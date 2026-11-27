Các tập đoàn công nghệ, ngân hàng và doanh nghiệp dược phẩm đang gia tăng đầu tư, trong khi Mỹ, Trung Quốc và châu Âu đẩy mạnh cuộc đua làm chủ công nghệ này. Ủy ban châu Âu mới đây công bố kế hoạch dành tối đa 50 tỷ euro (khoảng 55 tỷ USD) để thúc đẩy phát triển AI và điện toán lượng tử, nhằm thu hẹp khoảng cách công nghệ với Mỹ và Trung Quốc.

SỨC MẠNH TÍNH TOÁN VƯỢT GIỚI HẠN MÁY TÍNH TRUYỀN THỐNG

Khác với máy tính truyền thống sử dụng các bit chỉ có hai trạng thái 0 và 1, máy tính lượng tử sử dụng qubit (bit lượng tử), có thể tồn tại trong nhiều trạng thái khác nhau nhờ các nguyên lý của cơ học lượng tử.

Về lý thuyết, mỗi qubit bổ sung có thể làm tăng gấp đôi không gian trạng thái tính toán. Nhờ đó, máy tính lượng tử có tiềm năng xử lý đồng thời nhiều khả năng, giải quyết những bài toán mà máy tính cổ điển có thể cần hàng triệu năm để hoàn thành.

Hiện có khoảng sáu hướng công nghệ lượng tử lớn đang được nghiên cứu, bao gồm mạch siêu dẫn, qubit silicon, ion và nguyên tử trung hòa.

John Levy, Giám đốc điều hành nhà phát triển chip lai SEEQC, nhận định: "Máy tính cổ điển đang sử dụng sai ngôn ngữ. Trong điện toán lượng tử, chúng ta gần như đang nói ngôn ngữ của tự nhiên". Theo ông, công nghệ này có thể giải quyết những vấn đề trước đây nằm ngoài khả năng của máy tính truyền thống.

Một diễn biến đáng chú ý là Microsoft công bố công nghệ lượng tử dựa trên một trạng thái vật chất hoàn toàn mới, không thuộc các trạng thái rắn, lỏng hay khí thông thường. Ông Levy đánh giá đây là thành tựu có ý nghĩa đặc biệt đối với khoa học.

Hiện có khoảng sáu hướng công nghệ lượng tử lớn đang được nghiên cứu, bao gồm mạch siêu dẫn, qubit silicon, ion và nguyên tử trung hòa. Tuy nhiên, chưa có hướng tiếp cận nào giải quyết được toàn bộ những hạn chế kỹ thuật.

Michel Devoret, người đoạt giải Nobel Vật lý năm 2025 nhờ những đóng góp trong lĩnh vực này, từng nhận định các công nghệ lượng tử hiện nay đều còn những vấn đề cần khắc phục. Vì vậy, chưa thể xác định công nghệ nào sẽ trở thành nền tảng chủ đạo.

CUỘC ĐUA HÌNH THÀNH NỀN KINH TẾ LƯỢNG TỬ

Tiềm năng của điện toán lượng tử không chỉ nằm ở tốc độ tính toán mà còn ở khả năng thúc đẩy những đột phá trong nghiên cứu và sản xuất. Công nghệ này được kỳ vọng giúp tăng tốc quá trình khám phá phân tử mới, phát triển thuốc, vật liệu tiên tiến, pin hiệu suất cao và các mô hình tài chính phức tạp.

Khi kết hợp với AI, điện toán lượng tử thậm chí được một số chuyên gia xem là nền tảng có thể thúc đẩy sự phát triển của những hệ thống trí tuệ nhân tạo siêu thông minh.

Máy tính lượng tử đã vận hành và cung cấp dịch vụ tính toán, dù ứng dụng hiện vẫn chủ yếu phục vụ nghiên cứu. IBM cho biết các dịch vụ lượng tử của hãng đã tạo ra doanh thu 1 tỷ USD

Nhà triết học kiêm nhà đầu tư Anders Indset dự báo công nghệ này sẽ tạo ra một cuộc đua về hiệu suất trong nhiều ngành, từ nông nghiệp đến giao thông vận tải, với những phương tiện nhẹ hơn, tiết kiệm năng lượng và chi phí vận hành thấp hơn.

Các tập đoàn công nghệ lớn đang tăng tốc đầu tư. IBM, Microsoft và Google đều đặt mục tiêu phát triển máy tính lượng tử thương mại vào năm 2029. Riêng IBM công bố kế hoạch đầu tư 10 tỷ USD cho lĩnh vực này vào tháng 5.

