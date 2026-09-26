Diễn viên Kiều Minh Tuấn sang Thái Lan

Liên hoan phim quốc tế Chiang Mai 2026 được tổ chức tại Chiang Mai, Thái Lan, quy tụ các tác phẩm thuộc dòng phim kỳ ảo, kinh dị, khoa học viễn tưởng và giật gân đến từ nhiều quốc gia. Việc Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng góp mặt tại sự kiện giúp bộ phim có thêm cơ hội tiếp cận khán giả quốc tế, đồng thời giới thiệu chất liệu kinh dị lấy cảm hứng từ văn hóa và những truyền thuyết dân gian vùng miền núi Việt Nam.

Chuyến đi lần này cũng gắn với một dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của Kiều Minh Tuấn. Trong Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, anh vào vai Còn, một pháp sư tập sự cùng em gái lên vùng bản cao để tìm cách cứu mẹ và đối diện với thế lực siêu nhiên. Đây là dạng nhân vật khác biệt so với nhiều vai diễn trước đây của nam diễn viên, đòi hỏi anh tiết chế mảng miếng hài, tập trung nhiều hơn vào ánh mắt, tâm lý và trạng thái căng thẳng của một người liên tục đứng trước hiểm nguy.

Kiều Minh Tuấn cùng ê-kíp Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng tại Thái Lan.

Còn cũng cho thấy nỗ lực thay đổi hình ảnh của Kiều Minh Tuấn sau nhiều năm gắn với những vai diễn hài và nhân vật có màu sắc đời thường. Từ Em chưa 18, Lật mặt: Ba chàng khuyết đến Tiệc trăng máu, Chìa khóa trăm tỷ hay Kẻ ẩn danh, nam diễn viên liên tục thử sức với những dạng nhân vật khác nhau. Với Phí Phông, anh tiếp tục bước sang dòng phim kinh dị, trong đó yếu tố tâm lý và không khí u tối được đặt lên cao hơn những mảng miếng gây cười vốn từng tạo nên dấu ấn của anh.

Không chỉ tạo dấu ấn về diễn xuất, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng còn trở thành một cột mốc lớn về doanh thu. Bộ phim cán mốc 100 tỷ đồng chỉ sau 6,5 ngày tính từ các suất chiếu sớm, sau đó vượt 200 tỷ đồng vào ngày 23/5, thu hút khoảng 2,5 triệu lượt khán giả. Khi kết thúc hành trình chiếu rạp, tác phẩm ghi nhận doanh thu khoảng 201 tỷ đồng, qua đó vượt thành tích của Em chưa 18 và trở thành phim có doanh thu cao nhất trong số những tác phẩm Kiều Minh Tuấn từng tham gia.

Thành công của bộ phim càng đáng chú ý khi đây là lần Kiều Minh Tuấn thử sức với một thể loại không phải sở trường quen thuộc. Trước đó, anh từng có giai đoạn dài chật vật tìm chỗ đứng, đảm nhận những vai nhỏ và ít có cơ hội xuất hiện ở vị trí trung tâm. Em chưa 18 trở thành bước ngoặt đưa tên tuổi nam diễn viên đến gần khán giả, còn những dự án sau đó cho thấy anh không muốn chỉ duy trì một hình tượng đã thành công mà tiếp tục tìm kiếm những nhân vật có màu sắc mới.

Nam diễn viên có mặt tại Thái Lan sau thành công của Phí Phông.

Ở đời thường, Kiều Minh Tuấn khá kín tiếng và hiếm khi chia sẻ sâu về cuộc sống cá nhân. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh chủ yếu duy trì sự hiện diện thông qua các dự án điện ảnh thay vì xuất hiện dày đặc trên truyền thông. Việc tập trung vào công việc cũng khiến những thay đổi trong diễn xuất của nam diễn viên trở thành điểm được khán giả chú ý, đặc biệt khi anh liên tục chuyển đổi giữa hài, tâm lý, hành động và kinh dị.

Với việc cùng ê-kíp Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng xuất hiện tại Chiang Mai, hành trình của Kiều Minh Tuấn trong năm 2026 tiếp tục có thêm một dấu mốc đáng chú ý. Sau thành công tại phòng vé Việt Nam, bộ phim bước ra một không gian điện ảnh quốc tế, còn nam diễn viên có thêm cơ hội giới thiệu một hình ảnh khác của mình thông qua dòng phim kinh dị. Đây cũng là bước tiếp nối trong quá trình mở rộng màu sắc diễn xuất mà Kiều Minh Tuấn theo đuổi nhiều năm qua.