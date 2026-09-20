Diễn viên 51 tuổi bị bắt vì lừa hơn 6.000 người, thiệt hại hơn 470 tỷ đồng

Theo Euro Weekly News, Philip Barry Foster - diễn viên truyền hình Anh bị bắt tại khu Punta Prima, thị trấn Torrevieja, tỉnh Alicante, Tây Ban Nha. Nam diễn viên đã trốn hơn 1 năm, trong đó có khoảng 4 tháng bị Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) truy lùng.

Cơ quan Phòng chống Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) xác nhận vụ bắt giữ. Ảnh: Guardia Civil.

Hơn 8 năm trước khi bị điều tra, Foster điều hành mạng lưới studio ảnh và công ty người mẫu giả tại London, Manchester, Leeds, Bristol, Coventry và Nottingham. Nhóm này quảng cáo trên mạng xã hội, mời nạn nhân phần lớn là người trẻ và các bà mẹ, đến buổi chụp thử miễn phí. Sau đó, nhân viên khen họ có tiềm năng vượt qua thử việc rồi gây áp lực buộc họ mua gói ảnh chân dung như điều kiện để được công ty nhận đại diện.

Nạn nhân chỉ nhận về những bức ảnh kỹ thuật số chất lượng thấp, hầu như không có cơ hội việc làm. Nhiều người phải vay tín dụng hoặc vay nợ lãi cao để trả tiền. Các công ty liên tục đổi tên, giải thể để tránh bị phát hiện. Tổng thiệt hại là 13,6 triệu bảng (hơn 470 tỷ đồng) với hơn 6.000 người bị lừa.

Brookside Philip Barry Foster bị bắt tại Torrevieja. Ảnh: Cơ quan Phòng chống Tội phạm Quốc gia Anh

Tiền thu được bị chuyển qua tài khoản ngân hàng ở Anh sang Tây Ban Nha hoặc mang theo dưới dạng tiền mặt trên các chuyến bay thương mại. Đội điều tra tội phạm mạng của cơ quan này, đặt tại các hội đồng thành phố York và North Yorkshire, theo đuổi vụ án hơn 6 năm cho đến khi có bản án.

Ngày 28/2/2025, Tòa Hình sự Sheffield kết án Foster 8,5 năm tù, về tội danh lừa đảo và rửa tiền. Foster bị xét xử vắng mặt vì bỏ trốn. 8 người khác cùng bị kết án, trong đó con trai là Michael Foster (27 tuổi lúc đó) lĩnh 3,5 năm tù, phần lớn số còn lại nhận án treo; tổng mức án của cả nhóm là 23 năm.

Cha con Foster đã điều hành một mạng lưới tinh vi gồm các công ty người mẫu ma, dụ dỗ những người trẻ khao khát đổi đời cùng cha mẹ họ. Ảnh: Manchester Evening News

Tháng 5/2026, tên Foster nằm trong danh sách 12 đối tượng thuộc chiến dịch truy nã Operation Captura của NCA, nhắm vào tội phạm người Anh được cho là ẩn náu tại Tây Ban Nha. Ngày 17/9, nam diễn viên bị bắt và thủ tục dẫn độ về Anh đang được tiến hành.

Hành vi của Foster khiến hàng nghìn người lâm vào nợ nần và chịu tổn thương tinh thần kéo dài. Trong thông cáo về bản án ngày 28/2/2025, một đại diện hội đồng địa phương nhắc lại dấu hiệu nhận biết chung: các công ty người mẫu hợp pháp không yêu cầu người ứng tuyển trả tiền chụp ảnh trước.

Với khán giả Anh, Foster được biết đến qua vai Christian Wright trong Brookside, bộ phim truyền hình dài tập của kênh Channel 4, phát sóng hồi thập niên 1990. Nam diễn viên xuất hiện trong hơn 60 tập phim.