Diễn tiến sức khỏe các nạn nhân trong vụ sập nhà

Người dân sống trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP.HCM vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời điểm xảy ra vụ nổ.

Anh Tùng, cư trú trên đường Bùi Văn Ba cho biết, lúc đang ở gần khu vực thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn như bom, tiếp đó khói bụi bốc lên mù mịt.

Theo anh Tùng, sức ép từ vụ nổ khiến nhiều người đang lưu thông trên đường bị hất ngã vào lề.

Hiện trường vụ sập nhà.

Cùng chứng kiến sự việc, chị Hương Giang kể, khi đang ở trong nhà, chị nghe tiếng nổ rất lớn nên chạy ra ban công quan sát. Lúc này, khói bụi đã bao trùm khu vực. Ít phút sau, chị tiếp tục nghe tiếng nổ thứ hai.

“Người dân quanh đây tràn hết ra đường. Nhìn sang thì thấy căn nhà bán gas đã đổ sập”, chị Giang bàng hoàng kể lại.

Vụ nổ khiến căn nhà số 81 đường Bùi Văn Ba đổ sập hoàn toàn, hai căn nhà liền kề số 83 và 85 bị hư hỏng nặng. Nhiều mảng bê tông, gạch đá và vật dụng từ các công trình đổ xuống, tràn ra mặt đường.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và đưa những người bị thương đi cấp cứu.

Cảnh sát PCCC & CNCH làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Liên quan vụ việc, thông tin cập nhật từ các cơ sở y tế cho biết, nhiều nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, kiểm tra và điều trị các chấn thương.

Cụ thể, Bệnh viện Nguyễn Thị Thập tiếp nhận 2 bệnh nhân và hỗ trợ chuyển đến Bệnh viện Tân Hưng, gồm bà Nguyễn Thị Hồng Nguyên (sinh năm 1985), bị vết thương bàn chân phải và nam bệnh nhân Nguyễn Văn Khối (sinh năm 2009), bị đa chấn thương.

Ngoài 2 trường hợp trên, bệnh viện còn tiếp nhận 4 bệnh nhân khác. Trong đó, bà Huỳnh Thị Sen (sinh năm 1970) được chẩn đoán theo dõi tổn thương nội sọ và chuyển đến Bệnh viện 115 để tiếp tục điều trị.

Ba trường hợp còn lại gồm bệnh nhân Châu Như Quỳnh (sinh năm 2011), bị rách da bàn tay phải, được khâu vết thương và cho về; bệnh nhân Thiều Thị Hiền (sinh năm 1981), bị xây xát vùng mặt, tay, chân, sưng nề vùng trán, được chăm sóc vết thương, giảm đau, chụp X-quang và cho về; bệnh nhân Trần Vũ Phương (sinh năm 1987), bị xây xát bàn chân, được xử lý vết thương và cho về.

Khu vực bên ngoài được phong tỏa nghiêm ngặt.

Trong khi đó, Bệnh viện Tân Hưng chuyển 3 bệnh nhân đến Bệnh viện Khánh Hội để tiếp tục điều trị.

Các trường hợp gồm: ông Phan Ngọc Bình (sinh năm 1984), bị vết thương xây xát; bà Nguyễn Thị Hoa (38 tuổi), bị vết thương xây xát và ông Châu Hoàng Phúc (sinh năm 1984), bị đa chấn thương, có vết thương hở vùng đầu.

Ngoài ra, ê-kíp cấp cứu Bệnh viện Khánh Hội tiếp nhận thêm bà Phan Trương Đài Liễu (sinh năm 1987), bị chấn thương cẳng chân trái, bàn chân trái và vùng đầu, mặt.

Ngoài các trường hợp trên, một nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát đã được lực lượng chức năng đưa ra ngoài và chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Tình trạng sức khỏe của người này hiện đang được cập nhật.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 13/11, vụ nổ xảy ra tại khu vực cơ sở kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận. Nhận tin báo lúc 11 giờ 05 phút, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đã điều động nhiều đơn vị cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường triển khai cứu nạn, cứu hộ.

Đến hơn 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được 4 người mắc kẹt ra khỏi đống đổ nát. Công tác cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ y tế cho các nạn nhân tiếp tục được triển khai. Nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.