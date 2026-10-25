Diễn viên Kim Hiền công khai tình yêu mới sau hơn 1 năm ly hôn

Mới đây, diễn viên Kim Hiền thu hút sự chú ý khi có những chia sẻ đáng chú ý trên trang cá nhân. Sau biến cố hôn nhân, nữ diễn viên quyết định mở ra một chương mới trong cuộc sống, bắt đầu hành trình chinh phục một niềm đam mê đặc biệt. Đáng nói, cô còn công khai tình yêu mới, khiến nhiều khán giả không khỏi tò mò.

Tuy nhiên, tình yêu mới mà Kim Hiền nhắc đến không phải một người đàn ông mà chính là niềm yêu thích dành cho việc sáng tạo nội dung trên nền tảng YouTube. Theo đó, nữ diễn viên quyết định xây dựng lại kênh cá nhân, chia sẻ những hình ảnh, khoảnh khắc đời thường và câu chuyện trong cuộc sống đến khán giả.

Diễn viên Kim Hiền có những trải lòng về tình yêu mới - tình yêu dành cho công việc sáng tạo nội dung, chia sẻ cuộc sống đến gần hơn với khán giả.

Kim Hiền thừa nhận bản thân có chút hồi hộp khi phải bắt đầu lại từ con số 0, song niềm vui được học hỏi những điều mới đã trở thành động lực để cô mạnh dạn thử sức.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Bắt đầu lại từ con số 0, Hiền cũng có chút hồi hộp… nhưng niềm vui được học điều mới khiến mình muốn thử. Làm 'người mới' trên YouTube, Hiền vừa học vừa làm, tập kể những câu chuyện đời thường theo cách riêng của mình. Nói vui là tập làm YouTuber, nhưng từng thước phim đều được Hiền dành nhiều thời gian và tình cảm".

Không chỉ vậy, Kim Hiền còn gửi lời mời khán giả đồng hành cùng mình trong chặng đường mới. Cô mong nhận được sự ủng hộ, động viên để có thêm động lực tiếp tục chia sẻ những câu chuyện gần gũi, chân thật về cuộc sống.

Kim Hiền mong nhận được sự ủng hộ, động viên để có thêm động lực tiếp tục chia sẻ những câu chuyện gần gũi, chân thật về cuộc sống.

Động thái này của Kim Hiền nhận được sự quan tâm bởi trước đó, nữ diễn viên từng trải qua biến cố lớn trong chuyện tình cảm. Được biết, Kim Hiền và chồng hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 7/2025, sau khoảng 2 năm sống ly thân. Thông tin này từng khiến không ít khán giả bất ngờ và tiếc nuối.

Sau hơn 1 năm khép lại cuộc hôn nhân, việc Kim Hiền mạnh dạn bắt đầu một hành trình mới được xem là tín hiệu tích cực. Thay vì để những đổ vỡ trong quá khứ níu chân, nữ diễn viên lựa chọn học hỏi, khám phá bản thân và tìm kiếm niềm vui từ những điều giản dị.

Sau hơn 1 năm khép lại cuộc hôn nhân, việc Kim Hiền mạnh dạn bắt đầu một hành trình mới được xem là tín hiệu tích cực.

Dù chưa phải một tình yêu đôi lứa, niềm đam mê mới của Kim Hiền vẫn mang ý nghĩa đặc biệt. Bởi sau những thăng trầm, việc một người phụ nữ tìm lại cảm hứng, dám bắt đầu từ con số 0 cũng là một cách để mở ra hạnh phúc cho chính mình.