn giản muốn tạm rời xa những bộn bề thường nhật, không phải bận tâm đến công việc và trách nhiệm để dành thời gian cho bản thân.

Lan Phương chia sẻ về chuyến đi một mình đầy ngẫu hứng.

Trong chuyến đi, Lan Phương không đặt ra lịch trình cụ thể. Cô tìm một quán cà phê, thưởng thức một đĩa bánh bột lọc, uống một cốc cà phê và tận hưởng không khí trong lành. Những trải nghiệm tưởng chừng rất đỗi bình thường lại trở thành điều đặc biệt đối với nữ diễn viên sau những ngày bận rộn.

Đáng chú ý, Lan Phương lựa chọn không làm việc, không liên lạc điện thoại trong khoảng thời gian riêng tư này. Cô muốn được ngồi một mình, hít thở không khí tự nhiên và không phải suy nghĩ về những trách nhiệm đang chờ đợi.

Trong video được chia sẻ, Lan Phương ngồi trên ô tô, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhắm mắt tận hưởng ánh nắng và làn gió trời. Khung cảnh đường phố Đà Nẵng với hàng cây xanh, bầu trời trong trẻo tạo nên cảm giác thư thái. Đi kèm hình ảnh, nữ diễn viên viết: "Tạm buông trách nhiệm ra khỏi vai, để được thở, để được cảm nhận chính mình".

Chia sẻ của Lan Phương nhận được sự đồng cảm bởi đây cũng là nhu cầu của nhiều người trong cuộc sống hiện đại. Khi công việc và những trách nhiệm cá nhân chiếm phần lớn quỹ thời gian, việc có được vài tiếng đồng hồ hoàn toàn dành cho bản thân đôi khi cũng trở thành điều đáng quý.

Diễn viên Lan Phương.

Lan Phương là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, có nhiều năm hoạt động nghệ thuật ở cả lĩnh vực truyền hình lẫn điện ảnh. Nữ diễn viên từng gây chú ý với vai Mai Lan trong Cô gái xấu xí, tác phẩm giúp tên tuổi cô đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Trong những năm tiếp theo, Lan Phương tiếp tục ghi dấu qua nhiều dự án như Nàng dâu order, Thương ngày nắng về và Gia đình mình vui bất thình lình. Đặc biệt, vai Vân Khánh trong Thương ngày nắng về cho thấy khả năng thể hiện những nhân vật có số phận nhiều biến động, giàu cảm xúc. Sau đó, vai Hà trong Gia đình mình vui bất thình lình lại mang đến một màu sắc hoàn toàn khác với tính cách hoạt bát, có phần trẻ con và thường xuyên tạo ra những tình huống hài hước.

Không đóng khung bản thân trong những vai diễn quen thuộc, Lan Phương còn thử sức với thể loại kinh dị qua Tết ở làng Địa Ngục và Kẻ ăn hồn. Đặc biệt, nhân vật Thập Nương với tạo hình kỳ dị, nội tâm phức tạp được xem là một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình diễn xuất của cô.

Từ những vai diễn truyền hình gần gũi đến các nhân vật có màu sắc khác biệt trên màn ảnh rộng, Lan Phương cho thấy sự linh hoạt trong lựa chọn nghề nghiệp. Bởi vậy, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, những chia sẻ đời thường của nữ diễn viên cũng thường nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Ở thời điểm hiện tại, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Lan Phương cũng nhận được sự quan tâm khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và quan điểm sống cá nhân. Hình ảnh nữ diễn viên biết dành thời gian lắng nghe bản thân mang đến góc nhìn gần gũi hơn về cuộc sống của một nghệ sĩ ngoài màn ảnh.