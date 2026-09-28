Diễn viên Băng Di muốn 'nghỉ hưu', công khai người kế nghiệp

Mới đây, diễn viên Băng Di đăng ảnh chụp cùng em gái và gây chú ý với chia sẻ: “18 tuổi đã lăn lộn kiếm tiền lo gia đình, làm việc liên tục chừng ấy năm nên giờ chỉ muốn ‘nghỉ hưu non’ thôi mọi người ơi!”. Tuy nhiên, nữ diễn viên nhanh chóng giải thích đây chỉ là cách nói vui, bởi hiện tại cô đang trong quá trình truyền lại “vốn liếng” nghề nghiệp cho thế hệ sau.

Người được Băng Di lựa chọn chính là cô em gái kém 10 tuổi. Nữ diễn viên chia sẻ: “Bắt đầu ngay với cô em gái kém 10 tuổi từ những bước nhỏ nhất trong lĩnh vực F&B chứ nghệ thuật thì từ nhỏ em gái không muốn rồi. Mọi người duyệt người nối nghiệp này của Di không?”.

Diễn viên Băng Di gây chú ý với chia sẻ mới.

Động thái của diễn viên Băng Di khiến nhiều khán giả thích thú, bởi sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô hiện có cuộc sống khá khác so với giai đoạn đầu bước vào showbiz. Băng Di từng bắt đầu với công việc người mẫu ảnh, thử sức ca hát rồi dần chuyển hướng sang diễn xuất. Cô gây chú ý qua nhiều phim truyền hình như Tình khúc mùa thu, Lạc Lối, Hoa Sơn Trà, Những ngày hè xanh...

Dấu mốc quan trọng nhất trên màn ảnh nhỏ đến vào năm 2018, khi Băng Di đảm nhận vai Nhi trong Gạo nếp gạo tẻ. Nhân vật có tính cách sắc sảo, ích kỷ và là người thứ ba trong một cuộc hôn nhân giúp cô tạo ấn tượng mạnh. Từ đây, diễn viên Băng Di được khán giả nhớ đến với biệt danh “ác nữ” màn ảnh.

Không dừng lại ở truyền hình, Băng Di từng bước mở rộng hoạt động sang điện ảnh. Cô góp mặt trong Số nhọ (2015), Đời cho ta bao lần đôi mươi (2017), Cậu Vàng và sau đó tạo dấu ấn rõ nét hơn với Đất rừng phương Nam (2023).

Trong Đất rừng phương Nam, Băng Di vào vai Tư Mắm - nhân vật phản diện có màu sắc riêng. Bộ phim đạt khoảng 140,4 tỷ đồng doanh thu phòng vé. Đây cũng là cột mốc giúp tên tuổi diễn viên Băng Di tiếp tục được nhắc đến ở màn ảnh rộng.

Đến năm 2025, nữ diễn viên xuất hiện trong Cục vàng của ngoại với vai Thương. Tác phẩm đạt hơn 82 tỷ đồng tại phòng vé. Tuy nhiên, đây là doanh thu phòng vé của phim, không phải số tiền Băng Di sở hữu hay thu nhập cá nhân của nữ diễn viên.

Diễn viên Băng Di.

Điều thú vị là hành trình của diễn viên Băng Di không chỉ gắn với nghệ thuật. Bên cạnh đóng phim, cô còn dành thời gian cho công việc kinh doanh, đặc biệt là các hoạt động trong lĩnh vực F&B. Chính việc duy trì song song nghệ thuật và kinh doanh khiến Băng Di không xuất hiện liên tục trên màn ảnh như một số đồng nghiệp cùng thế hệ.

Năm 2026, diễn viên Băng Di tiếp tục có duyên với màn ảnh rộng khi góp mặt trong Lên Hương với vai trò diễn viên khách mời. Phim dự kiến chính thức khởi chiếu ngày 18/9/2026.

Ở tuổi 36, “nghỉ hưu non” có thể chỉ là cách nói vui của Băng Di, nhưng việc cô bắt đầu truyền lại kinh nghiệm cho em gái cho thấy nữ diễn viên đang chủ động chuẩn bị cho một chặng đường mới, bên cạnh công việc nghệ thuật và kinh doanh.