Diễn viên Lan Phương bật khóc vì con gái

Mới đây, diễn viên Lan Phương đăng tải hình ảnh ôm con gái kèm những dòng tâm sự xúc động về lần đầu tiên cô phải xa con lâu đến vậy vì lịch quay. Nếu trước đây nữ diễn viên từng có một lần xa con 4 ngày liên tục thì lần này, cô phải rời hai con trong 6 ngày để hoàn thành công việc.

Vì con gái lớn Lina đang đi học, Lan Phương không thể đưa cả hai bé theo mẹ. Nếu đưa bé Mia đi cùng, cô phải bố trí hai bảo mẫu, một người ở Hà Nội với Lina và một người vào TP.HCM cùng Mia. Tuy nhiên, việc tìm được người phù hợp để chăm sóc con không phải chuyện dễ dàng.

Sau ngày quay thứ 6 xuyên đêm, kết thúc lúc 5h30 sáng, diễn viên Lan Phương lập tức bắt taxi ra sân bay với mong muốn trở về nhà sớm nhất có thể. Trưa hôm đó, cô vừa về đến nơi thì Mia bắt đầu sốt cao. Chưa kịp ổn định, nữ diễn viên lại nhận tin bảo mẫu đột ngột nghỉ vì việc gia đình.

Trong hoàn cảnh chỉ còn mẹ và hai con, Lan Phương tiếp tục phải đối diện với một đêm gần như không ngủ. Mia liên tục thức giấc vì sốt, bám chặt lấy mẹ và nằm trên ngực cô để ngủ. Lina cũng nhớ mẹ, tranh thủ lúc em ngủ để trò chuyện với mẹ khoảng 30 phút trước khi Mia tỉnh dậy.

Hai ngày liền thiếu ngủ nhưng diễn viên Lan Phương cho biết cô vẫn cảm thấy may mắn vì đã kịp trở về bên con đúng lúc Mia sốt cao. Có thời điểm, cô gần như không có thời gian để chăm sóc bản thân vì phải liên tục theo dõi tình trạng của con.

Lan Phương trải lòng về những khó khăn.

Đến ngày phải tiếp tục bay vào TP.HCM, Mia vẫn sốt rồi hạ sốt, nôn ói rồi lại ngủ. Bé gái 2 tuổi rưỡi ôm chặt mẹ cả ngày. Trước lúc rời nhà để đi cùng bố, Mia nói với mẹ: “Con muốn mẹ”, “Con không muốn đi bố”, rồi hỏi: “Mẹ đi Sài Gòn rồi mà?”, “Mẹ không đi làm”, “Mia đi làm với mẹ nhé”.

Khoảnh khắc ấy khiến diễn viên Lan Phương không kìm được nước mắt. Cô viết: “Tim mẹ vỡ ra thành nước mắt”, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục cố gắng sắp xếp để vừa hoàn thành công việc, vừa có thể ở gần các con nhiều nhất.

Ở tuổi 43, cuộc sống hiện tại của diễn viên Lan Phương gắn với hai cô con gái Lina và Mia cùng lịch trình nghệ thuật khá bận rộn. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con, từ những chuyến đi, thời gian vui chơi cho đến những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống gia đình. Sau thời gian dành nhiều sự quan tâm cho gia đình, cô đang trở lại mạnh mẽ với phim ảnh và liên tiếp có những dự án đáng chú ý.

Trên màn ảnh nhỏ, diễn viên Lan Phương từng ghi dấu qua Cô gái xấu xí, Cả một đời ân oán, Nàng dâu order, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình và Gió ngang khoảng trời xanh. Mỗi giai đoạn, nữ diễn viên lại thử sức với một màu sắc khác nhau, từ những nhân vật đời thường, chịu nhiều áp lực gia đình đến hình tượng phản diện có tâm lý phức tạp.

Đầu năm 2026, diễn viên Lan Phương trở lại màn ảnh nhỏ với vai Kiều Thơ trong Đồng hồ đếm ngược. Đây là một lựa chọn khác biệt khi cô không tiếp tục hình ảnh người phụ nữ hiền lành, chịu thương chịu khó mà hóa thân thành nhân vật có màu sắc phản diện và diễn biến tâm lý phức tạp. Bộ phim khép lại vào tháng 4, đánh dấu một bước chuyển đáng chú ý trong hành trình diễn xuất của cô.

Diễn viên Lan Phương duy trì hoạt động nghệ thuật với nhiều dự án.

Ở lĩnh vực điện ảnh, diễn viên Lan Phương cũng ghi dấu qua nhiều tác phẩm quen thuộc như Scandal: Bí mật thảm đỏ (khoảng 40 tỷ đồng), Cô dâu đại chiến 2 (khoảng 50 tỷ đồng), Scandal: Hào quang trở lại (khoảng 46 tỷ đồng), Già gân, mỹ nhân và găng tơ (khoảng 46 tỷ đồng), Cô gái đến từ hôm qua (khoảng 70 tỷ đồng) và Tháng năm rực rỡ (hơn 84 tỷ đồng). Những vai diễn này góp phần giúp nữ diễn viên duy trì dấu ấn riêng bên cạnh sự nghiệp truyền hình.

Một dấu mốc lớn đến với diễn viên Lan Phương khi cô tham gia Bố Già của Trấn Thành. Bộ phim đạt khoảng 427 tỷ đồng, trong đó nữ diễn viên đảm nhận vai thím Ánh. Sau đó, cô tiếp tục xuất hiện trong Kẻ Ăn Hồn, tác phẩm thu hơn 66 tỷ đồng, và Tử Chiến Trên Không, bộ phim đạt hơn 251,8 tỷ đồng.

Năm 2026 tiếp tục là một năm đáng chú ý với diễn viên Lan Phương khi cô góp mặt trong Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Bộ phim cán mốc 200 tỷ đồng sau 39 ngày công chiếu và kết thúc hành trình phòng vé với khoảng 201,25 tỷ đồng. Tác phẩm cũng trở thành phim kinh dị Việt đầu tiên vượt mốc 200 tỷ đồng.

Sau Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, diễn viên Lan Phương tiếp tục trở lại với dòng phim kinh dị trong Huyết Thống, dự kiến ra rạp vào cuối tháng 10/2026. Lần này, cô vào vai một người mẹ hiện đại phải đối diện với những hiện tượng kỳ lạ liên quan đến con gái.

Trong năm 2026, diễn viên Lan Phương tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật với nhiều dự án trên màn ảnh nhỏ và điện ảnh. Bên cạnh công việc, nữ diễn viên vẫn dành sự quan tâm cho hai con, đồng thời nỗ lực cân bằng lịch trình để tiếp tục theo đuổi các vai diễn mới.