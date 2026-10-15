Diễn viên Doãn Quốc Đam lên tiếng sau phân cảnh diễn ngoài kịch bản gây tranh cãi

Mới đây, bộ phim Căn nhà không mái che phát sóng trên VTV đã thu hút sự chú ý lớn từ khán giả bởi phân cảnh nhân vật Bình (Doãn Quốc Đam) trút giận lên vợ là Hạnh (Huyền Lizzie). Trong cảnh này, Bình đã đập mâm vào lưng và nhét cơm vào miệng Hạnh. Ngay sau khi phim lên sóng, VTV đăng tải đoạn video hậu trường cho thấy hai diễn viên phối hợp ăn ý, nhập vai chân thực.

Đạo diễn Phạm Gia Phương cũng chia sẻ Doãn Quốc Đam có những sáng tạo bùng nổ, "tập một đằng diễn một nẻo" khiến cả đoàn phim bất ngờ. Phía nữ diễn viên Huyền Lizzie khẳng định đàn anh xử lý kỹ thuật rất tốt nên cô không bị tổn thương thể xác, dù lúc xem lại vẫn thấy vô cùng xót xa.

Tuy nhiên, đoạn clip hậu trường sau đó lại châm ngòi cho nhiều luồng tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều bình luận cho rằng nam diễn viên "đập thật" và cố tình gây tổn thương cho bạn diễn do có mâu thuẫn cá nhân.

Doãn Quốc Đam: "Tôi sai ngay từ đầu khi nhận dự án"

Trước những phản ứng tiêu cực và việc liên tục bị nhắc tên vào các clip cắt ghép, Doãn Quốc Đam đã lên tiếng.

Nam diễn viên thẳng thắn nhận lỗi: "Tôi sai, sai ngay từ đầu khi nhận dự án. Nên đến khi đi quay cái đáng trách là tại sao không bàn trước, không tập trước. Tôi nhận như vậy có sai! Cũng bởi cái cơ chế tự xù lông của mình".

Doãn Quốc Đam trong cảnh quay với Huyền Lizzie.

Giải thích về lý do không tập trước 100% các hành động diễn xuất, Doãn Quốc Đam cho biết điều này xuất phát từ thói quen nghề nghiệp và mong muốn tìm kiếm phản ứng chân thật nhất từ bạn diễn. Theo anh, nếu tập luyện quá chi tiết, bạn diễn dễ có tâm lý biết trước (trong nghề gọi là diễn xạo) dẫn đến việc phản ứng trước khi hành động diễn ra hoặc vô tình thoại trước làm mất đi tính tự nhiên của phân đoạn. Vì vậy, anh thường chỉ tập khoảng 60% mức độ.

Nói chi tiết về kỹ thuật xử lý trong phân cảnh đập mâm vào lưng Huyền Lizzie, Doãn Quốc Đam cho biết đã chủ động căn chỉnh góc quay và khoảng cách an toàn. Anh đã nhắc bạn diễn ngồi lùi lại và chọn vị trí thành ghế cao hơn lưng của cô để khi đập mâm, phần tay vịn sẽ cản bớt lực, tránh va đập toàn bộ vào người. Anh nắm rõ góc máy để "ăn gian" hình ảnh, tạo cảm giác thật nhất trên màn ảnh nhưng thực tế lực tác động trực tiếp đã giảm đi rất nhiều. Nam diễn viên khẳng định nếu đập thật lực liên tục qua nhiều góc quay thì diễn viên khó có thể tiếp tục làm việc ngay được.

Đối với phân cảnh nhét cơm vào miệng bạn diễn, Doãn Quốc Đam chia sẻ lúc tập tổ thiết kế chưa bày đủ đạo cụ. Sau khi nhận góp ý từ đạo diễn rằng cảnh tập chưa đủ mạnh để khán giả ghét nhân vật, cộng với việc đạo cụ được bày ra đầy đủ khi bấm máy thật, anh đã tăng mức độ diễn xuất lên để đạt hiệu quả tâm lý như đạo diễn mong muốn.

Qua những tranh luận không đáng có, Doãn Quốc Đam bày tỏ sự buồn phiền khi sự việc bị đẩy đi quá xa và gửi lời xin lỗi chân thành đến các đồng nghiệp: "Rất xin lỗi vì các bạn diễn đã phải chịu tổn thương về thân thể khi làm chung cùng với tôi".

Ngay dưới bài đăng của Doãn Quốc Đam, Huyền Lizzie để lại bình luận: "Em còn cảm ơn anh không hết. Không có anh làm sao em đẩy được cảm xúc cao trào như thế. Còn về việc bị đau có đập vào người tí nào đâu mà đau. Ai xem tinh đều thấy đập vào ghế mà. Cái quan trọng là anh diễn rất đỉnh như thật, anh quá tuyệt vời".