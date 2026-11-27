Mới đây, những hình ảnh hậu trường của Tưởng Hân trên phim trường Đa Hỷ Nhất Gia Nhân được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong loạt ảnh, nữ diễn viên để lộ vóc dáng thanh mảnh hơn trước, phần vai, cổ và tay đều nhỏ đi đáng kể. Đặc biệt, hai bên má và vùng hốc mắt có phần hõm sâu, khiến gương mặt của cô khác biệt rõ rệt so với hình ảnh quen thuộc trong lòng khán giả.

Theo truyền thông Trung Quốc, Tưởng Hân cao 1,71m, từng nặng khoảng 70kg nhưng hiện đã giảm xuống còn 56kg, tương đương mức giảm gần 15kg. Sự thay đổi ngoại hình của nữ diễn viên nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên Weibo, với nhiều ý kiến bày tỏ sự bất ngờ trước diện mạo mới của cô.

Sau khi giảm cân, má và hốc mắt của Tưởng Hân trông hốc hác hơn trước, khán giả khuyên cô không nên giảm cân thêm nữa.

Không ít khán giả cho rằng Tưởng Hân từng sở hữu vẻ đẹp phúc hậu, đầy đặn rất phù hợp với những vai diễn cổ trang. Đặc biệt, hình tượng Hoa Phi kiêu kỳ, quyền lực trong Chân Hoàn Truyện đã để lại dấu ấn sâu đậm nhờ thần thái nổi bật cùng ngoại hình mang nét đẹp cổ điển của nữ diễn viên. Vì vậy, khi chứng kiến cô gầy đi đáng kể, nhiều người thừa nhận cảm thấy chưa quen, thậm chí bày tỏ lo lắng cho sức khỏe của cô.

Đằng sau màn thay đổi vóc dáng này là quá trình kiểm soát cân nặng được cho là khá nghiêm ngặt. Do có khung xương lớn, Tưởng Hân từng gặp áp lực về ngoại hình khi lên hình, bởi cô dễ trông đầy đặn hơn so với thực tế. Để cải thiện vóc dáng, nữ diễn viên được cho là đã duy trì phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16:8 trong khoảng 3 năm.

Theo phương pháp này, Tưởng Hân nhịn ăn 16 tiếng mỗi ngày và chỉ ăn uống trong khung thời gian 8 tiếng còn lại. Thực đơn của cô chủ yếu gồm rau luộc, ngũ cốc nguyên hạt và các thực phẩm cung cấp protein. Bên cạnh việc kiểm soát chế độ ăn, nữ diễn viên còn kết hợp tập Pilates khoảng 4–5 buổi mỗi tuần nhằm duy trì thể lực và vóc dáng.

Đáng nói, một số nguồn tin cho biết khi nhận thấy cân nặng có dấu hiệu tăng trở lại, Tưởng Hân thậm chí còn kéo dài thời gian nhịn ăn lên 20 tiếng, chỉ ăn trong 4 tiếng. Có thời điểm, cô được cho là áp dụng chế độ nhịn ăn tới 22 tiếng và chỉ dành 2 tiếng trong ngày để ăn uống.

Tuy nhiên, việc kéo dài thời gian nhịn ăn như vậy không phải phương pháp phù hợp với tất cả mọi người và có thể tiềm ẩn rủi ro sức khỏe nếu thực hiện thiếu sự giám sát chuyên môn.

Tưởng Hân là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ, nổi tiếng qua vai Hoa Phi trong Chân Hoàn Truyện và Phàn Thắng Mỹ trong Hoan Lạc Tụng. Với khả năng diễn xuất cùng thần thái riêng biệt, cô từng ghi dấu ấn qua nhiều nhân vật có tính cách mạnh mẽ và số phận phức tạp.

Tưởng Hân trong vái Hoa Phi trong Chân Hoàn Truyện.

Dù việc giảm cân giúp Tưởng Hân có diện mạo khác trước, không ít người hâm mộ vẫn bày tỏ sự yêu thích với hình ảnh đầy đặn trước đây của nữ diễn viên. Nhiều ý kiến cho rằng điều quan trọng nhất không nằm ở con số cân nặng hay tiêu chuẩn ngoại hình, mà là sức khỏe và khả năng tiếp tục cống hiến của cô trên màn ảnh.