Bảo Thanh chính thức trở thành Trung uý công an

Diễn viên Bảo Thanh xác nhận với phóng viên VietNamNet cô đã chính thức vào biên chế. "Sau bao năm cố gắng phấn đấu, tôi đã chính thức là sĩ quan", nữ diễn viên chia sẻ.

Ngày 20/11, Nhà hát Kịch Công an nhân dân tổ chức lễ công bố và trao quyết định tuyển dụng cán bộ, trong đó diễn viên Bảo Thanh là 1 trong 4 người được phong cấp bậc hàm Trung úy chuyên môn kỹ thuật An ninh nhân dân. Tại buổi lễ, nữ diễn viên phim Về nhà đi con bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ công an nhân dân.

Trung úy Bảo Thanh tại sự kiện.

Trên trang cá nhân, Bảo Thanh cũng chia sẻ hình ảnh trong lễ công bố cùng niềm tự hào sau 5 năm phấn đấu. Cô viết: "Sao nghỉ đóng phim lâu thế? Dạ! 5 năm, 10 năm, hay 20 năm… chỉ cần mình cố gắng, không bao giờ là muộn! Có những hành trình thật dài. Có những điều tưởng chừng rất gần lại phải chờ đợi, hy vọng và kiên nhẫn thêm một chút nữa.

Hôm nay, khi mọi thứ cuối cùng cũng có một cái kết đẹp, cảm xúc thật khó gọi thành tên. Vui lắm, hạnh phúc lắm, nhẹ nhõm, biết ơn… và cả một chút bâng khuâng khi nghĩ về những tháng ngày đã qua. Mỗi chặng đường đều có lý do của nó. Có những cánh cửa mở ra không chỉ bằng may mắn mà còn bằng sự cố gắng, lòng kiên trì và niềm tin mình không đánh mất suốt 5 năm qua".

Bảo Thanh chính thức mang hàm Trung uý.

Chờ duyên để trở lại màn ảnh

Bảo Thanh tên thật là Vũ Thị Phương Thanh, sinh năm 1990. Cô đóng phim Vào Nam ra Bắc từ năm 8 tuổi và từng theo học ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Bảo Thanh nổi tiếng trên truyền hình qua các phim Sống chung với mẹ chồng, Người phán xử, Về nhà đi con... Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, năm 2020, cô tạm dừng đóng phim để sinh con thứ 2 và vắng bóng màn ảnh từ đó tới nay,

Bảo Thanh ở tuổi 36.

Dù vậy 5 năm qua, Bảo Thanh đầu quân cho Nhà hát Kịch Công an nhân dân và thường xuyên xuất hiện trên sân khấu của nhà hát.

Đã có thành tích nhất định ở lĩnh vực sân khấu, còn phim ảnh khi nào chị trở lại? 6 năm qua Bảo Thanh không nhớ màn ảnh sao? trước câu hỏi này của VietNamNet, diễn viên Bảo Thanh nói: "Tôi vẫn yêu phim ảnh và luôn biết ơn những vai diễn đã đưa mình đến gần hơn với khán giả. Có những ký ức về trường quay, về nhân vật và những người đồng nghiệp mình luôn trân trọng. Nhưng mỗi giai đoạn của cuộc sống mình lại có những ưu tiên khác nhau.

6 năm qua, Thanh có cơ hội dành nhiều tâm sức cho sân khấu, thử sức với những dạng vai khác và đi sâu hơn vào thế giới nội tâm của nhân vật. Đó là một hành trình giúp mình trưởng thành hơn trong nghề. Và cũng trong 6 năm đó, tôi được gần gũi gia đình nhiều hơn, được nhìn các con khôn lớn và trưởng thành, được ở bên các con trong những dịp trọng đại, thiêng liêng... Đó là điều tôi nghĩ sẽ không có gì ở ngoài kia có thể đánh đổi được.

Tôi không nghĩ mình đã khép lại cánh cửa với phim ảnh. Ngược lại, vẫn mong có một vai diễn đủ sức hấp dẫn, có chiều sâu và mang đến cho mình một thử thách thực sự. Tôi không muốn trở lại chỉ vì đã vắng bóng quá lâu mà muốn khi trở lại có một lý do đủ thuyết phục, cả với bản thân lẫn khán giả. Biết đâu, sau quãng thời gian tích lũy ở sân khấu, tôi sẽ có một cách tiếp cận nhân vật khác trước. Tôi vẫn chờ một cái duyên phù hợp".

Bảo Thanh trong "Về nhà đi con" (Nguồn: VTV)

Ảnh: FBNV