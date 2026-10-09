Diễn viên Bảo Định 'đổi vận' sau đám cưới với Phương Mỹ Chi

Bảo Định đang trở thành cái tên được nhắc đến nhiều hơn sau màn kết hợp với Phương Mỹ Chi. Tối 3/10, nam diễn viên tiếp tục xuất hiện bên nữ ca sĩ trong Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca tại sân Tao Đàn, TP.HCM, trước hơn 5.000 khán giả.

Trong tiết mục Thiên đường với người thương, Bảo Định và Phương Mỹ Chi tái hiện đám cưới mang màu sắc Khmer từng xuất hiện trong MV. Cả hai có nhiều màn tương tác tình cảm, liên tục nhận tiếng cổ vũ từ khán giả. Đáng chú ý, sau phần trình diễn, người hâm mộ còn tích cực “đẩy thuyền” Bảo Định và Phương Mỹ Chi, khiến những khoảnh khắc của hai người tiếp tục được chia sẻ trên mạng xã hội.

Bảo Định và Phương Mỹ Chi trong Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca.

Đây cũng là một trong những dấu mốc cho thấy độ nhận diện của Bảo Định đã thay đổi đáng kể. Cụm từ “đổi đời” trong trường hợp của Bảo Định được hiểu ở khía cạnh độ nhận diện: từ một gương mặt ít xuất hiện trên truyền thông, anh dần trở thành cái tên được công chúng chú ý hơn, có thêm cơ hội xuất hiện trong các hoạt động giải trí sau khi hợp tác với Phương Mỹ Chi.

Trước khi được biết đến rộng rãi qua vai “chú rể” của Phương Mỹ Chi, Bảo Định gần như không phải là cái tên quen thuộc với số đông khán giả. Anh hiếm khi xuất hiện trên truyền thông, ít tham gia các hoạt động giải trí. Thậm chí, từng có thời điểm những thông tin cơ bản về tiểu sử và sự nghiệp của Bảo Định trên Google gần như trống rỗng.

Bảo Định được biết đến rộng rãi qua vai “chú rể” của Phương Mỹ Chi.

Hành trình đến với điện ảnh của Bảo Định cũng không bằng phẳng. Năm 2016, anh tốt nghiệp ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn tại Đại học Công nghiệp TP.HCM. Sau đó, Bảo Định từng làm việc tại khách sạn 5 sao, chuyển sang công việc văn phòng và có khoảng hai năm làm nhân viên ngân hàng.

Năm 2019, một lần thử sức với casting đã khiến Bảo Định nhận ra niềm yêu thích dành cho diễn xuất. Sau biến cố gia đình, anh trở về quê chăm sóc mẹ rồi quay lại TP.HCM để theo đuổi nghề. Tuy nhiên, khi COVID-19 bùng phát vào năm 2020, con đường của Bảo Định tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Thu nhập chủ yếu đến từ một số hợp đồng quảng cáo nhỏ, chỉ vừa đủ trang trải tiền thuê trọ.

Không trúng nhiều vai trong các dự án thương mại, Bảo Định tìm cơ hội ở những bộ phim nghệ thuật, dự án sinh viên và phim độc lập. Trước Tử chiến trên không, anh từng tham gia Mắt Nhắm Mắt Mở, The Cash-Way, Địa Đạo và một số dự án khác.

Bảo Định đảm nhận vai Sửu trong Tử chiến trên không.

Bước ngoặt đến với Bảo Định khi anh đảm nhận vai Sửu trong Tử chiến trên không. Bộ phim đạt hơn 200 tỷ đồng doanh thu, còn vai diễn giúp Bảo Định được khán giả biết đến rộng rãi hơn và mang về cho anh giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

Sau đó, Bảo Định tiếp tục gây chú ý khi được Phương Mỹ Chi lựa chọn đóng vai nam chính trong Thiên đường với người thương. MV xoay quanh câu chuyện tình yêu mang màu sắc Khmer Nam Bộ, đưa hình ảnh Bảo Định đến gần hơn với lượng khán giả vốn đã yêu mến Phương Mỹ Chi. Sản phẩm hiện đạt hàng chục triệu lượt xem trên YouTube.

Nếu Tử chiến trên không giúp Bảo Định tạo dấu ấn với tư cách diễn viên, thì màn kết hợp cùng Phương Mỹ Chi đang mở rộng thêm độ phủ của anh ở lĩnh vực giải trí. Nam diễn viên hiện liên tục được nhắc đến sau mỗi lần xuất hiện cùng Phương Mỹ Chi.

Trong năm 2026, Bảo Định tiếp tục có nhiều hoạt động đáng chú ý trong lĩnh vực diễn xuất. Nam diễn viên góp mặt trong phim truyền hình Kế Hoạch CM12 với vai Hoàng Hữu Vinh (K27), cho thấy anh đang từng bước mở rộng cơ hội diễn xuất.

Với tính cách hướng nội, Bảo Định từng cho rằng không phải nghệ sĩ nào cũng cần ồn ào để được chú ý. Sau nhiều năm chật vật với nghề, những cơ hội liên tiếp đến với Bảo Định cho thấy anh đang có thêm một vị trí rõ nét hơn trong mắt công chúng, đặc biệt sau khi đồng hành cùng Phương Mỹ Chi.