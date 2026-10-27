Diễn viên Lan Ngọc hé lộ cảnh nóng với mỹ nam cao 1m86, không vội chuyện kết hôn

Căng thẳng đến mất ngủ khi đóng cảnh nóng với bạn diễn nam kém 8 tuổi

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc.

- Trở lại điện ảnh sau 4 năm, cảm xúc chị thế nào?

Tôi không nghĩ đã vắng bóng điện ảnh tới 4 năm. Ban đầu, tôi chỉ muốn có thời gian nghỉ ngơi, nhìn nhận lại khả năng diễn xuất, xem bản thân có ưu, khuyết điểm gì để tiếp tục trau dồi.

Suốt thời gian qua, tôi vẫn xuất hiện, gặp gỡ khán giả qua các hoạt động khác nên cảm thấy thời gian trôi rất nhanh. Mãi đến gần đây, khi mọi người liên tục nhắc đến chuyện Ninh Dương Lan Ngọc “tái xuất”, tôi mới giật mình nhận ra khoảng lặng ấy dài đến vậy.

Có lẽ đây là thời điểm tôi sẵn sàng trở lại với diễn xuất. Tôi muốn tìm một kịch bản thực sự khiến mình rung động, có nhân vật đủ sức thôi thúc bản thân dấn thân.

- Điều gì ở vai Thị Liễu khiến chị nhận lời tham gia dự án "Chị chị em em 3"?

Thị Liễu sống bản năng nhưng có lựa chọn và toan tính riêng. Khi yêu, cô đặt nhiều cảm xúc vào người mình lựa chọn, tin rằng đó là người có thể mang lại hạnh phúc. Thể hiện nhân vật có nội tâm như vậy là thử thách với tôi.

Tôi có gia đình trọn vẹn, cảm nhận được sự bình yên nên không dễ hiểu tâm lý của Thị Liễu. Tôi phải tự xây dựng hồ sơ nhân vật, ghi chép nhiều câu hỏi để hình dung vì sao cô ấy có suy nghĩ, lựa chọn như vậy.

Tôi muốn hiểu Liễu từ điều nhỏ nhất chứ không chỉ nhìn vào hành động bên ngoài. Trước đây, tôi thường làm việc khá nhanh vì biết bản thân có thể xử lý tình huống thế nào. Đôi khi, sự nhanh nhạy ấy lại khiến tôi bỏ qua một phần cảm xúc. Lần này, tôi học cách hạ cái tôi xuống, dành nhiều thời gian hơn để cảm nhận nhân vật.

Ninh Dương Lan Ngọc và Quốc Anh có nhiều cảnh nóng táo bạo trong phim "Chị chị em em 3".

- Trong phim, chị và bạn diễn Quốc Anh có những phân đoạn tình cảm táo bạo gây bất ngờ. Chị chuẩn bị tâm lý thế nào cho cảnh nóng này?

Thú thật đến giờ tôi còn căng thẳng khi đóng những cảnh như vậy, thậm chí hôm công chiếu cũng chẳng dám xem. Tôi luôn mong có thể diễn thoải mái hơn. May mắn cảnh quay được tính toán kỹ, thực hiện nhanh và đạo diễn không bắt diễn viên quay đi quay lại nhiều lần.

Tôi rất cảm ơn ê-kíp đã tạo cảm giác thoải mái, Quốc Anh giữ sự chuyên nghiệp trong suốt quá trình thực hiện. Thực ra, Quốc Anh mới là người lo lắng hơn tôi vì đây là lần đầu tiên bạn đóng cảnh như vậy, còn tôi đã 2 lần trải nghiệm cảnh tương tự nên ít nhiều có kinh nghiệm hơn.

Quốc Anh lo bạn diễn có suy nghĩ không tốt nên cứ thủ thỉ trò chuyện suốt. Bạn nói: “Cô ơi, cậu lần đầu tiên nên có gì bổ trợ cho cậu”. Tôi chỉ bảo cả 2 hãy cố gắng tin tưởng vào nhân vật, khi đó mọi thứ sẽ diễn ra tự nhiên hơn trước ống kính.

Clip Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ về cảnh nóng với Quốc Anh

- Chị có lo ngại tranh cãi, phán xét từ khán giả?

Nói không lo lắng thì không phải, tôi lo và suy nghĩ nhiều lắm. Đêm trước ngày công chiếu tôi khá căng thẳng, không ngủ được.

Song đến giai đoạn này, tôi cảm thấy có cái nhìn thoải mái, khách quan hơn. Số phận của một bộ phim hay nhân vật không thể do riêng Ngọc quyết định. Tôi bớt đặt kỳ vọng quá nhiều, học cách đón nhận mọi chuyện nhẹ nhàng hơn. Tôi hy vọng bộ phim được khán giả thấu hiểu và chạm đến cảm xúc của mọi người.

Tuổi 36 không chạy theo hào quang, không vội chuyện hôn nhân

- Áp lực lớn nhất của Ninh Dương Lan Ngọc thời điểm này là gì?

