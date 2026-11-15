Diễn viên Khả Ngân bụng bầu vượt mặt trong bộ ảnh ngọt ngào bên Nhan Phúc Vinh
Khả Ngân đăng bộ ảnh bầu giai đoạn cuối thai kỳ bên Nhan Phúc Vinh. Cặp diễn viên hơn nhau 11 tuổi quen từ 2018, hẹn hò kín tiếng, công khai cầu hôn tối 31/8, xác nhận mang thai con đầu lòng ngày 1/10 và chưa công bố ngày cưới.
Khả Ngân rạng rỡ khi chụp ảnh một mình. Nữ diễn viên sinh năm 1997, từng nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh “hot girl boxing” trước khi chuyển sang diễn xuất. Cô ghi dấu ấn qua các phim "Hậu duệ mặt trời" phiên bản Việt, "100 ngày bên em", "Gia đình mình vui bất thình lình", đặc biệt là vai Tuệ Nhi trong "11 tháng 5 ngày".
Cặp đôi tựa vào nhau bên khung cửa sổ, Khả Ngân tạo hình trái tim trên bụng bầu. Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986 tại Cần Thơ, từng theo học Trường Đại học Thể dục Thể thao Cần Thơ, khởi đầu sự nghiệp bằng nghề người mẫu trước khi chuyển sang đóng phim. Nữ diễn viên từng gọi anh là “ông anh hướng nội” khi nam diễn viên phá lệ xuất hiện ở chỗ đông người để chúc mừng cô tại sự kiện ra mắt "Vạn dặm yêu em".
Khả Ngân nhận quà hàng hiệu từ Nhan Phúc Vinh
Ảnh, clip: Elle Vietnam, FBNV
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/kha-ngan-mang-thai-khoe-bung-bau-lon-ben-nhan-phuc-vinh-2575277.html