Tại châu Âu, hệ sinh thái doanh nghiệp lượng tử đang hình thành với những cái tên như Pasqal, Quandela của Pháp và IQM Quantum Computers của Phần Lan.

Trên thực tế, máy tính lượng tử đã vận hành và cung cấp dịch vụ tính toán, dù ứng dụng hiện vẫn chủ yếu phục vụ nghiên cứu. IBM cho biết các dịch vụ lượng tử của hãng đã tạo ra doanh thu 1 tỷ USD. Trong giai đoạn đầu, thị trường được dự báo phát triển thông qua các máy chủ tích hợp chip và hệ thống chuyên dụng.

"Chúng ta đang chuyển từ lý thuyết lượng tử sang nền kinh tế lượng tử", ông Anders Indset nhận định. Theo ông, mục tiêu là giành vị trí dẫn đầu trong những ngành công nghiệp có quy mô hàng nghìn tỷ USD.

McKinsey dự báo điện toán lượng tử có thể tạo ra giá trị kinh tế lên tới 2.700 tỷ USD vào năm 2035.

Một thiết bị tạo qubit do công ty khởi nghiệp Quandela của Pháp phát triển. Ảnh: Phys

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay là sai số tính toán. Qubit rất nhạy cảm với các tác động môi trường như nhiệt độ, rung động và nhiễu điện từ. Nhiều hệ thống phải vận hành ở nhiệt độ cực thấp để duy trì trạng thái lượng tử ổn định.

Để khắc phục vấn đề này, các tập đoàn công nghệ đang tập trung phát triển những hệ thống giảm lỗi và chi phí vận hành. Chip lượng tử Willow của Google và nguyên mẫu bán dẫn Ocelot của Amazon là những nỗ lực đáng chú ý.

Theo ông John Levy, ngành công nghiệp lượng tử đang chứng kiến sự hình thành của một hệ sinh thái mới. Tập đoàn dược phẩm Merck đã đầu tư vào công ty của ông nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận các công cụ lượng tử trong tương lai.

ĐIỆN TOÁN LƯỢNG TỬ ĐẶT RA THÁCH THỨC AN NINH MẠNG

Bên cạnh tiềm năng kinh tế, điện toán lượng tử cũng đặt ra những lo ngại về an ninh mạng. Khi đạt đủ năng lực tính toán, máy tính lượng tử có thể phá vỡ một số phương pháp mã hóa đang được sử dụng phổ biến, đe dọa an toàn dữ liệu tài chính, thông tin cá nhân và các hệ thống quan trọng.

Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực này. Washington thậm chí đã áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu đối với một số công nghệ lượng tử.

Để ứng phó, các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp công nghệ Mỹ đang phát triển mật mã hậu lượng tử (Post-Quantum Cryptography - PQC), nhằm bảo vệ dữ liệu trước nguy cơ bị giải mã bằng máy tính lượng tử. Apple cũng đang nghiên cứu, triển khai các phương thức mã hóa theo hướng này.

Trong tháng 10, một lãnh đạo IBM cảnh báo với AFP rằng chưa đến 10% tổ chức đã sẵn sàng ứng phó với các cuộc tấn công mạng trong kỷ nguyên lượng tử.

Mặc dù máy tính lượng tử hiện nay chưa đủ mạnh để thực hiện những cuộc tấn công như vậy, rủi ro vẫn cần được tính đến từ sớm. Một hình thức tấn công đáng lo ngại là thu thập dữ liệu đã mã hóa ở thời điểm hiện tại, lưu trữ và chờ đến khi máy tính lượng tử đủ mạnh để giải mã.

Trước nguy cơ này, một số cơ quan chính phủ Mỹ và doanh nghiệp đã chủ động phát triển phương thức mã hóa mới. Anh cũng khuyến nghị các tổ chức chuyển đổi sang hệ thống mật mã có khả năng chống chịu trước điện toán lượng tử trước năm 2035.

Điện toán lượng tử vì vậy đang mở ra cơ hội phát triển những ngành công nghiệp mới, đồng thời buộc các quốc gia và doanh nghiệp chuẩn bị lại hạ tầng bảo mật. Khả năng làm chủ công nghệ, phát triển ứng dụng và bảo đảm an toàn dữ liệu sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định vị thế trong nền kinh tế lượng tử.