Tôi mới chợt nghĩ ra một điều: Mỗi người đều có tên tuổi và thời điểm tỏa sáng riêng. Tôi là Ninh Dương Lan Ngọc thì mãi là như thế, không thể vì vắng bóng vài năm mà thay đổi bản thân để chạy theo thị trường hay bon chen với các gương mặt mới.

Tôi đến với điện ảnh với vai trò diễn viên và sau 16 năm vẫn muốn giữ điều đó. Việc của tôi là cống hiến cho nhân vật, còn doanh thu thuộc về nhà sản xuất và đầu tư. Mỗi bộ phim có số phận riêng; khán giả thích hay không thích là cảm nhận của họ, tôi tôn trọng điều đó.

Tôi từng được gọi là diễn viên trăm tỷ và vui với thành quả đã đạt được. Tuy nhiên, tôi không muốn nhìn mãi vào thành công trong quá khứ rồi tạo áp lực cho bản thân. Tôi còn nhiều vai diễn muốn thử sức, nhiều điều muốn khám phá. Cứ làm nghề nghiêm túc, cố gắng hết mình với từng vai diễn, đó mới là điều tôi quan tâm nhất.

Ninh Dương Lan Ngọc không còn áp lực hào quang hay sức ép thị trường.

- Giải thưởng, sự công nhận hay ánh hào quang có còn là điều chị khao khát thời điểm này?

Ngày xưa, tôi mê giải thưởng lắm. Mỗi lần đóng phim, cứ đến dịp cuối năm là tôi lại mong chờ được vào đề cử. Mẹ tôi nhắn tin cho mọi người, in số điện thoại ra phát cho từng người nhờ bình chọn. Cha còn lên cơ quan nhờ mọi người ủng hộ con gái. Mỗi khi tôi đạt thành tích nào cả gia đình đều rất vui, xem đó là niềm tự hào lớn.

Càng làm nghề lâu, tôi càng hiểu giải thưởng phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Có dự án mình làm tốt nhưng chưa chắc người khác đã cảm nhận như vậy. Mỗi người có góc nhìn riêng, người thích, người không thích nên khó làm hài lòng tất cả.

Bây giờ, điều tôi quan tâm nhất là mình đã cố gắng hết sức chưa, có bỏ lỡ điều gì mà bản thân đáng lẽ có thể làm tốt hơn không.

- Chị thay đổi nhiều so với ngày đầu làm nghề?

Mỗi năm tháng đều mang đến câu chuyện và trải nghiệm khác nhau. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thấy bản thân trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Có điều khiến tôi trưởng thành, có điều giúp tôi hiểu bản thân hơn.

Có lẽ nhờ liên tục trải nghiệm, học hỏi và làm mới bản thân nên dù đã 36 tuổi, tôi luôn cảm thấy có nhiều năng lượng để bắt đầu điều mới.

Tôi chưa bao giờ ngồi lại để nhìn nhận và tổng kết từng chặng đường trong sự nghiệp của mình. Cuộc sống luôn thay đổi nên tôi muốn đón nhận những gì đến với mình, thay vì cố gắng định sẵn tương lai phải thế nào.

Ninh Dương Lan Ngọc giữ sự kín tiếng đời tư, không vội vàng chuyện kết hôn.

- Một Ninh Dương Lan Ngọc vui vẻ, tích cực là hình ảnh khán giả nhìn thấy ở chị. Phía sau hình ảnh ấy, chị dành khoảng lặng riêng thế nào?

Cuộc sống của tôi đơn giản như mọi người thôi. Tôi dành thời gian cho gia đình, gặp gỡ bạn bè, đi xem phim, du lịch và học hỏi điều mới.

Công việc nghệ sĩ có đặc thù riêng. Khi mọi người nghỉ lễ, đi chơi đôi khi chúng tôi lại phải làm việc. Ngoài ra, cuộc sống của diễn viên như tôi không khác mọi người quá nhiều.

Tôi có suy nghĩ riêng và ít khi chia sẻ tất cả với người khác. Có nhiều chuyện tôi thường tự tìm cách giải quyết, nhìn nhận và điều chỉnh cảm xúc của bản thân.

- Gia đình có lo lắng về chuyện hôn nhân của chị khi đã bước sang tuổi 36?

Gia đình đương nhiên lo lắng chứ. Nhưng tôi nghĩ quan niệm về hôn nhân của phụ nữ hiện đại đã khác trước. Phụ nữ có thể kết hôn muộn hơn, lựa chọn thời điểm phù hợp với bản thân mà vẫn trẻ đẹp, tràn đầy năng lượng.

Tôi nghĩ mỗi người có hành trình riêng. Có chuyện không thể vội vàng chỉ vì đến một độ tuổi nhất định. Điều quan trọng là tiếp tục sống tốt, trải nghiệm và hiểu bản thân hơn.

Ảnh, clip: HK, NVCC