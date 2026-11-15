Diễn viên Khả Ngân bụng bầu vượt mặt trong bộ ảnh ngọt ngào bên Nhan Phúc Vinh

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh nắm tay nhau, cùng cười lớn trong khoảnh khắc vui đùa. Bộ ảnh cho thấy nữ diễn viên đã ở giai đoạn cuối thai kỳ, chỉ khoảng 1,5 tháng sau khi cô chính thức xác nhận mang thai con đầu lòng vào tối 1/10.

Nhan Phúc Vinh vuốt tóc vợ, chiếc nhẫn cầu hôn hiện rõ trên tay Khả Ngân. Từ một người từng đùa trong video cuối năm 2025 rằng ăn nho đêm giao thừa cầu duyên mà vẫn “không có bồ”, chỉ sau chưa đầy 1 năm, nữ diễn viên đã được cầu hôn, mang thai và chuẩn bị bước vào vai trò làm mẹ.

Khả Ngân rạng rỡ khi chụp ảnh một mình. Nữ diễn viên sinh năm 1997, từng nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh “hot girl boxing” trước khi chuyển sang diễn xuất. Cô ghi dấu ấn qua các phim "Hậu duệ mặt trời" phiên bản Việt, "100 ngày bên em", "Gia đình mình vui bất thình lình", đặc biệt là vai Tuệ Nhi trong "11 tháng 5 ngày".

Nhan Phúc Vinh nâng niu bụng bầu của vợ. Theo truyền thông, cả hai quen biết từ năm 2018 khi cùng tham gia một dự án quảng cáo. Năm 2024, họ thường xuyên tham gia các buổi chạy bộ cùng nhóm bạn, mối quan hệ khi đó chủ yếu chỉ những người thân thiết biết.

Cặp đôi tựa vào nhau bên khung cửa sổ, Khả Ngân tạo hình trái tim trên bụng bầu. Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986 tại Cần Thơ, từng theo học Trường Đại học Thể dục Thể thao Cần Thơ, khởi đầu sự nghiệp bằng nghề người mẫu trước khi chuyển sang đóng phim. Nữ diễn viên từng gọi anh là “ông anh hướng nội” khi nam diễn viên phá lệ xuất hiện ở chỗ đông người để chúc mừng cô tại sự kiện ra mắt "Vạn dặm yêu em".

Mẹ bầu Khả Ngân thư thái trên sofa. Chung đam mê marathon, cặp đôi từng chinh phục nhiều cung đường chạy trong nước và quốc tế. Năm 2024, cả hai cùng check-in tại một giải chạy ở Quy Nhơn nhưng vẫn giữ kín chuyện tình cảm suốt thời gian dài.

Khoảnh khắc Nhan Phúc Vinh ôm vợ từ phía sau. Thời gian qua, nam diễn viên nhiều lần được khen “chồng đảm” khi lăn xả làm phó nháy cho vợ. Tháng 10, trong chuyến công tác tại Đài Loan (Trung Quốc), anh đưa Khả Ngân đi cùng, gặp gỡ hội bạn chạy bộ. Đó cũng là lần đầu cặp đôi lộ diện chung sau khi công bố có con.

Những khung hình khác trong bộ ảnh. 2026 là một năm biến động với Khả Ngân. Tháng 4, nữ diễn viên mất bà ngoại, Nhan Phúc Vinh có mặt tại tang lễ để chia buồn cùng gia đình cô. Tháng 7, anh tiếp tục xuất hiện trong tiệc sinh nhật nữ diễn viên bên nhóm bạn thân trước khi cả 2 chính thức công khai.

Khả Ngân nhận quà hàng hiệu từ Nhan Phúc Vinh

Ảnh, clip: Elle Vietnam, FBNV