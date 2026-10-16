Diễn viên Lan Phương có động thái gây chú ý

Mới đây, diễn viên Lan Phương chia sẻ loạt hình ảnh mới với thần thái sắc sảo, thu hút sự quan tâm của khán giả. Đáng chú ý, nữ diễn viên viết: “Có những dịu dàng không đến từ sự yếu mềm, mà từ một tâm hồn đã đi qua nhiều giông bão, vẫn chọn nở hoa”.

Trong bộ ảnh, diễn viên Lan Phương diện thiết kế đầm hồng pastel với phần cổ xẻ sâu, kết hợp họa tiết đính kết màu xanh lá nổi bật. Không gian thiên nhiên tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng. Mái tóc xõa tự nhiên, lối trang điểm trong trẻo cùng những biểu cảm khi sâu lắng, lúc rạng rỡ giúp nữ diễn viên thể hiện nhiều sắc thái trước ống kính.

Diễn viên Lan Phương chia sẻ loạt hình ảnh mới với thần thái sắc sảo. Ảnh: FBNV

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc và thần thái của diễn viên Lan Phương. Bên cạnh hình ảnh quyến rũ, câu nói về những giông bão cũng khiến bài đăng được chú ý. Dù không nhắc cụ thể đến sự việc nào, dòng trạng thái của nữ diễn viên gợi suy ngẫm về cách một người có thể giữ được sự dịu dàng sau những biến cố.

Thời gian qua, cuộc sống của diễn viên Lan Phương trải qua không ít thay đổi. Nữ diễn viên vẫn duy trì công việc nghệ thuật, đồng thời dành nhiều sự quan tâm cho gia đình và các con. Trong những chia sẻ công khai, cô từng nhắc đến việc tìm lại sự cân bằng, chăm sóc bản thân và tiếp tục theo đuổi những điều mình yêu thích. Vì vậy, thông điệp mới của Lan Phương khiến một bộ phận khán giả liên tưởng đến hành trình vượt qua biến cố.

Ở lĩnh vực nghệ thuật, diễn viên Lan Phương có hơn hai thập kỷ hoạt động, ghi dấu qua cả truyền hình lẫn điện ảnh. Những bộ phim như Cô gái xấu xí, Cả một đời ân oán, Nàng dâu order, Thương ngày nắng về và Gia đình mình vui bất thình lình giúp cô xây dựng hình ảnh quen thuộc với khán giả. Năm 2018, vai Diệu trong Cả một đời ân oán mang về cho cô giải Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards.

Diễn viên Lan Phương.

Trên màn ảnh rộng, diễn viên Lan Phương góp mặt trong nhiều tác phẩm có doanh thu đáng chú ý như Scandal: Bí mật thảm đỏ, Cô gái đến từ hôm qua, Tháng năm rực rỡ và Bố già. Trong đó, Bố già đạt khoảng 427 tỷ đồng. Đây là một trong những phim Việt ăn khách nhất mà nữ diễn viên từng tham gia.

Những năm gần đây, diễn viên Lan Phương còn thử sức với dòng phim kinh dị qua Kẻ ăn hồn và Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Riêng Kẻ ăn hồn đạt khoảng 66 tỷ đồng, còn Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng thu về hơn 201 tỷ đồng.

Trong năm 2026, diễn viên Lan Phương tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với Đồng hồ đếm ngược. Ở lĩnh vực điện ảnh, cô góp mặt trong Huyết Thống, với vai Thương, vợ của bác sĩ Tâm do Quách Ngọc Ngoan đảm nhận. Nhân vật lần này được giới thiệu là một người phụ nữ bình thường, mở ra màu sắc khác so với những hình tượng mang yếu tố huyền bí mà cô từng thể hiện.

Từ những vai diễn truyền hình được yêu thích đến các dự án điện ảnh có doanh thu hàng trăm tỷ đồng, diễn viên Lan Phương vẫn cho thấy sự bền bỉ trong hành trình làm nghề. Còn với dòng trạng thái mới nhất, điều khiến công chúng chú ý không chỉ là hình ảnh quyến rũ mà còn là thông điệp đầy suy ngẫm của nữ diễn viên.