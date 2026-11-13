Diễn viên Cát Phượng nói rõ thông tin bị bắt đang lan truyền

Cát Phượng là nữ diễn viên quen mặt với khán giả Việt qua nhiều vai diễn hài hước, cá tính trên sân khấu lẫn màn ảnh. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cuộc sống đời tư và những chia sẻ thẳng thắn của cô cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Mới đây, Cát Phượng bày tỏ sự bất ngờ, ngỡ ngàng trước một thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội, được cho là có liên quan đến cô. Theo đó, một tài khoản đăng tải nội dung nhắc đến một nữ danh hài nổi tiếng có tên viết tắt C.Ph, khiến nhiều người liên tưởng đến nữ diễn viên và đặt câu hỏi về tình hình hiện tại của cô.

Cát Phượng lên tiếng về thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội, bị cho là có liên quan đến cô.

Trước sự việc, Cát Phượng cho biết bản thân hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Cô kể lại một ngày sinh hoạt bình thường, từ việc thức dậy, viết kịch bản cho học trò đến tập thể hình. Tuy nhiên, sau đó nữ diễn viên bất ngờ nhận được hàng loạt cuộc gọi hỏi thăm từ người quen và khán giả.

Cát Phượng chia sẻ: "Lại một thị phi ở đâu từ trên trời rơi xuống cái đầu tui dị nè. Một tài khoản đăng tin kiểu này, thử hỏi cộng đồng mạng không nghĩ là tui mới lạ. Mà em nào biết em nào hay... Rồi tự nhiên thấy quá trời người alo tui, hỏi em ổn không? Cô được về nhà chưa cô? Chị Cát sao ra nông nỗi này vậy chị Cát".

Việc bất ngờ bị đặt vào tình huống khiến nhiều người hiểu lầm khiến Cát Phượng không khỏi bức xúc. Không dừng lại ở việc giải thích, nữ diễn viên còn có động thái cứng rắn, yêu cầu tài khoản đăng tải thông tin cần làm rõ nội dung và nhân vật được nhắc đến.

Cát Phương lên tiếng: "Nếu bạn nói rằng: 1 nữ danh hài có tiếng C.Ph là tôi không phải nói chị, thì bạn vui lòng viết một status nữa nói rõ cho cộng đồng mạng biết C.Ph là ai nhé bạn. Chơi như vậy mới nét và mới biết cách chơi nhé bạn".

Chia sẻ của Cát Phượng nhanh chóng nhận được sự chú ý từ khán giả và đồng nghiệp. Dưới bài đăng, NSƯT Việt Anh để lại bình luận ngắn gọn: "Thị phi".

Nhiều khán giả cũng bày tỏ sự đồng cảm với nữ diễn viên, cho rằng những thông tin mập mờ, thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự và cuộc sống của người bị nhắc tên. Một số ý kiến cho rằng người đăng tải cần có trách nhiệm với nội dung mình chia sẻ, tránh tạo ra những suy đoán không đáng có chỉ vì cách dùng tên viết tắt.

Nhiều người đồng cảm với Cát Phượng.

Cát Phượng sinh năm 1970, là diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Việt Nam. Cô được khán giả biết đến qua nhiều vai diễn hài trên sân khấu kịch và các bộ phim truyền hình, điện ảnh. Với lối diễn xuất tự nhiên, giàu biểu cảm cùng khả năng biến hóa trong nhiều dạng vai, Cát Phượng cũng là gương mặt được yêu thích tại các sân khấu kịch.

Về đời tư, Cát Phượng từng trải qua cuộc hôn nhân. Cả hai có một con trai chung là Bom trước khi đường ai nấy đi. Những năm gần đây, Cát Phượng vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, tham gia các dự án phù hợp và chia sẻ cuộc sống thường ngày trên mạng xã hội. Cô thường xuyên cập nhật công việc, chuyện gia đình, tập luyện cũng như những suy nghĩ cá nhân. Nữ diễn viên được nhận xét là người có tính cách thẳng thắn, không ngại lên tiếng trước những vấn đề khiến bản thân cảm thấy bất bình.