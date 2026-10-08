Diễn viên Bảo Định và Phương Mỹ Chi ấn định 'ngày cưới' ở Hà Nội

Sau thành công của đêm nhạc tại TP.HCM, diễn viên Bảo Định và Phương Mỹ Chi tiếp tục trở thành tâm điểm được khán giả quan tâm khi Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca chính thức công bố Day 2 tại Hà Nội. Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 7/11/2026, tiếp nối hành trình đưa chất liệu văn hóa truyền thống và âm nhạc ba miền đến gần hơn với khán giả trẻ.

Trước đó, tại đêm nhạc ở TP.HCM, diễn viên Bảo Định có màn kết hợp đặc biệt với Phương Mỹ Chi trong tiết mục Thiên Đường Với Người Thương. Cả hai cùng xuất hiện trong tạo hình cô dâu - chú rể, tái hiện không khí một đám cưới truyền thống của người Khmer Nam Bộ trên sân khấu.

Diễn viên Bảo Định sánh đôi cùng Phương Mỹ Chi tại đêm nhạc ở TP.HCM.

Hình ảnh diễn viên Bảo Định sánh đôi cùng Phương Mỹ Chi nhanh chóng thu hút sự chú ý. Không chỉ đảm nhận vai chú rể trong tiết mục, nam diễn viên còn góp phần tạo nên phần trình diễn mang màu sắc văn hóa, giúp câu chuyện tình yêu trong ca khúc được thể hiện trực quan hơn qua trang phục, hình ảnh và không gian sân khấu.

Sau đêm nhạc, Phương Mỹ Chi chia sẻ: “Mọi người thấy Nhạc Hội Dân Chơi Dân Ca tại Hồ Chí Minh như thế nào? Đã sẵn sàng cho day 2 tại Hà Nội chưa?”. Động thái này cũng xác nhận chặng tiếp theo của nhạc hội sẽ được tổ chức tại Thủ đô.

Phương Mỹ Chi chia sẻ.

Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca được xây dựng như một concept lớn nhằm nhìn lại hành trình trưởng thành của Phương Mỹ Chi, từ hình ảnh “cô bé dân ca” đến một nghệ sĩ trẻ chủ động khai thác chất liệu văn hóa Việt trong các sản phẩm của mình. Với Day 2, chương trình tiếp tục hướng đến nhóm khán giả trẻ, đặc biệt là Gen Z, thông qua cách kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và những yếu tố truyền thống.

Trong đó, tiết mục Thiên Đường Với Người Thương có sự tham gia của diễn viên Bảo Định được nhiều khán giả chờ đợi. Sau hình ảnh cô dâu - chú rể gây chú ý tại TP.HCM, người hâm mộ kỳ vọng màn kết hợp giữa diễn viên Bảo Định và Phương Mỹ Chi sẽ tiếp tục xuất hiện trong Day 2 tại Hà Nội.

Việc đồng hành cùng Phương Mỹ Chi cũng giúp Diễn viên Bảo Định được khán giả biết đến nhiều hơn. Trước đó, nam diễn viên không phải gương mặt có độ phủ quá lớn trên truyền thông. Sau màn xuất hiện trong tạo hình chú rể, tên tuổi diễn viên Bảo Định bắt đầu được khán giả tìm kiếm và chú ý, đặc biệt từ những người theo dõi các dự án của Phương Mỹ Chi.

Với Phương Mỹ Chi, màn kết hợp này cũng cho thấy cách nữ ca sĩ xây dựng những tiết mục có câu chuyện thay vì chỉ tập trung vào phần trình diễn âm nhạc. Sự xuất hiện của diễn viên Bảo Định trong vai chú rể tạo thêm một lớp hình ảnh cho tiết mục, đồng thời góp phần tái hiện nét văn hóa cưới truyền thống của người Khmer Nam Bộ.

Đáng chú ý, cụm từ “đám cưới ở Hà Nội” được khán giả nhắc đến sau khi hình ảnh cô dâu - chú rể của diễn viên Bảo Định và Phương Mỹ Chi gây chú ý. Tuy nhiên, đây là hình ảnh được xây dựng cho tiết mục biểu diễn, không phải thông tin về một đám cưới ngoài đời của hai nghệ sĩ.

Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca Day 2 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 7/11/2026. Thông tin cụ thể về địa điểm, thời gian mở bán và sơ đồ giá vé sẽ được ban tổ chức cập nhật trên các kênh truyền thông chính thức.

Diễn viên Bảo Định.

Về sự nghiệp, diễn viên Bảo Định bắt đầu bén duyên với phim ảnh từ năm 2019 khi tham gia Sài Gòn trong cơn mưa. Sau đó, anh góp mặt trong một số dự án như Trong lòng đất, Việt và Nam, The Cash-way và Mắt Nhắm Mắt Mở. Tuy nhiên, phải đến Tử Chiến Trên Không, tên tuổi diễn viên Bảo Định mới được đông đảo khán giả biết đến khi anh đảm nhận vai Sửu, con trai nhân vật Long do Thái Hòa thủ vai. Bộ phim đạt khoảng 251 tỷ đồng doanh thu phòng vé và mang về cho diễn viên Bảo Định giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

Năm 2026, anh tiếp tục xuất hiện trong phim truyền hình Kế hoạch CM12 và gây chú ý khi trở thành “chú rể” của Phương Mỹ Chi trong MV Thiên Đường Với Người Thương.

Từ những vai diễn trên màn ảnh đến màn hóa thân thành chú rể bên Phương Mỹ Chi, diễn viên Bảo Định đang dần được khán giả biết đến nhiều hơn qua những hoạt động nghệ thuật đa dạng. Sự kết hợp của cả hai tại đêm diễn ở Hà Nội được kỳ vọng sẽ mang đến một tiết mục giàu màu sắc văn hóa, góp phần tạo nên đêm diễn đáng nhớ cho khán giả Thủ đô.