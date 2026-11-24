Diễn viên Hoàng Anh được khán giả biết đến qua nhiều vai diễn trên màn ảnh, đặc biệt là hình ảnh người chồng, người cha trong các bộ phim truyền hình. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cuộc sống riêng tư của nam diễn viên cũng nhận được sự quan tâm khi anh có cuộc hôn nhân với Thắm Bebe ở Mỹ.

Mới đây, Thắm Bebe bất ngờ lên tiếng chia sẻ về quyết định dừng lại với Hoàng Anh sau gần 6 năm gắn bó. Trong bài đăng của mình, cô trải lòng về những nỗ lực vun đắp tình cảm, đồng thời cho biết bản thân đã nhiều lần cố gắng để duy trì mối quan hệ nhưng mọi chuyện không có sự chuyển biến như mong đợi.

Thắm Bebe thông báo dừng lại mối quan hệ với diễn viên Hoàng Anh.

"Gần 6 năm bên Hoàng Anh, tôi đã từng tin rằng chỉ cần mình thương thêm một chút, kiên nhẫn thêm một chút, giúp thêm một chút... Nhưng rồi cái 'thêm một chút' đó kéo dài hết năm này qua năm khác vẫn dậm chân tại chỗ", Thắm Bebe chia sẻ.

Đáng chú ý, Thắm Bebe còn tiết lộ giữa cô và Hoàng Anh từng xảy ra xô xát. Theo lời kể của người phụ nữ này, sự việc nghiêm trọng đến mức cô phải gọi cảnh sát đến nhà, trong khi nam diễn viên đã rời khỏi hiện trường. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô nhận ra bản thân không thể tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân.

Không chỉ đề cập đến những tổn thương trong đời sống tình cảm, cô còn cho biết điều bản thân mong muốn sau tất cả những gì đã trải qua là sự tôn trọng. Thắm Bebe nhắc lại những hỗ trợ mà cô từng dành cho Hoàng Anh trong suốt thời gian chung sống, đồng thời khẳng định đã đến lúc dừng lại và để mỗi người tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.

Chia sẻ thẳng thắn của Thắm Bebe nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước thông tin cặp đôi quyết định khép lại cuộc hôn nhân sau 6 năm.

Một số ý kiến gửi lời động viên, mong Thắm Bebe sớm ổn định cuộc sống và tìm lại sự bình yên sau những chuyện không vui. Bên cạnh đó, cũng có người cho rằng những vấn đề trong hôn nhân là câu chuyện riêng của hai phía, do đó cần nhìn nhận thông tin một cách khách quan và chờ đợi chia sẻ từ người trong cuộc.

Thắm Bebe và Hoàng Anh gắn bó 6 năm qua.

Về phía Hoàng Anh, nam diễn viên hiện chưa có phản hồi trước những chia sẻ của Thắm Bebe. Vì vậy, những thông tin liên quan đến nguyên nhân cũng như diễn biến cụ thể dẫn đến quyết định chia tay vẫn cần được nhìn nhận từ lời kể một phía. Động thái tiếp theo của nam diễn viên đang nhận được sự quan tâm từ công chúng.