Diễn viên Hồng Đăng và vợ ra sao sau biến cố?

Kỷ niệm chặng đường 25 năm gắn bó, diễn viên Hồng Đăng vừa chia sẻ loạt khoảnh khắc lãng mạn bên bà xã Anh Đào. Trong không gian nhà hàng thoáng đãng hướng ra sông, nam diễn viên diện sơ mi trắng lịch lãm, trong khi bà xã ghi điểm với diện mạo tươi tắn, rạng rỡ.

Đáng chú ý, trên trang cá nhân, Hồng Đăng xúc động nhắc lại cột mốc đặc biệt của hai vợ chồng: "7 năm làm bạn + 18 năm làm vợ = 25 năm đồng hành... Tự nhiên nhẩm ra cái ngày này mới thấy mình hơi nhiều tuổi. Cảm ơn em đã luôn bên anh". Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với nhiều lượt chúc phúc cho tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi.

Hồng Đăng và vợ kỷ niệm 25 năm đồng hành bên nhau. Ảnh: FBNV

Dù chỉ là vài dòng thổ lộ ngắn gọn, khán giả vẫn nhận thấy tình cảm trân trọng sâu sắc mà nam diễn viên dành cho người vợ đã sát cánh bên mình từ thuở thanh xuân. Cả hai quen biết nhau từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, trải qua 7 năm làm bạn thân trước khi chính thức về chung một nhà vào năm 2008. Sau gần hai thập kỷ gắn bó hôn nhân, tổ ấm của cặp đôi hiện đã có thêm hai cô con gái nhỏ.

Trong suốt nhiều năm, Anh Đào được biết đến là người thường xuyên đồng hành cùng chồng trong cuộc sống. Cặp đôi từng cùng trải qua không ít giai đoạn khó khăn, từ những năm đầu lập nghiệp cho đến khi Hồng Đăng có vị trí ổn định trên màn ảnh.

Kể từ thời điểm vướng phải sự cố vào năm 2022, nhịp sống lẫn sự nghiệp của nam nghệ sĩ đã có bước ngoặt hoàn toàn khác. Anh quyết định tạm ngưng các hoạt động nghệ thuật trong một khoảng thời gian dài, chủ động nộp đơn xin nghỉ việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội để rẽ hướng sang mảng kinh doanh.

Anh Đào được biết đến là người thường xuyên đồng hành cùng chồng, dù trước hay sau biến cố.

Trong thời gian này, Hồng Đăng chủ yếu hỗ trợ bà xã trong công việc kinh doanh các quán ăn, đồng thời thử sức với lĩnh vực mua bán ô tô và bất động sản.

Khoảnh khắc nam diễn viên không ngần ngại đồng hành cùng vợ trực tiếp đi ship hàng cho từng vị khách từng nhận được rất nhiều sự quan tâm. Ngay cả vào thời điểm đêm muộn gần 11 giờ, người ta vẫn bắt gặp Hồng Đăng cùng Anh Đào tận tụy đi giao bánh. Những hình ảnh đời thường đó cho thấy cuộc sống của hai vợ chồng giờ đây không còn bó hẹp dưới ánh đèn sân khấu lung linh, mà gắn liền với các công việc kinh doanh thực tế của gia đình.

Hồng Đăng cùng Anh Đào tận tụy đi giao bánh.

Đầu năm 2026, Hồng Đăng cũng gây chú ý khi thử sức với lĩnh vực môi giới bất động sản. Anh trực tiếp giới thiệu những căn nhà, sản phẩm bất động sản có giá trị lớn trên TikTok và cho biết đang chủ động học hỏi để thích nghi với công việc mới.

Bên cạnh các hoạt động thương mại, nam diễn viên đã rục rịch có những bước đi đầu tiên đánh dấu sự trở lại với nghệ thuật thứ tám sau chặng đường khoảng 3 năm vắng bóng. Anh tái xuất khán giả qua vai diễn tên Khang trong dự án phim Đồng Hồ Đếm Ngược. Bước đi này đánh dấu mốc quay trở lại màn ảnh vô cùng đáng chú ý của Hồng Đăng sau khoảng thời gian dài vắng bóng khỏi các bộ phim truyền hình.

Hồng Đăng cũng gây chú ý khi thử sức với lĩnh vực môi giới bất động sản.