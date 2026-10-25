Diễn văn Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu diễn văn kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976 - 2026).

Kính thưa đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội!

Kính thưa đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh!

Kính thưa đồng chí Hoàng Đình Kiền, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện, xã qua các thời kỳ!

Kính thưa các đồng chí cựu thanh niên xung phong tiền trạm; các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể Nhân dân!

Hôm nay, trên vùng đất Nam Ban Lâm Hà giàu truyền thống cách mạng, thấm đượm nghĩa tình Thủ đô và cao nguyên Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976 - 2026).

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, tôi trân trọng chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng qua các thời kỳ; các vị đại biểu, khách quý; các thế hệ cán bộ, thanh niên xung phong tiền trạm cùng toàn thể Nhân dân về dự Lễ kỷ niệm. Kính chúc các đồng chí, quý vị đại biểu cùng toàn thể Nhân dân sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Chúng tôi trân trọng chào mừng và chân thành cảm ơn đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội cùng Đoàn công tác của Thủ đô đã dành tình cảm, sự quan tâm và thời gian đến thăm, làm việc tại tỉnh Lâm Đồng, tham dự Lễ kỷ niệm hôm nay. Sự hiện diện của Đoàn công tác không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đối với vùng đất gắn bó với lịch sử xây dựng vùng kinh tế mới, mà còn tiếp tục bồi đắp tình cảm, sự tin cậy và mối quan hệ hợp tác giữa 2 địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng các lực lượng, sở, ban ngành tham dự Lễ kỷ niệm

Thưa toàn thể quý vị đại biểu!

Với chủ đề “50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng - Đoàn kết, nghĩa tình, phát triển”, Lễ kỷ niệm hôm nay là dịp để chúng ta cùng nhìn lại quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của một vùng đất gắn với chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước sau ngày đất nước thống nhất; ghi nhận, tri ân công lao của các thế hệ cán bộ, thanh niên xung phong tiền trạm và Nhân dân Thủ đô.

Văn nghệ chào mừng

Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể Nhân dân!

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, cùng với nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, Đảng và Nhà nước chủ trương phân bố lại lao động, dân cư, xây dựng các vùng kinh tế mới, phát triển sản xuất, ổn định đời sống Nhân dân, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Đó là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở giai đoạn mới.

Thực hiện chủ trương ấy, từ năm 1976, Hà Nội và Lâm Đồng đã phối hợp khảo sát, quy hoạch, chuẩn bị xây dựng vùng kinh tế mới tại Nam Ban, Lán Tranh, thuộc huyện Đức Trọng lúc bấy giờ. Những cán bộ khoa học, kỹ thuật, quản lý đi trước, cùng lực lượng thanh niên tiền trạm chuẩn bị điều kiện để đón dân vào lập nghiệp.

Ngày 18 tháng 4 năm 1976, những đội viên tiền trạm Gia Lâm có mặt tại Nam Ban. Tiếp đó, các tổng đội Từ Liêm, Đông Anh, Thanh Trì, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng lần lượt vào nhận nhiệm vụ. Hơn 2.600 thanh niên tiền trạm trong những năm đầu đã đem sức trẻ và tinh thần “Ba sẵn sàng” đến với cao nguyên, mở đầu một hành trình dựng xây đầy thử thách.

Những ngày đầu ấy, đường sá cách trở, lương thực, thuốc men thiếu thốn; mưa rừng, sốt rét và bao hiểm nguy luôn rình rập.

Đằng sau những kết quả của hôm nay là biết bao ngày tháng lao động bền bỉ, những giọt mồ hôi đã đổ xuống đất đai, những mái đầu bạc đi theo năm tháng và cả những cuộc đời đã dừng lại giữa hành trình cống hiến. Có người trở về quê cũ, có người ở lại gắn bó trọn đời với cao nguyên; có những người đã hi sinh, qua đời khi làm nhiệm vụ, để lại tuổi xuân, ước vọng và tình yêu thương trên vùng đất mới. Dù ở đâu, họ đều xứng đáng được ghi nhớ, tri ân bằng lòng biết ơn chân thành và bằng những việc làm thiết thực của các thế hệ hôm nay.

Trong ký ức ấy, chúng ta luôn trân trọng sự đùm bọc của đồng bào các dân tộc tại chỗ. Khi những người từ miền Bắc xa xôi đặt chân đến vùng đất mới, sự sẻ chia của bà con sở tại - từ bữa cơm, nguồn nước đến kinh nghiệm lao động, sản xuất và cách vượt qua những khắc nghiệt của thiên nhiên - đã trở thành điểm tựa quý báu.

Từ những vùng đất còn hoang sơ, những khu dân cư dần hình thành; đất đai được đưa vào sản xuất, trẻ em được đến trường, đời sống từng bước ổn định. Tình yêu quê hương từ hai miền đất nước đã gặp nhau trên cao nguyên, hòa thành tình yêu đối với một quê hương chung. Hào khí Thăng Long được tiếp nối bằng ý chí vượt khó, tinh thần lao động sáng tạo và khát vọng dựng xây; còn nghĩa tình của đồng bào các dân tộc tại chỗ đã làm cho vùng đất mới thêm ấm áp, bền chặt và giàu bản sắc.

