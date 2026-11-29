Thục Anh theo học ĐH Ngoại Thương được khán giả biết đến qua các phim giờ vàng VTV Hương vị tình thân, Gió ngang khoảng trời xanh... cũng như những clip hài đóng cùng diễn viên Trung Ruồi. Thời gian gần đây cô chủ yếu tập trung cho công việc MC tại VTVcab.

Thục Anh và chồng sắp cưới trong lễ ăn hỏi.

Nữ diễn viên vừa làm lễ ăn hỏi ngày 28/11 và sẽ tổ chức đám cưới vào tối nay, 29/11. Thục Anh cho biết chồng sắp cưới hơn cô 4 tuổi, làm công việc nhà nước. "Chúng tôi đã có hơn 3 năm tìm hiểu cũng như là yêu nhau. Với tôi, tuy thời gian đó không phải quá dài nhưng đủ để cả 2 biết rằng đã đến lúc để xác lập mối quan hệ ổn định và lâu dài hơn cũng như mối quan hệ để tiến tới những điều lớn lao hơn để cùng nhau xây đắp tổ ấm", cô chia sẻ với VietNamNet.

Thục Anh trong bộ ảnh cưới.

Trước đó, trên trang cá nhân, Thục Anh đăng loạt ảnh cưới và lần đầu chia sẻ về chuyện tình yêu của mình. "Người ta thường hay chúc nhau một tình yêu bình yên nhưng đi cùng nhau đủ lâu mới nhận ra thứ giữ hai người ở lại không phải là những ngày trời quang mây tạnh mà là cách cả hai nắm tay nhau bước qua giông bão.

Ngày thứ 1.139 tụi mình đi cùng nhau. Một mối tình nhìn từ ngoài vào tưởng chừng như êm ả, nhẹ nhàng nhưng chỉ hai đứa mới biết đã đi qua bao nhiêu nốt trầm, bao nhiêu lần bất đồng và cả những lúc chênh vênh. Tình yêu của chúng ta chẳng hề trải đầy hoa hồng mà là những ngày học cách hạ cái tôi, học cách lắng nghe và chọn ở lại vì nhau ngay cả khi mệt mỏi nhất. Cảm ơn hai ta vì đã không buông tay. Cảm ơn hai ta của những năm tháng qua vì đã đủ kiên nhẫn để trưởng thành cùng nhau, để từ người thương, tụi mình đang từng bước chuẩn bị cho hành trình về chung một nhà".

Thục Anh trong "Hương vị tình thân" (Nguồn: VTV)

Ảnh: NVCC