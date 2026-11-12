Diễn viên Jang Nara tiết lộ chuyện chủ động 'cưa đổ' chồng kém 6 tuổi

Trong một chương trình mới đây, khi được hỏi về chuyện tình cảm, Jang Nara cởi mở kể lại quá trình nên duyên với ông xã. Theo nữ diễn viên, cô từng cân nhắc khá nhiều trước khi quyết định chủ động tiếp cận đối phương. Cuối cùng, cô nghĩ rằng nếu bày tỏ tình cảm vào thời điểm đó, dù kết quả thế nào cũng không có gì phải hối tiếc.

Diễn viên Jang Nara tổ chức đám cưới vào năm 2022. Ảnh Chosun.

Nữ diễn viên Jang Nara còn nhớ rõ khoảnh khắc khiến cô có linh cảm người đàn ông này sẽ trở thành chồng mình. Đó là lần cả hai cùng ngồi trò chuyện trong lúc ăn bánh quy. Khi lắng nghe những chia sẻ của đối phương, nữ diễn viên bất chợt nghĩ: "Ồ, có khi mình sẽ kết hôn với người này mất". Cảm giác đặc biệt ấy đến rất tự nhiên và khiến cô bắt đầu hình dung về tương lai của cả hai.

Đáng chú ý, không chỉ chia sẻ chuyện tình yêu, Jang Nara còn tiết lộ một nét tính cách đáng yêu của ông xã. Theo cô, chồng đặc biệt vui vẻ mỗi khi nhìn thấy vợ xuất hiện trên các chương trình giải trí hoặc video YouTube. Anh hào hứng đến mức liên tục rung chân như một đứa trẻ. Nhắc lại khoảnh khắc này, nữ diễn viên không giấu được nụ cười hạnh phúc.

Ngôi sao Hàn Quốc Jang Nara kết hôn vào năm 2022 với một đạo diễn hình ảnh kém cô 6 tuổi. Cả hai bén duyên khi cùng tham gia bộ phim truyền hình VIP. Dù khá kín tiếng về đời tư, nữ diễn viên thỉnh thoảng vẫn chia sẻ những câu chuyện giản dị, ngọt ngào về cuộc sống hôn nhân.

Sinh năm 1981, Jang Nara là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc. Cô ra mắt làng giải trí năm 2001 và ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình. Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, cô vẫn duy trì sức hút trong lòng khán giả. Câu chuyện chủ động theo đuổi tình yêu lần này cũng cho thấy một khía cạnh gần gũi, chân thành của nữ nghệ sĩ.