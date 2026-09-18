Diện tích rừng ở Khu Dự trữ sinh quyển miền tây Nghệ An tăng hơn 105 nghìn ha

Khu Dự trữ sinh quyển miền tây Nghệ An có hơn 780 nghìn ha rừng tự nhiên. (Ảnh: CTV)

Thông tin từ Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển miền tây Nghệ An cho biết: Theo Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 27/2/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, tổng diện tích đất có rừng của Khu Dự trữ sinh quyển miền tây Nghệ An đạt hơn 967 nghìn ha, chiếm 99,15% diện tích đất có rừng toàn tỉnh.

Trong đó, rừng tự nhiên hơn 780 nghìn ha, chiếm 98,7% diện tích rừng tự nhiên toàn tỉnh; rừng trồng hơn 187 nghìn ha, chiếm 67,95% diện tích rừng trồng toàn tỉnh.

Theo chức năng, rừng đặc dụng có 165.345,15ha, gồm: Vườn Quốc gia Pù Mát, Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống và Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt; rừng phòng hộ 290.491,93ha; rừng sản xuất 466.491,73ha.

So với kỳ đánh giá năm 2017, diện tích đất có rừng tăng hơn 105 nghìn ha; độ che phủ thảm thực vật rừng tăng từ 66,3% lên 69,07%.

Vườn Quốc gia Pù Mát có hệ động, thực vật đa dạng; một số loài động vật ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số lượng cá thể. (Ảnh: PM)

Tại Khu Dự trữ sinh quyển miền tây Nghệ An, cơ quan chức năng cũng ghi nhận có 1.473 loài động vật đang sinh sống, tăng 531 loài; trong đó có 871 loài động vật có xương sống.

Theo từng lớp, thú có 144 loài, giảm 31 loài; chim 387 loài, giảm 56 loài; bò sát 91 loài, giảm 10 loài; lưỡng cư 66 loài, giảm 3 loài; cá 183 loài, tăng 29 loài. Côn trùng được bổ sung 602 loài.