Diễn viên Lan Phương công khai người đồng hành mới

Diễn viên Lan Phương mới đây khiến nhiều khán giả bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh chụp cùng Việt Phương Thoa trên trang cá nhân. Kèm theo bức ảnh, nữ diễn viên viết ngắn gọn: “Cô bạn mới trong một dự án mới”.

Dù không tiết lộ quá nhiều thông tin, bài đăng của diễn viên Lan Phương nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người tò mò về danh tính "người đồng hành mới" xuất hiện bên cạnh nữ diễn viên sau khoảng thời gian cô tập trung cho công việc, cuộc sống cá nhân và chăm sóc hai con gái.

Theo những thông tin được công bố, diễn viên Lan Phương và Việt Phương Thoa đang cùng tham gia dự án điện ảnh Huyết Thống, bộ phim dự kiến ra rạp vào cuối tháng 10/2026. Đây là lần hiếm hoi khán giả được chứng kiến sự kết hợp giữa diễn viên Lan Phương - gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt với Việt Phương Thoa, nhà sáng tạo nội dung sở hữu lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng mạng xã hội.

Diễn viên Lan Phương đồng hành cùng Việt Phương Thoa trong dự án mới.

Sự xuất hiện của cả hai trong cùng một tác phẩm được xem là điểm nhấn đáng chú ý của Huyết Thống. Nếu diễn viên Lan Phương được biết đến với kinh nghiệm diễn xuất hơn hai thập kỷ, từng ghi dấu ấn ở cả truyền hình lẫn điện ảnh, thì Việt Phương Thoa lại là đại diện tiêu biểu của thế hệ nhà sáng tạo nội dung trẻ, sở hữu sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên không gian mạng.

Không ít khán giả bày tỏ sự tò mò về màn kết hợp này. Bởi trong những năm gần đây, xu hướng đưa các gương mặt có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội tham gia điện ảnh ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, việc đứng chung dự án với một diễn viên giàu kinh nghiệm như diễn viên Lan Phương vẫn là thử thách không nhỏ đối với Việt Phương Thoa.

Bên cạnh câu chuyện về "người đồng hành mới", diễn viên Lan Phương cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm khi liên tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh quy mô. Sau những biến động trong đời sống cá nhân, nữ diễn viên lựa chọn tập trung cho công việc và trở lại với nghệ thuật bằng nhiều vai diễn mới.

Diễn viên Lan Phương sinh năm 1983, là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Cô từng ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim truyền hình như Cô Gái Xấu Xí, Cả Một Đời Ân Oán, Nàng Dâu Order, Thương Ngày Nắng Về hay Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình. Khả năng biến hóa đa dạng giúp diễn viên Lan Phương duy trì sức hút ổn định suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Diễn viên Lan Phương sở hữu thành tích đáng chú ý.

Ở lĩnh vực điện ảnh, diễn viên Lan Phương cũng sở hữu thành tích đáng chú ý. Cô từng tham gia các dự án như Scandal: Bí Mật Thảm Đỏ, Cô Dâu Đại Chiến 2, Scandal: Hào Quang Trở Lại, Già Gân, Mỹ Nhân Và Găng Tơ, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Tháng Năm Rực Rỡ, Bố Già, Kẻ Ăn Hồn, Tử Chiến Trên Không và Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng.

Trong số đó, Bố Già từng tạo nên cơn sốt phòng vé với doanh thu khoảng 427 tỷ đồng. Tử Chiến Trên Không đạt hơn 251 tỷ đồng, trong khi Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng thu về khoảng 201 tỷ đồng. Các dự án khác như Tháng Năm Rực Rỡ đạt hơn 84 tỷ đồng, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua khoảng 70 tỷ đồng và Kẻ Ăn Hồn gần 67 tỷ đồng.

Năm 2026, Huyết Thống được xem là dự án nổi bật tiếp theo của diễn viên Lan Phương. Bộ phim thuộc thể loại kinh dị - tâm lý, khai thác những bí mật gia đình cùng các mối quan hệ huyết thống nhiều biến động. Tác phẩm được kỳ vọng sẽ tiếp tục giúp diễn viên Lan Phương có thêm một dấu ấn mới trên màn ảnh rộng.

Việc công khai hình ảnh cùng Việt Phương Thoa cũng phần nào hé lộ chặng đường mới mà diễn viên Lan Phương đang theo đuổi. Sau nhiều năm gắn bó với nghề, nữ diễn viên vẫn cho thấy sự chủ động làm mới bản thân, sẵn sàng hợp tác với những gương mặt trẻ để mang đến các dự án đa dạng hơn cho khán giả. Hiện những thông tin liên quan đến Huyết Thống vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm từ công chúng trước ngày phim chính thức ra mắt.