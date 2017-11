Diễn viên đình đám lộ mặt 'tú bà' sau cuộc ngã giá 200 triệu/đêm với đại gia

Xinh đẹp, xuất thân từ gia đình gia giáo, được đào tạo bài bản nhưng 'Nữ hoàng hoa hướng dương' đã không thể cưỡng lại trước sức mạnh của đồng tiền, tự đẩy mình rơi vào vòng lao lý, gánh chịu sự phán xét của dư luận và đối diện với sự mịt mờ trong sự nghiệp.

Sở hữu gương mặt trong sáng, người mẫu – diễn viên Lưu Kiều An được mệnh danh là “Nữ hoàng hoa hướng dương” của làng giải trí Đài Loan.

Bán dâm xuyên quốc gia

Tháng 12/2014, một đoạn clip trả giá qua đêm của một mỹ nhân và một đại gia trong khách sạn đã được phát tán công khai.

"Tôi không phải là một cô gái bình thường”, nhân vật nữ chính trong clip nói. Với lý do ấy, người đẹp này đề nghị mức giá 100.000 đôla Hong Kong (HKD) cho một đêm phục vụ nhưng bị người đàn ông kia khước từ. Cuối cùng, hai người thỏa thuận giá 70.000 HKD (khoảng hơn 200 triệu VND).

Sau khi đoạn video 12 phút bị phát tán, nhiều khán giả hâm mộ thực sự choáng váng vì bất ngờ, bởi người đẹp trong clip vốn là một người mẫu-diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí xứ Đài với biệt danh “Nữ hoàng hoa hướng dương” - Lưu Kiều An (Liu Qiaoan).

Ngay sau đó, Lưu Kiều An đã bị bắt phục vụ điều tra. Thời gian đầu, Lưu Kiều An ra sức chối tội. "Tôi không hề bán dâm, tôi đến khách sạn chỉ để giao dịch bán rượu", cô kêu oan. Đến khi những hình ảnh cô đang cởi đồ trước mặt khách và nhận tiền từ khách bị phát tán, Lưu Kiều An lại thanh minh rằng cô bị bôi nhọ và gài bẫy.

Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện ra người đẹp này còn là một trong ba kẻ chủ mưu, đứng đầu đường dây bán dâm xuyên quốc gia.

Theo đó, danh sách gái gọi của “tập đoàn” bán dâm xuyên quốc gia này lên tới gần 100 người, trong đó có không ít diễn viên, người mẫu trong giới giải trí Đài Loan. Theo lời khai của một số nghi can, họ bị ép buộc bán dâm, khi không chịu tiếp khách thì bị đe dọa sẽ tung ảnh sex ra ngoài, vì vậy, họ buộc phải tiếp tục bán dâm.

Chỉ riêng trong năm 2014, đường dây bán dâm này đã cung cấp ít nhất hơn 10 người mẫu tới Las Vegas (Mỹ) để bán dâm với giá dùng bữa là 70.000 Đài tệ (hơn 48 triệu đồng), đi qua đêm với giá 500.000 Đài tệ (hơn 344 triệu đồng). Mức độ nổi tiếng tỉ lệ thuận với giá đi khách. Đối tượng mua dâm là các đại gia Đài Loan sang Mỹ kinh doanh, Hoa kiều và một số người nước ngoài.

Với những bằng chứng không thể chối cãi, tháng 2/2017, Lưu Kiều An đã phải cúi đầu nhận tội bán dâm hai lần và nằm trong đường dây môi giới mại dâm Đài Loan với lý do cần tiền nuôi con nhỏ sau hôn nhân đổ vỡ. Cô bị Tòa án Đài Bắc tuyên phạt 6 tháng tù giam, theo dõi trong 2 năm.

“Mặt trời” vụt tắt

Những hình ảnh Lưu Kiều An “đi khách” bị phát tán rộng rãi.

Sinh năm 1985, sở hữu gương mặt trong sáng và thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động từ thiện, Lưu Kiều An được truyền thông ưu ái ví như "nữ thần mặt trời Đài Loan". Cô tốt nghiệp Đại học ở Los Angeles (Mỹ) trước khi về Đài Loan khởi nghiệp.

Được kỳ vọng rất lớn, nên khi tin tức về đường dây bán dâm xuyên quốc gia mà Lưu Kiều An là một mắt xích quan trọng bị đưa ra ánh sáng, khán giả Đài Loan đã vô cùng thất vọng và bất bình.

Mới đây, Lưu Kiều An đã được trả tự do nhưng cô vẫn không dám về nhà. "Có ngày vì nhớ con, nhớ cha mẹ quá, tôi gọi taxi về nhà trong tối. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không dám bước vào mà chỉ đứng từ xa".

Lưu Kiều An thừa nhận quá khứ tủi nhục đã khiến cô mất tất cả. "Gia đình tổn thương, tôi không còn danh dự. Nhưng tôi tự an ủi bản thân nếu không có bước ngoặt cuộc đời đó, chắc giờ này tôi vẫn giam mình trong vũng bùn", nữ diễn viên 32 tuổi chia sẻ.

Hiện tại, Lưu Kiều An không còn đóng phim mà trở thành DJ, lên mạng dựng clip trang điểm, phối đồ thời trang, chia sẻ về âm nhạc và du lịch.

“Hơn nửa năm qua, tôi đã học cách tự sám hối về cuộc sống lỗi lầm của mình. Tôi cũng muốn dùng sai lầm của mình làm ví dụ dẫn lối cho các cô gái khác đừng bị lầm đường lạc lối như tôi”.

