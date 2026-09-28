Diễn viên 35 tuổi bị cảnh sát tìm đến nhà sau cuộc cãi vã với vợ

Ngày 28/9, Women Seven đưa tin nam diễn viên Sakaguchi Kentaro xảy ra một vụ việc gây chú ý tại nhà riêng chỉ khoảng 10 ngày sau khi công bố kết hôn.

Theo một nguồn tin từ cảnh sát, tối 17/9, cơ quan chức năng nhận được cuộc gọi báo có sự việc xảy ra tại nhà riêng của Sakaguchi Kentaro và nhanh chóng đến hiện trường. Nguồn tin cho biết sự việc được cho là xuất phát từ cuộc tranh cãi giữa nam diễn viên và vợ. Người gọi cảnh sát được xác định là vợ của Sakaguchi Kentaro.

Nam diễn viên Sakaguchi Kentaro. Ảnh: Starnews

Women Seven sau đó liên hệ với công ty quản lý của Sakaguchi Kentaro để xác minh vụ việc. Tuy nhiên, phía công ty chưa đưa ra phản hồi về thông tin này.

Sự việc xảy ra không lâu sau khi Sakaguchi Kentaro công khai tin kết hôn. Theo Women Seven, vợ của Sakaguchi Kentaro hơn anh 3 tuổi và làm việc trong lĩnh vực trang điểm, làm tóc. 2 người được cho là quen nhau tại một trường quay và đã hẹn hò hơn 5 năm trước khi tiến tới hôn nhân.

Trước đó, chuyện tình cảm của Sakaguchi Kentaro từng gây chú ý khi Weekly Bunshun đưa tin về mối quan hệ giữa nam diễn viên, bạn gái hơn tuổi và nữ diễn viên Nagano Mei. Theo tờ báo, Sakaguchi Kentaro từng hẹn hò với một nữ chuyên viên trang điểm hơn anh 3 tuổi, được cho là vợ hiện tại. Trong thời gian này, anh cũng vướng tin đồn có quan hệ tình cảm với Nagano Mei.

Phía công ty quản lý của Nagano Mei sau đó xác nhận 2 người từng hẹn hò. Thông tin này khiến Sakaguchi Kentaro nhận nhiều chỉ trích trước khi anh công bố kết hôn.

Sakaguchi Kentaro sinh năm 1991, bắt đầu hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu vào năm 2010 trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Anh từng tham gia nhiều tác phẩm như The 100th Love with You và Signal: Long-Term Unsolved Case Investigation.

Năm 2024, Sakaguchi Kentaro thu hút thêm sự chú ý tại Hàn Quốc khi đảm nhận vai Aoki Jungo trong series What Comes After Love. Thời gian tới, Sakaguchi Kentaro tiếp tục mở rộng hoạt động tại Hàn Quốc với bộ phim truyền hình mới Kidnap Game.

Sakaguchi Kentaro tại sự kiện (NTV News):