Hôn lễ diễn ra ở không gian ngoài trời, nhiều cây xanh mát mẻ. Ngày vui của bộ đôi có sự chứng kiến của hai bên gia đình, số ít đồng nghiệp, bạn bè thân thiết.

Trong ngày trọng đại, Hữu Vi diện bộ suit trắng, trong khi cô dâu Hằng Nga lựa chọn váy cưới trắng thanh lịch. Cả hai nắm tay nhau tiến vào lễ đường, trao những khoảnh khắc tình cảm trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè.

Một số hình ảnh được khách mời chia sẻ còn ghi lại khoảnh khắc Hữu Vi cầm micro phát biểu tại hôn lễ. Nam diễn viên có lúc xúc động khi nói về ngày đặc biệt của mình. Anh cũng hào hứng giao lưu, khiêu vũ cùng cô dâu.

Thông tin Hữu Vi kết hôn khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi nam diễn viên vốn khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Trước đó, anh ít khi công khai hình ảnh hay chia sẻ về bạn gái trên mạng xã hội. Vì vậy, những hình ảnh trong ngày cưới trở thành dịp hiếm hoi công chúng biết thêm về người phụ nữ đồng hành cùng anh.

Ảnh cưới của Hữu Vi và Hằng Nga. Ảnh: @tranhungtien.

Trong bộ ảnh cưới được hé lộ, Hữu Vi và Hằng Nga lựa chọn phong cách tự nhiên, phóng khoáng. Cặp đôi từng chụp ảnh giữa khung cảnh núi non, tạo dáng bên một chú ngựa đen trong trang phục trắng đồng điệu. Ở những bức hình khác, cả hai diện trang phục đời thường, chụp ảnh bên căn nhà gỗ và khung cảnh thiên nhiên.

Hữu Vi (sinh năm 1992 tại Hà Nội) được biết đến khi tham gia Mister Global 2014 ở Thái Lan và giành ngôi á vương. Sau cuộc thi, Hữu Vi lấn sân sang phim ảnh bằng việc tham gia nhiều bộ phim: Chiến dịch chống ế, Điệp vụ chân dài, Glee, Hậu duệ mặt trời...

Từ sau bộ phim Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt năm 2018, Hữu Vi vắng bóng khỏi showbiz và hạn chế tham gia các sự kiện giải trí. Khi tham gia ở một cuộc thi chạy vào năm 2019, nam diễn viên gây bất ngờ khi xuất hiện với vẻ ngoài gầy gò và có phần tiều tụy. Khi đó, nam diễn viên cho biết anh đang giảm cân để phù hợp với một vai diễn trong phim mới.

"Sức khỏe tôi vẫn tốt, thậm chí còn hơn trước đây. Tôi không bị bệnh gì như khán giả nghĩ đâu", Hữu Vi khẳng định.