Trong bức tranh chung ấy, vùng đất Đạ Tẻh cũng ghi dấu những đóng góp bền bỉ của các gia đình từ những địa phương nay thuộc Thủ đô Hà Nội đến xây dựng kinh tế mới. Những tên gọi Hà Đông, Mỹ Đức, Quốc Oai trên đất Đạ Tẻh hay Mê Linh, Gia Lâm, Phúc Thọ, Ba Đình, Đống Đa trên đất Lâm Hà gợi nhắc sâu sắc tình cảm với quê hương nguồn cội.

Nam Ban, Lán Tranh và Đạ Tẻh có quá trình hình thành, tổ chức dân cư riêng, nhưng đều làm sáng rõ ý chí vượt khó và sức mạnh đoàn kết trong công cuộc xây dựng đất nước. Những đóng góp của các gia đình có quê gốc Hà Nội, Hà Tây trước đây chỉ có thể được nhìn nhận đầy đủ trong mối quan hệ gắn bó với đồng bào sở tại và Nhân dân các vùng miền đã cùng nhau khai phá, xây dựng quê hương..

Ngày 28/10/1987, huyện Lâm Hà được thành lập, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của vùng kinh tế mới. Hai tiếng “Lâm Hà”, kết hợp tên gọi Lâm Đồng và Hà Nội, đã trở thành biểu tượng gần gũi của tình cảm giữa 2 địa phương. Tên gọi ấy không chỉ gợi nhắc một dấu mốc hành chính, mà còn gửi gắm câu chuyện về sự gặp gỡ giữa hai miền quê, về những con người đã rời nơi chôn nhau cắt rốn để xây dựng cuộc sống trên vùng đất mới. Dù tổ chức hành chính có đổi thay, giá trị lịch sử và nghĩa tình gửi gắm trong tên gọi Lâm Hà vẫn cần được gìn giữ, trao truyền và phát huy bằng những việc làm cụ thể trong đời sống hôm nay.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Kính thưa quý vị đại biểu!

Nhìn lại chặng đường 50 năm, chúng ta có cơ sở để khẳng định. Đó không chỉ là quá trình khai hoang một vùng đất, mà còn là hành trình kiến tạo cuộc sống, gây dựng niềm tin và vun đắp tương lai cho nhiều thế hệ.

Thành quả ấy không chỉ được đo bằng những công trình, tuyến đường hay những vùng sản xuất mới, mà còn hiện diện trong từng mái nhà vững chãi, từng lớp học đông vui, từng gia đình có cuộc sống ổn định hơn và từng thế hệ trẻ được học tập, trưởng thành ngay trên quê hương mình. Đó là giá trị thiết thực, bền lâu của quá trình xây dựng kinh tế mới và cũng là niềm tự hào chung của những người đã đến, đã ở lại và đã cùng nhau dựng xây vùng đất này.

Năm 2019 và 2020, Huyện Lâm Hà, huyện Đạ Tẻh trước đây đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là những dấu mốc, thành quả đáng tự hào của quá trình phấn đấu lâu dài, có sự chung sức, đồng lòng và nghĩa tình Hà Nội - Lâm Đồng.

Riêng giai đoạn 2011 - 2015, Thành phố Hà Nội và các quận, huyện, đơn vị của Thành phố đã hỗ trợ 32 công trình, dự án cùng trang thiết bị, cơ sở vật chất với tổng kinh phí hơn 197 tỷ đồng;. Các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ nhà ở cho cựu thanh niên xung phong, chăm lo gia đình chính sách tiếp tục được duy trì.

Mỗi công trình được xây dựng, mỗi phần quà được trao đi, mỗi gia đình được quan tâm, hỗ trợ đều mang theo tình cảm và trách nhiệm của Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân Thủ đô đối với vùng đất từng đón nhận những người con Hà Nội đến lập nghiệp. Giá trị của sự hỗ trợ không chỉ nằm ở nguồn lực vật chất, mà còn ở sự sẻ chia, động viên và niềm tin được bồi đắp qua năm tháng.

Tinh thần “Hà Nội - Lâm Đồng như ruột thịt” đã được khẳng định bằng những việc làm cụ thể, bằng sự quan tâm và gắn bó của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ và Nhân dân 2 địa phương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, tôi trân trọng bày tỏ lòng trân quý, sự biết ơn đối với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội về sự đồng hành, hỗ trợ quý báu trong suốt chặng đường đã qua. Chúng tôi cũng thành kính tri ân những người đã hi sinh, ghi nhận và biết ơn các thế hệ cán bộ, lực lượng vũ trang, thanh niên xung phong tiền trạm, các gia đình và cộng đồng dân cư đã đóng góp công sức, trí tuệ, tuổi trẻ để xây dựng quê hương. Những đóng góp ấy luôn là nền móng quý giá để các thế hệ hôm nay tiếp tục kế thừa, phát huy và viết tiếp hành trình phát triển của vùng đất này.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976 - 2026)

Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể Nhân dân!

