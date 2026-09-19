Diễn viên Kim Hiền thừa nhận đã bước tiếp

Mới đây, diễn viên Kim Hiền chia sẻ trên trang cá nhân một dòng trạng thái nhiều suy ngẫm về những lựa chọn trong cuộc sống. Nữ diễn viên viết: "Có những quyết định không dễ dàng, nhưng lại cần thiết để mình được bình yên và bước tiếp nhẹ lòng hơn". Cô cho rằng khép lại những điều không còn phù hợp không phải là thất bại, mà là cách để mỗi người biết trân trọng bản thân và dành năng lượng cho một hành trình mới.

Chia sẻ của Kim Hiền nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả, đặc biệt trong thời điểm nữ diễn viên vừa trở về Việt Nam sau nhiều năm sinh sống tại Mỹ.

Kim Hiền vừa trở về Việt Nam sau khoảng 11 năm sinh sống tại Mỹ. Ảnh: FBNV

Kim Hiền sang Mỹ định cư từ năm 2015. Sau khi rời Việt Nam, nữ diễn viên dần thu hẹp các hoạt động nghệ thuật để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và cuộc sống riêng. Trong những năm qua, nữ diễn viên gần như không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh mà tập trung vào công việc kinh doanh, sáng tạo nội dung và chăm sóc gia đình.

Sau khoảng 11 năm xa quê, chuyến trở về Việt Nam của Kim Hiền vì thế nhận được nhiều sự chú ý. Nữ diễn viên xuất hiện tại những địa điểm quen thuộc, gặp gỡ bạn bè và tận hưởng thời gian ở quê nhà. Những hình ảnh này phần nào gợi lại một Kim Hiền từng rất quen thuộc với khán giả qua màn ảnh nhỏ.

Trong bài đăng mới, Kim Hiền cũng không đề cập cụ thể đến biến cố hay một câu chuyện riêng nào. Tuy nhiên, những chia sẻ về việc khép lại điều không còn phù hợp, tìm kiếm sự bình yên và bước tiếp nhẹ lòng phần nào cho thấy một tâm thế mới của nữ diễn viên sau những thay đổi trong cuộc sống.

Vì vậy, câu chuyện "bước tiếp" được Kim Hiền nhắc đến có thể được nhìn nhận rộng hơn như một cách cô đối diện với những thay đổi trong cuộc sống. "Khép lại điều không còn phù hợp không phải là thất bại" cũng là thông điệp cho thấy nữ diễn viên muốn nhìn về phía trước thay vì dành quá nhiều năng lượng cho những điều đã thuộc về quá khứ. Với Kim Hiền, bước tiếp dường như bắt đầu từ việc chấp nhận những gì đã xảy ra, trân trọng những giá trị còn hiện diện và dành thời gian cho những điều thực sự quan trọng ở hiện tại.

Dù đã rời xa màn ảnh trong nhiều năm, Kim Hiền vẫn giữ một vị trí riêng trong ký ức của nhiều khán giả thế hệ 8X, 9X. Trong đó, Út Ráng của Hương phù sa là vai diễn nổi bật gắn liền với tên tuổi nữ diễn viên. Nhân vật cô gái miền Tây bộc trực, mạnh mẽ nhưng giàu tình cảm giúp Kim Hiền tạo dấu ấn rõ nét trên màn ảnh nhỏ. Đây cũng là hình tượng được nhiều khán giả nhớ đến khi nhắc về nữ diễn viên sau nhiều năm cô không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên.

Bên cạnh Hương phù sa, Kim Hiền từng góp mặt trong Dốc tình cùng nhiều bộ phim truyền hình khác. Lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc và khả năng thể hiện những nhân vật có cá tính giúp cô trở thành một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt trong một giai đoạn.

Vai Út Ráng giúp Kim Hiền trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Ảnh: NSX

Sau khi sang Mỹ, Kim Hiền gần như khép lại chặng đường hoạt động nghệ thuật sôi nổi trước đây. Cô không còn xuất hiện dày đặc trên phim ảnh nhưng những vai diễn cũ vẫn được khán giả nhắc lại, đặc biệt mỗi khi những bộ phim từng gắn với tuổi trẻ của một thế hệ được chia sẻ trở lại.

Ở thời điểm hiện tại, Kim Hiền đang có một cuộc sống khác với giai đoạn cô còn hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam. Thỉnh thoảng, nữ diễn viên thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với khán giả trên mạng xã hội. Sau nhiều năm xa quê và trải qua những chặng đường riêng, Kim Hiền vẫn lựa chọn giữ sự kết nối với khán giả bằng những câu chuyện giản dị từ cuộc sống hiện tại.

Những chia sẻ mới nhất cho thấy Kim Hiền đang hướng sự quan tâm vào cuộc sống hiện tại sau nhiều năm xa màn ảnh. Dù không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên, nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm mỗi khi xuất hiện trước công chúng.