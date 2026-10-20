Diễn viên 'Hương vị tình thân' sắp lên xe hoa, danh tính chồng sắp cưới gây tò mò

Diễn viên Thục Anh chia sẻ video lễ dạm ngõ trên trang cá nhân, nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp và khán giả. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, nữ diễn viên cho biết, cô hạnh phúc khi những người từng biết đến mình qua màn ảnh vẫn quan tâm, gửi lời chúc mừng trong dịp đặc biệt.

Nữ diễn viên Thục Anh chưa muốn công khai hình ảnh và thông tin cụ thể về chồng sắp cưới.

Theo Thục Anh, cô và bạn trai biết nhau từ năm 2021, nhưng đến năm 2023 mới thực sự bắt đầu mối quan hệ tình cảm. Thời điểm đó, cô có dịp cộng tác tại cơ quan nơi anh làm việc. Sau đó, tình cảm của cả hai dần phát triển một cách tự nhiên.

Nữ diễn viên chưa muốn công khai hình ảnh hay thông tin cụ thể về bạn đời. Cô cho rằng có những người dù lên kế hoạch cũng chưa chắc gặp được, nhưng cũng có người xuất hiện vào thời điểm không ngờ tới.

Một điều thú vị là dù đã làm lễ dạm ngõ và chuẩn bị tổ chức đám cưới, Thục Anh vẫn chưa nhận được lời cầu hôn chính thức. Do cả hai bận rộn với công việc và kế hoạch hôn lễ, bạn trai đã hứa sẽ dành cho cô một màn cầu hôn bất ngờ.

Thục Anh cho biết, cô không đặt nặng việc tình yêu phải diễn ra theo một kịch bản nhất định, nhưng vẫn mong chờ lời hứa của người yêu thành hiện thực.

Với nữ diễn viên "Hương vị tình thân", điều quan trọng khi lựa chọn bạn đời là cảm giác an toàn, sự tin tưởng và khả năng đồng hành lâu dài. Cô không chỉ nhìn người yêu ở hiện tại mà còn nghĩ đến vai trò người cha của những đứa con trong tương lai. Theo Thục Anh, một cuộc hôn nhân bền vững cần sự thấu hiểu, trách nhiệm và tinh thần cùng nhau xây dựng gia đình.

Đám cưới dự kiến diễn ra trong năm nay, song thời gian cụ thể chưa được công bố. Nữ diễn viên mong muốn ngày vui có sự hiện diện của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết. Với cô, giá trị của hôn lễ không nằm ở những hình ảnh được lưu giữ mà còn ở cảm xúc và kỷ niệm của những người cùng chia sẻ niềm vui.

Đào Hiền Thục Anh sinh năm 2002, từng tham gia chương trình Vietnam's Got Talent với vai trò vũ công và tốt nghiệp Đại học Ngoại thương. Cô được khán giả biết đến qua các bộ phim truyền hình như: Hương vị tình thân, Nơi giấc mơ tìm về, theo Tiền Phong.

Bên cạnh diễn xuất, nữ diễn viên Thục Anh theo đuổi công việc dẫn chương trình, hiện dành nhiều thời gian cho vai trò MC thể thao tại VTVcab. Cô khẳng định đây là định hướng đã theo đuổi từ lâu, không phải quyết định chuyển nghề nhất thời. Dù tập trung phát triển kỹ năng dẫn chương trình, nữ diễn viên vẫn sẵn sàng tham gia các dự án phim nếu có vai diễn phù hợp.