Lễ kỷ niệm được tổ chức trong bối cảnh tỉnh Lâm Đồng bước vào giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Không gian phát triển mở rộng từ cao nguyên đến biển, đảo, cùng với tiềm năng về nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, du lịch và kinh tế biển, tạo điều kiện để tỉnh tổ chức lại các nguồn lực, tăng cường liên kết và nâng cao năng lực cạnh tranh.

9 tháng năm 2026, kinh tế tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, GRDP tăng 8,51%; du lịch đón khoảng 18,47 triệu lượt khách. Đó là những tín hiệu đáng khích lệ, đồng thời đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, nâng cao chất lượng điều hành và chuyển hóa tiềm năng thành những kết quả cụ thể, bền vững.

Trong định hướng chung ấy, các địa phương gắn với lịch sử vùng kinh tế mới Hà Nội cần tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được, chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển bền vững. Khu vực Lâm Hà, Đạ Tẻh cần nâng cao chất lượng, giá trị sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; phát triển thương mại, dịch vụ, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch; quan tâm đầu tư hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Quan hệ với Thủ đô Hà Nội luôn có vị trí quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh. Nếu chặng đường trước đây được xây dựng bằng sức trẻ, sự hi sinh và tinh thần vượt khó của những người đi mở đường, thì chặng đường tiếp theo cần được tiếp nối bằng tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và sự hợp tác thực chất giữa 2 địa phương. Trên nền tảng truyền thống đã được nhiều thế hệ vun đắp, chúng tôi tin tưởng sự gắn bó giữa 2 địa phương sẽ tiếp tục được củng cố, mở rộng phù hợp với điều kiện mới.

Lâm Đồng mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Hà Nội trong xúc tiến đầu tư, thương mại; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến và tiêu thụ nông sản; văn hóa, thể thao, du lịch; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các nội dung hợp tác cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, phát huy thế mạnh của mỗi địa phương, xác định rõ trách nhiệm và kết quả, hướng đến lợi ích thiết thực của người dân và doanh nghiệp.

Về phía Lâm Đồng, chúng tôi xác định trách nhiệm trước hết là phát huy nội lực, chủ động đổi mới, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư và sự hỗ trợ quý báu của Thủ đô; tiếp tục xây dựng chính quyền gần dân, sát cơ sở, phục vụ người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các nội dung hợp tác được triển khai hiệu quả, lâu dài. Nhân đây tập đoàn, doanh nghiệp, đến với Lâm Đồng để đầu tư, đồng hành cùng Lâm Đồng trong quá trình phát triển.

Kính thưa các đồng chí!

Kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua với niềm tự hào, trân quý, lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm sâu sắc. Chúng ta tự hào về những thành quả đã đạt được; biết ơn những người đi trước, đã dành tuổi trẻ, công sức, trí tuệ và cả cuộc đời để khai phá, dựng xây quê hương; đồng thời nhận thức rõ trách nhiệm phải gìn giữ, phát huy những giá trị ấy bằng hành động cụ thể trong hôm nay và mai sau.

Các cấp, các ngành cần tiếp tục thực hiện tốt chính sách người có công, quan tâm cựu thanh niên xung phong, cán bộ tiền trạm và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; chú trọng sưu tầm, lưu giữ tư liệu, hình ảnh, hiện vật, địa danh và công trình gắn với lịch sử Vùng kinh tế mới, để những ký ức quý báu không bị mai một, để các thế hệ sau hiểu rõ hơn về hành trình hình thành quê hương và trân trọng những giá trị được tạo dựng bằng biết bao công sức, hi sinh.

Tôi mong thế hệ trẻ tại các địa phương gắn với lịch sử vùng kinh tế mới Hà Nội hiểu sâu sắc lịch sử quê hương, trân trọng công sức, tâm huyết của các thế hệ đi trước, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và trách nhiệm với cộng đồng. Hãy biến niềm tự hào về quá khứ thành động lực học tập, lao động, sáng tạo; làm chủ khoa học, công nghệ; mạnh dạn khởi nghiệp; nâng cao giá trị nông sản, phát triển ngành nghề, dịch vụ; gìn giữ bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường. Mỗi việc làm có ích, mỗi sáng kiến thiết thực, mỗi bước trưởng thành của người trẻ sẽ góp phần viết tiếp câu chuyện phát triển của quê hương.

Nhân dịp này, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân trong tỉnh, đặc biệt tại các địa phương gắn với lịch sử vùng kinh tế mới Hà Nội, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, chung sức phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng tỉnh Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp, văn minh, Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tỉnh Lâm Đồng rất mong tiếp tục nhận được sự phối hợp, đồng hành của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội; cùng vun đắp mối quan hệ hợp tác bền chặt, thiết thực, xứng đáng với tình cảm và công sức của các thế hệ đi trước.

Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, khách quý, các đồng chí cựu thanh niên xung phong, cán bộ tiền trạm cùng toàn thể Nhân dân sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Chúc tình đoàn kết, nghĩa tình Hà Nội - Lâm Đồng mãi mãi bền chặt, tiếp tục được vun đắp bằng những việc làm thiết thực và ngày càng đơm hoa, kết trái trong chặng đường phát triển mới!

Xin trân trọng cảm ơn!