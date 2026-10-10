Diễn viên Jang Dong Yoon và Kim Seung Yoon sẽ kết hôn vào hôm nay

Theo MyDaily đưa tin, ngày 10/10, hai diễn viên Jang Dong Yoon và Kim Seung Yoon chính thức tổ chức hôn lễ, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chuyện tình cảm sau nhiều năm gắn bó.

Ngay trong ngày trọng đại, cả hai đồng loạt đăng tải bộ ảnh cưới trên trang cá nhân để thông báo tin vui đến người hâm mộ. Những hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi phong cách thực hiện đầy nghệ thuật, gợi liên tưởng đến những thước phim điện ảnh hoặc MV ca nhạc lãng mạn.

Đính kèm bộ ảnh, Kim Seung Yoon bày tỏ cảm xúc khi chuẩn bị bước sang một chương mới trong cuộc đời bằng dòng trạng thái: "My Love - My Life - My Home" (Tạm dịch: Tình yêu của tôi, cuộc sống của tôi, mái ấm của tôi).

Trong khi đó, Jang Dong Yoon cũng đáp lại bằng những lời ngọt ngào: "My Love - My Muse - My Home" (Tạm dịch: Tình yêu của tôi, nàng thơ của tôi, mái ấm của tôi).

Thông qua lời nhắn này, nam diễn viên không chỉ thể hiện tình cảm dành cho người bạn đời mà còn xem Kim Seung Yoon là nguồn cảm hứng trong hành trình hoạt động nghệ thuật của mình.

Đáng chú ý, bộ ảnh cưới của Jang Dong Yoon và Kim Seung Yoon không đi theo phong cách chụp ảnh studio truyền thống. Thay vào đó, cả hai lựa chọn không gian mang hơi hướng cổ điển, kết hợp cùng ánh sáng và bối cảnh tự nhiên để tạo nên những khoảnh khắc gần gũi.

Trong ảnh, Jang Dong Yoon xuất hiện lịch lãm với bộ tuxedo đen cổ điển, trong khi Kim Seung Yoon khoe vẻ đẹp thanh lịch khi diện váy cưới trắng với những chi tiết ren tinh tế. Nữ diễn viên còn tạo điểm nhấn bằng kiểu tóc được trang trí hoa, mang đến hình ảnh nhẹ nhàng và nữ tính.

Giữa không gian nội thất gỗ mang phong cách hoài cổ cùng khu vườn xanh mát, cặp đôi trao nhau những cái nắm tay, ánh nhìn và cái ôm tình cảm. Những khoảnh khắc giản dị nhưng ấm áp khiến bộ ảnh cưới mang màu sắc như một câu chuyện tình yêu được kể bằng hình ảnh.

Được biết, mối nhân duyên giữa Jang Dong Yoon và Kim Seung Yoon bắt đầu từ năm 2019, khi cả hai cùng tham gia bộ phim truyền hình The Tale of Nokdu do KBS 2TV sản xuất.

Sau lần hợp tác đầu tiên, hai diễn viên dần xây dựng sự tin tưởng và tiếp tục có cơ hội làm việc cùng nhau trong những dự án nghệ thuật khác.

Đặc biệt, Kim Seung Yoon còn tham gia hai bộ phim ngắn Be My Ears và Nuruk do chính Jang Dong Yoon đảm nhận vai trò đạo diễn. Việc liên tục đồng hành trong công việc giúp cả hai có thêm sự thấu hiểu và đồng điệu về nghệ thuật, trước khi phát triển mối quan hệ thành tình yêu.

Sau nhiều năm gắn bó, Jang Dong Yoon và Kim Seung Yoon quyết định tiến đến hôn nhân, chính thức trở thành vợ chồng.

Không chỉ vậy, gia đình Kim Seung Yoon còn liên tiếp đón nhận tin vui khi em gái ruột của cô là nữ diễn viên Cha Kyung Eun, tên thật Kim Kyung Eun cũng chuẩn bị lên xe hoa.

Trước đó, Cha Kyung Eun đã thông báo sẽ kết hôn với nam diễn viên Lee Yoo Jin vào ngày 14/11 tới đây. Cặp đôi đồng thời xác nhận nữ diễn viên đang mang thai, khiến tin vui càng nhận được sự chú ý.

Đáng nói, hai chị em Kim Seung Yoon và Cha Kyung Eun còn có điểm chung đặc biệt khi đều nên duyên với những nam diễn viên hoạt động trong lĩnh vực đạo diễn. Cả hai cũng từng tham gia những tác phẩm do người bạn đời của mình thực hiện.

Việc hai chị em lần lượt kết hôn trong thời gian ngắn được xem là niềm vui nhân đôi đối với gia đình Kim Seung Yoon, đồng thời trở thành câu chuyện đáng chú ý của làng giải trí Hàn Quốc trong những ngày đầu tháng 10.