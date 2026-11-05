Diễn viên, họa sĩ Diễm Hằng và dự án đưa hội họa đến với trẻ em khó khăn

Diễm Hằng là diễn viên thuộc thế hệ 8X, cô từng ghi dấu ấn khi tham gia nhiều dự án phim có tiếng: Nhật ký Vàng Anh, Xin thề anh nói thật, Bí mật tam giác vàng, Sao kim bắn tim sao hỏa…

Thời gian gần đây, Diễm Hằng thu hút sự quan tâm từ công chúng khi hoạt động với tư cách một họa sĩ. Cô xây dựng dự án Malena’s Dream Canvas và lựa chọn trẻ em là một trong những đối tượng trọng tâm.

“Tôi may mắn được bố mẹ, gia đình cho trải nghiệm nhiều bộ môn năng khiếu, nghệ thuật từ khi còn nhỏ, trong đó có hội họa. Thông qua những trải nghiệm đó, tôi thấy trẻ em có trí tưởng tượng rất phong phú và có góc nhìn về thế giới xung quanh rất khác.

Khi bắt tay xây dựng Malena’s Dream Canvas, tôi được đọc về art therapy - nghệ thuật trị liệu. Từ đó, tôi quyết định xây dựng dự án này trở thành một không gian để trẻ em cũng như tất cả mọi người có thể tiếp cận với hội họa một cách đơn giản, trong trẻo nhất như góc nhìn của các em nhỏ”.

Trở thành giảng viên của nhiều học viên nhỏ, Diễm Hằng đã có một lớp dạy vẽ rất đặc biệt: “Có học sinh đến với Malena’s Dream Canvas khi mới hơn 5 tuổi, chuẩn bị bước vào lớp 1 và khi kết thúc khóa học, dù không đi luyện chữ nhưng sau quá trình luyện các nét vẽ, bạn vẫn được cô giáo trên lớp khen vì viết chữ rất đẹp.

Hay có những bạn đến lớp của tôi với sự nhút nhát, e dè. Nhưng chỉ sau vài buổi học, các con đã có thể thoải mái chia sẻ những câu chuyện của mình, cùng tôi chơi piano hay guitar đến khi nào thoải mái mới bắt tay vào vẽ…”.

Diễm Hằng tin rằng mọi trẻ em đều có quyền được tiếp cận với nghệ thuật.

Thấu hiểu những áp lực mà trẻ gặp phải trong cuộc sống hiện đại, Diễm Hằng không đi theo hướng giảng dạy, luyện vẽ thông thường mà tạo ra một không gian nuôi dưỡng sự sáng tạo, tôn trọng sự khác biệt của các em:

“Thật ra các phụ huynh hiện nay cũng có tư duy khá cởi mở trong việc giáo dục, định hướng con phát triển. Bản thân tôi cũng nghĩ rằng, chúng ta cần nuôi dưỡng trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của các con đồng thời định hướng nó một cách hợp lý”.

Với tư duy đó, Diễm Hằng tin rằng mọi trẻ em đều có quyền được tiếp cận với nghệ thuật, các môn năng khiếu theo cách của riêng mình: “Tôi tin rằng điều kiện để các con phát triển năng khiếu không nên bị phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình hay vị trí địa lý nơi con được sinh ra.

Chính vì thế, tôi không giới hạn dự án của mình chỉ trong phạm vi các lớp dạy vẽ mà muốn đưa nó đến với cả các em nhỏ vùng sâu vùng xa, đến với tất cả các em nhỏ yêu thích hội họa.

Sắp tới, tôi sẽ đưa dự án này tới Hà Giang và nhiều trường học khác để trao cơ hội tiếp cận nghệ thuật cho các em, từ đó để các em được nói lên tiếng nói của mình.

Bằng cách đó, tôi tin rằng những tác phẩm mang đậm cá tính, nét văn hóa đặc trưng của các em nhỏ trên mọi miền Tổ quốc đều sẽ thành hình và có cơ hội tiếp cận với công chúng”.

"Tôi muốn trao đi quyền sáng tạo, quyền được học tập công bằng cho tất cả các em nhỏ".

Diễm Hằng dành rất nhiều tâm huyết để tổ chức những buổi triển lãm tác phẩm của các em nhỏ, đồng thời biến các tác phẩm đó thành những sản phẩm ứng dụng.

Với chị, việc làm này chính là cách để rèn tư duy nghệ thuật cho các em: “Với việc đưa tác phẩm vào triển lãm, tranh của các em sẽ không chỉ nằm trong khuôn khổ đánh giá, ghi nhận của người dạy hay gia đình mà được mở rộng không gian tiếp cận đến công chúng. Đây cũng là dịp để các em hiểu và trân trọng sức lao động, giá trị của sự sáng tạo nghệ thuật của chính mình”.

Diễm Hằng thừa nhận, việc đưa Malena’s Dream Canvas đến được với tất cả trẻ em trên toàn quốc là điều không dễ dàng. Dù vậy, chị vẫn sẽ nỗ lực hết mình với dự án đặc biệt này:

“Danh họa Picasso từng nói: Mỗi đứa trẻ là một nghệ sĩ. Bản thân tôi và dự án này cũng luôn lấy câu nói đó làm tôn chỉ. Do đó, tôi muốn trao đi quyền sáng tạo, quyền được học tập công bằng cho tất cả các em nhỏ trên toàn quốc.

Đây cũng là cách để chúng ta khám phá, chia sẻ nhiều hơn về văn hóa vùng miền thông qua ngôn ngữ nghệ thuật và sự trao đổi, kết nối của các em nhỏ khắp nơi với nhau.

Tôi mong rằng gia đình và nhà trường sẽ thay đổi phần nào cách nhìn về các môn năng khiếu. Rằng, đó không phải là những “môn phụ” mà cũng có vai trò cực kỳ quan trọng trong sự phát triển của các con.

Với khả năng nhỏ bé của mình, tôi mong mình và dự án có thể trao đi nhiều cơ hội hơn nữa để các bạn nhỏ đến gần hơn với nghệ thuật, giúp ước mơ trở thành họa sĩ của các em trở thành sự thật”./.